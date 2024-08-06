«Атлетико» и «Ман Сити» согласовали трансфер Альвареса за 70+25 млн евро. Продажа будет рекордной для «горожан»
Хулиан Альварес перейдет в «Атлетико».
Мадридский клуб договорился с «Манчестер Сити» о трансфере 24-летнего нападающего за 70 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов, сообщает журналист BBC Саймон Стоун.
Условия личного контракта еще предстоит согласовать.
Эта продажа будет рекордной для «горожан». Альвареса они купили за 14 миллионов фунтов в 2022 году. На данный момент самая дорогая продажа в истории «Ман Сити» – трансфер Рахима Стерлинга в «Челси» за 56 млн евро в 2022 году.
В прошлом сезоне Хулиан провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Полная статистика аргентинца доступна здесь.
Симеоне бы ещё центральную ось усилить, если придёт Конор, то ещё один топовый цз и состав огонь
Тут ещё и Челси во время помог с этим Омородионом) В общем, давно так не везло индейцам)
МС получают кучу денег, которые они потратят с умом как и всегда. И да, они не держат своих игроков, если они сами хотят уйти.
Для Ла Лиги тоже прекрасный переход - к ним едет настоящая мировая звезда и даже не в Барсу или Реал.
Только не понятно, зачем Серлота тогда нужно было брать. Альварес может забить за сезон в Ла Лиге 30+ голов легко, если будет основным нападающим.
Топовый нападающий.