Валерий Газзаев: «Я против варягов-ноунеймов. В РПЛ должны работать отечественные специалисты, играть – россияне в большинстве, особенно когда наш футбол в изоляции»

Валерий Газзаев считает, что в Мир РПЛ должны работать российские специалисты.

– Шесть клубов из 16 на старте сезона возглавляют иностранные тренеры. Бывало у нас варягов меньше, бывало больше, но процент в любом случае высокий. Тенденция или случайный всплеск? Хорошо это или плохо? Кто виноват и что делать?

– Моя позиция неизменна. Считал, считаю и буду считать, что в российских клубах должны работать отечественные специалисты. И играть в чемпионате России должны в подавляющем большинстве россияне – особенно сейчас, когда наш футбол находится в изоляции.

У нас есть не только возможность, но и необходимость опираться на собственные силы, развивать своих игроков, свою тренерскую школу. Это принципиально важно для великой спортивной державы.

Подчеркну: я не против иностранцев в отечественном футболе. Но в виде исключений, которые подчеркивают правила. Исключения – это серьезные тренеры уровня , Лучано Спаллетти, .

То есть люди, добившиеся неоспоримых успехов. С которыми есть о чем поговорить, у которых есть чему поучиться. Которые точно принесут пользу нашему футболу, оставят в нем след.

А к нам по-прежнему едут тренеры, не востребованные в своих странах. Везут с собой целые делегации ассистентов, навязывают правила, диктуют условия, выгребают деньги. Это не только бессмысленно со спортивной и финансовой точек зрения – это попросту унизительно!

Как можно было довести до такого состояния великий клуб « », который давно потерял лицо? Ни тренеров своих нет на протяжении многих лет, ни футболистов. Ни игры, ни результата, ни ясных перспектив. От великого клуба осталась только эмблема и верные ей болельщики. А как можно было допустить разрушение « », который еле спасся от германского нашествия?

Так что я категорически против варягов-ноунеймов. Это моя железная позиция. У наших тренеров должна быть возможность работать дома, в России. Отечественные тренеры, которым по-настоящему доверяли, во все времена добивались больших успехов – от Якушина и Качалина до и Лобановского, от Романцева и Семина до Семака.

Сергею Семаку, который выиграл с «Зенитом» 13 титулов за шесть лет, предъявляют претензии за чрезмерное клубное благополучие. У Семака, говорят, такие возможности, что и тренировать никого не надо: выходи раз в неделю на поле и побеждай. Слушайте, набор сильных игроков – это вообще не команда! Команда – это когда тренер-лидер создает из сильных игроков единое целое. Тут по случаю опять можно вспомнить Евро – Дешама, Саутгейта, Спаллетти, Тедеско...

– Может быть, пришло время вернуться к разумным ограничительным мерам в РПЛ, как считаете? Вроде налога на иностранных тренеров, который когда-то очень неплохо себя показал в качестве барьера?

– Безусловно, мы обязаны защищать национальные интересы, грамотно регулировать рынок труда. Есть немало методов и критериев, подчеркивающих квалификацию специалистов и футболистов. РФС должен очень плотно заняться этим вопросом, не откладывая на потом.

Это его святая обязанность – развивать отечественную футбольную школу, а не надеяться на то, что в трудный час заграница нам поможет, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.