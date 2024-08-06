Олимпиада-2024. Баскетбол. 1/4 финала. Франция – Канада, Бразилия сыграет с США и другие матчи

Теги результаты сборная Греции сборная Франции сборная Германии сборная США сборная Бразилии сборная Австралии сборная Сербии сборная Канады Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Сегодня проходят четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

В 1/4 финала плей-офф Германия встречается с Грецией, Сербия – с Австралией.

В двух других парах Франция сойдется с Канадой, Бразилия сыграет с США.

Олимпиада-2024

Париж, Франция

Плей-офф

1/4 финала

Германия – Греция 69:57 (4 четверть)
Дата проведения
6 августа, 12.00, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча
Германия
Ф. Вагнер (18), Шредер (8 + 7 передач), Фойгтманн (7), Тайс (4 + 7 подборов), Обст (0) – старт; Тиманн (10), Бонга (9), М. Вагнер (8), Уайлер-Бэбб (5).
Греция
Я. Адетокумбо (20), Уолкап (12), Папаниколау (8 + 7 подборов), Митоглу (6), Калатес (5) – старт; Толиопулос (5), П. Калаицакис (1), Харалабопулос (0), Папаяннис (0).

Сербия – Австралия
Дата проведения
6 августа, 15.30, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча

Франция – Канада
Дата проведения
6 августа, 19.00, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча

Бразилия – США
Дата проведения
6 августа, 22.30, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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38 комментариев
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Ответ Tihonon
По сетке же: США-Сербия и Канада-Германия, если выйдут эти 4 команды.
Не мешай,он ждёт 🤭😁
+25
0
+25
Ответ Sanan1908
Жду полуфиналы: Германия - Сербия и Канада - США
По сетке же: США-Сербия и Канада-Германия, если выйдут эти 4 команды.
+8
0
+8
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
«От голода почти теряю сознание», но на ветках писать такие комментарии силы есть.
Особенно интересно как вы с баланса номера телефона хотите оплачивать «булку хлеба или килограмм картошки».

Лудоманам тут не рады )
+6
-1
+5
Немцы на дистанции матча всё-равно своё заберут
+3
0
+3
Ответ shellnikolai
87:71
А чего не 107-71?
+2
0
+2
Яннис в огне
+2
0
+2
Ответ Alexey Key
Господа, приветствую. У всех только текстовая трансляция первого матча? Или я туплю не могу найти ссылку на видео. Групповой этап смотрел без проблем.
Нашёл ссылку через ВК: https://vk.com/video-1222_456254807
+2
0
+2
Ответ Zubatka_best
Причём за 3-е ждет Канада-США
А чё их ждать, можно прошлогодние пересмотреть
+2
0
+2
Жесткий фонарь конечно залетел
+2
0
+2
Ответ Tihonon
По сетке же: США-Сербия и Канада-Германия, если выйдут эти 4 команды.
Похоже, он немного поспешил. И он ждет матчи за 3 и 1 место
+2
0
+2
Ответ kondratiy
Похоже, он немного поспешил. И он ждет матчи за 3 и 1 место
Причём за 3-е ждет Канада-США
+1
0
+1
Ответ Sanan1908
Жду полуфиналы: Германия - Сербия и Канада - США
надейся и жди, вся жизнь впереди...
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у греков команда из прошлого века те совсем не бросающая
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У Германии больше ресурсов. У Греков в 4 четверти вся игра - дай Яннису и надейся, что забьёт.
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Ну всё это похоронка от Денниса с лого
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Шрудер похоронный
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что то подсказывает что грекам ничто не поможет
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Ответ Alexey Key
Господа, приветствую. У всех только текстовая трансляция первого матча? Или я туплю не могу найти ссылку на видео. Групповой этап смотрел без проблем.
Ну на олимпийском сайте все работает.
0
0
0
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде
+1
-1
0
Ответ Tihonon
А немцы дожимают. На удачу: 75:71 в пользу Германии:)
87:71
+1
-1
0
Ответ shellnikolai
87:71
2:2 и овертайм
0
0
0
Комментарий удален модератором
Германия-Греция , тошниловка похлеще чем Германия - Франция, иначе немцы греков вынесут вперед ногами
+1
-1
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Господа, приветствую. У всех только текстовая трансляция первого матча? Или я туплю не могу найти ссылку на видео.

Групповой этап смотрел без проблем.
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Яннис просто уничтожает немцев в первой четверти на обеих половинах!
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Шрюдар включил свой фирменный режим ПО в первой четверти - кирпичи да потери))
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Греки хороши в начале матча
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немцы днят, еле 10 очков пробили в первой четверти
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Идеальное начало для интриги
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Шредер промазал абсолютно все открытые броски, но забил нереальную дичь от щита с лого, да ещё с висящем Калатесом.
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