Олимпиада-2024. Баскетбол. 1/4 финала. Франция – Канада, Бразилия сыграет с США и другие матчи
Сегодня проходят четыре матча олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.
В 1/4 финала плей-офф Германия встречается с Грецией, Сербия – с Австралией.
В двух других парах Франция сойдется с Канадой, Бразилия сыграет с США.
Олимпиада-2024
Париж, Франция
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 6 августа, 12.00, «АккорХотелс Арена»
- Германия
- Ф. Вагнер (18), Шредер (8 + 7 передач), Фойгтманн (7), Тайс (4 + 7 подборов), Обст (0) – старт; Тиманн (10), Бонга (9), М. Вагнер (8), Уайлер-Бэбб (5).
- Греция
- Я. Адетокумбо (20), Уолкап (12), Папаниколау (8 + 7 подборов), Митоглу (6), Калатес (5) – старт; Толиопулос (5), П. Калаицакис (1), Харалабопулос (0), Папаяннис (0).
- Дата проведения
- 6 августа, 15.30, «АккорХотелс Арена»
- Дата проведения
- 6 августа, 19.00, «АккорХотелс Арена»
- Дата проведения
- 6 августа, 22.30, «АккорХотелс Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Особенно интересно как вы с баланса номера телефона хотите оплачивать «булку хлеба или килограмм картошки».
Лудоманам тут не рады )
Групповой этап смотрел без проблем.