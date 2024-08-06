«Атлетико» и «Ман Сити» согласовали трансфер Альвареса за 70+25 млн евро. Продажа будет рекордной для «горожан»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Рахим Стерлинг Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес перейдет в «Атлетико».

Мадридский клуб договорился с «Манчестер Сити» о трансфере 24-летнего нападающего за 70 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов, сообщает журналист BBC Саймон Стоун. 

Условия личного контракта еще предстоит согласовать.

Эта продажа будет рекордной для «горожан». Альвареса они купили за 14 миллионов фунтов в 2022 году. На данный момент самая дорогая продажа в истории «Ман Сити» – трансфер Рахима Стерлинга в «Челси» за 56 млн евро в 2022 году. 

В прошлом сезоне Хулиан провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Полная статистика аргентинца доступна здесь.

Материалы по теме

155 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ katalonec.uz
До сих пор думаете мс мешок???)))
Да
+104
-33
+71
Ле Норман, Галлахер, Серлот, Альварес. Это очень мощное ТО от матрасов, по стилю так вообще все игроки прям для футбола Симеоне, как раз. Теперь их ещё нужно встроить в состав, а то примера совсем скоро стартует уже.
+67
-2
+65
Можно пожелать только удачи. Посмотрим теперь на него в качестве основного напа.Надеюсь всё получится у него и у Атлетико.
Симеоне бы ещё центральную ось усилить, если придёт Конор, то ещё один топовый цз и состав огонь
+42
-3
+39
У Атлетико лучше ТО чем у больше чем клуба😭
+69
-39
+30
Ответ Nihad Mmmdli
У Атлетико лучше ТО чем у больше чем клуба😭
И у меньше, чем клуба
+50
-22
+28
Ответ romavor
Наивные; после Пепа ни один игрок нигде не заиграл
Ага, Палмер в Челси вообще не заиграл)
+27
-1
+26
Ответ katalonec.uz
До сих пор думаете мс мешок???)))
Да, разве что-то поменялось из-за этой продажи?
+38
-14
+24
Ответ romavor
Наивные; после Пепа ни один игрок нигде не заиграл
Гюдноган в прошлом году лучший игрок Барсы.
+17
-1
+16
Как фанат Реала рад этому переходу, Ла Лига посильнее станет, а то звёздных игроков даже с появлением Мбаппе всё равно намного меньше, чем в той же Англии
+24
-8
+16
Ответ katalonec.uz
До сих пор думаете мс мешок???)))
Нет, эдакая английская Боруссия, поставляющая таланты всем ведущим клубам мира.
+12
-2
+10
Ответ Любезный Коссутий
мощное ослабление канистры, вкупе со сдавшим КДБ
Не переживай, всё равно будут выше на миллион галактических лет чем титаны из маню
+13
-5
+8
Ответ Футбол, хоккей итд
Через 3 - 4 года, Атлетико продаст Альвареса в ПСЖ за 130-150 млн евро.
ну или отдаст в аренду Барселоне
+10
-2
+8
Ответ Эдуард Глянцев
Кто бы мог подумать, что рекордная продажа для Сити будет не в Азию и не в богатый европейский клуб, а в Атлетико, который живет по средствам...
Клуб уже в минусе по трансферам в этом окне а с Альваресом это будет абсолютно не по средствам. Врядли продадут Феликса хоть за 30% от того что за него заплатили.
+8
0
+8
Очень круто!
+10
-3
+7
Офигеть. Думаю, даже в самом Атлетико до конца не верят своему счастью, что при живых гигантах АПЛ и ПСЖ удалось урвать такого крутого нападающего.
Тут ещё и Челси во время помог с этим Омородионом) В общем, давно так не везло индейцам)
+7
0
+7
Ну это отличное усиление для Атлетико. Альварес никогда не сможет конкурировать с Холандом, а быть просто запасным или закрывать позицию Де Брюйне, когда тот травмирован, не дело. А тем более, что в Атлетико вратари и нападающие всегда раскрывали свой потенциал. Так что нормально.
+9
-3
+6
Ответ Любезный Коссутий
мощное ослабление канистры, вкупе со сдавшим КДБ
Канистра только в вашей голове. Ман Сити от потери лавочника ничего не теряет. Купят кого-то рангом выше
+10
-4
+6
Ответ marshalericsson1357
Да, разве что-то поменялось из-за этой продажи?
Не только эта продажа. Они норм продают игроков, даже тех кто ни разу не сыграл за них.
+12
-7
+5
Ответ Nihad Mmmdli
У Атлетико лучше ТО чем у больше чем клуба😭
Испания должна всю жизнь молиться Барселоне, благодаря которой сборная становится чемпионами мира и европы
+6
-1
+5
Как фан Сити говорю что по игре он понравился больше чем Холанд ,один из любимых игроков, жаль что уходить, как-то больно стало 😔😔😔😔
+5
0
+5
Ответ Константин Эсперов
Очень печально, если это так.
Для кого печально? Альварес идёт за стабильной практикой в теплой Испании где он знает язык.
МС получают кучу денег, которые они потратят с умом как и всегда. И да, они не держат своих игроков, если они сами хотят уйти.
Для Ла Лиги тоже прекрасный переход - к ним едет настоящая мировая звезда и даже не в Барсу или Реал.
+6
-1
+5
Ответ Roy Keane
Можно пожелать только удачи. Посмотрим теперь на него в качестве основного напа.Надеюсь всё получится у него и у Атлетико. Симеоне бы ещё центральную ось усилить, если придёт Конор, то ещё один топовый цз и состав огонь
А была информация, что Галлахер в Атлетико переходит? Я так понимаю, не о Макгрегоре речь же))
+7
-2
+5
Ответ Alex Rhea
Комментарий скрыт
Будет и Галлахер и Альварес
+5
-1
+4
Ответ Артем Гавин
Как фанат Реала рад этому переходу, Ла Лига посильнее станет, а то звёздных игроков даже с появлением Мбаппе всё равно намного меньше, чем в той же Англии
Не станет она сильнее. Остальные клубы нищие и только теряли игроков. Спасибо Тебасу и РМ и Барсе все деньги с ТВ прав делящих.
+7
-3
+4
Ответ Бегемотик
Для клуба уровня Атлетико все эти игроки потеря. Хорошие игроки не меняют по 10 клубов, второй лучший бомбардир после Довбика, Это уровень. Посмотрите как он забивал на дистанции. все помнят этот покер с немотивированным Реалом, а дальше то что? Нап из Жироны тоже покерил в их ворота, ушел в Италию и пшик Топы играют в топах, стабильно играть на протяжении 40 -50 игр в сезон и на таком коротком отрезке как ЧЕ или ЧМ разные вещи. Молина вон Чемпион Мира, а на ппо сезону сомнительно, что он умеет обороняться. Галахер это типичный брит игрок и он не нужен в Британии. это ж показатель Вообщем цены большие, а игроки так себе, но пиар АПЛ решает (в случае брита и аргентинца у которого стата в атакующем Сити на уровне напов из РПЛ)
Вас послушать, один только скепсис. Надо было видимо снова входить в сезон со связкой Гризманн - Мората, которым на двоих под 70 скоро, продлевать бесполезного баскетболиста Депая, старого костолома Савича, зачем нам Ле Норман действительно, ну и пахарь в полузащиту ни к чему, Коке и Де Поль в очередной раз за всех отработают, так что ли? Зато денег бы сэкономили. Да вы идеальный тренер для любого владельца клуба, без каких-либо трансферных вложений готовы ринуться в бой!
+3
0
+3
Ответ Amalfitano
Альварес хороший игрок, но в системе Симеоне он может принести пользы не больше чем Жоао Феликс. Он игрок для команды которая любит и умеет атаковать.
Мое впечатление ровно противоположное, посмотрим, кто прав)
+4
-1
+3
Ответ Amalfitano
Альварес хороший игрок, но в системе Симеоне он может принести пользы не больше чем Жоао Феликс. Он игрок для команды которая любит и умеет атаковать.
Феликс - ленивая задница, которая играет только когда настроение есть. Альварес - полная противоположность. Хз о чём вы.
+3
0
+3
Даже не сомневаюсь, что этот парень там заиграет и забьет очень много голов.

Только не понятно, зачем Серлота тогда нужно было брать. Альварес может забить за сезон в Ла Лиге 30+ голов легко, если будет основным нападающим.

Топовый нападающий.
+4
-2
+2
Ответ Nihad Mmmdli
У Атлетико лучше ТО чем у больше чем клуба😭
У Атлетико на бумаге пока лучшее ТО во всей Европе
+2
0
+2
Ответ Бегемотик
Минус Эрмосо, Депай, Савич, Мората, продадут похожу Саму и Рикельме, нет опорника, зато деньги тратят огромные на очередного аргентинца, Серлота который сменил 10 клубов и Ле Нормана, Если Ле норман хороший, почему его топы не взяли? Британец вообще не уровень, даже для нынешнего Челси.
Из перечисленных потерей можно считать только Морату, но он уже немолод, велика вероятность, что начал бы сдавать скоро, а так освежили и усилили линию нападения однозначно и какая разница, сколько Серлот сменил клубов, если он в прошлом сезоне второй бомбардир примеры. Ле Норман конечно топ, основной ЦЗ чемпионов Европы, ну, может из Испании не хотел уезжать или Атлетико быстро подсуетился например. Галлахер для футбола Симеоне подойдёт, такой пахарь, старательный игрок, не технарь, но с объемом работы, то что надо.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий