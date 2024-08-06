Олимпиада-2024. Баскетбол. 1/4 финала. Франция – Канада, Бразилия сыграет с США и другие матчи

Сегодня проходят четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

В 1/4 финала плей-офф Германия встречается с Грецией, Сербия – с Австралией.

В двух других парах Франция сойдется с Канадой, Бразилия сыграет с США.

Олимпиада-2024

, Франция

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.