«Атлетико» и «Ман Сити» согласовали трансфер Альвареса за 70+25 млн евро. Продажа будет рекордной для «горожан»

Хулиан Альварес перейдет в «Атлетико».

Мадридский клуб договорился с « » о трансфере 24-летнего нападающего за 70 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов, сообщает журналист BBC Саймон Стоун.

Условия личного контракта еще предстоит согласовать.

Эта продажа будет рекордной для «горожан». Альвареса они купили за 14 миллионов фунтов в 2022 году. На данный момент самая дорогая продажа в истории «Ман Сити» – трансфер Рахима Стерлинга в «Челси» за 56 млн евро в 2022 году.

В прошлом сезоне провел 36 матчей в , забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Полная статистика аргентинца доступна здесь.