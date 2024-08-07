Валерий Газзаев: «Я против варягов-ноунеймов. В РПЛ должны работать отечественные специалисты, играть – россияне в большинстве, особенно когда наш футбол в изоляции»

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Валерий Газзаев считает, что в Мир РПЛ должны работать российские специалисты.

– Шесть клубов из 16 на старте сезона возглавляют иностранные тренеры. Бывало у нас варягов меньше, бывало больше, но процент в любом случае высокий. Тенденция или случайный всплеск? Хорошо это или плохо? Кто виноват и что делать?

– Моя позиция неизменна. Считал, считаю и буду считать, что в российских клубах должны работать отечественные специалисты. И играть в чемпионате России должны в подавляющем большинстве россияне – особенно сейчас, когда наш футбол находится в изоляции.

У нас есть не только возможность, но и необходимость опираться на собственные силы, развивать своих игроков, свою тренерскую школу. Это принципиально важно для великой спортивной державы.

Подчеркну: я не против иностранцев в отечественном футболе. Но в виде исключений, которые подчеркивают правила. Исключения – это серьезные тренеры уровня Дика Адвоката, Лучано Спаллетти, Унаи Эмери.

То есть люди, добившиеся неоспоримых успехов. С которыми есть о чем поговорить, у которых есть чему поучиться. Которые точно принесут пользу нашему футболу, оставят в нем след.

А к нам по-прежнему едут тренеры, не востребованные в своих странах. Везут с собой целые делегации ассистентов, навязывают правила, диктуют условия, выгребают деньги. Это не только бессмысленно со спортивной и финансовой точек зрения – это попросту унизительно!

Как можно было довести до такого состояния великий клуб «Спартак», который давно потерял лицо? Ни тренеров своих нет на протяжении многих лет, ни футболистов. Ни игры, ни результата, ни ясных перспектив. От великого клуба осталась только эмблема и верные ей болельщики. А как можно было допустить разрушение «Локомотива», который еле спасся от германского нашествия?

Так что я категорически против варягов-ноунеймов. Это моя железная позиция. У наших тренеров должна быть возможность работать дома, в России. Отечественные тренеры, которым по-настоящему доверяли, во все времена добивались больших успехов – от Якушина и Качалина до Бескова и Лобановского, от Романцева и Семина до Семака.

Сергею Семаку, который выиграл с «Зенитом» 13 титулов за шесть лет, предъявляют претензии за чрезмерное клубное благополучие. У Семака, говорят, такие возможности, что и тренировать никого не надо: выходи раз в неделю на поле и побеждай. Слушайте, набор сильных игроков – это вообще не команда! Команда – это когда тренер-лидер создает из сильных игроков единое целое. Тут по случаю опять можно вспомнить Евро – Дешама, Саутгейта, Спаллетти, Тедеско...

– Может быть, пришло время вернуться к разумным ограничительным мерам в РПЛ, как считаете? Вроде налога на иностранных тренеров, который когда-то очень неплохо себя показал в качестве барьера?

– Безусловно, мы обязаны защищать национальные интересы, грамотно регулировать рынок труда. Есть немало методов и критериев, подчеркивающих квалификацию специалистов и футболистов. РФС должен очень плотно заняться этим вопросом, не откладывая на потом.

Это его святая обязанность – развивать отечественную футбольную школу, а не надеяться на то, что в трудный час заграница нам поможет, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России. 

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26 комментариев
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Они как собака на сене, добавил Газзаев
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-1
+30
посмотрел, бы я как ты УЕФА без Вагнера взял. Вагнера Лава ( на всякий )
+26
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Да уж, неплохо налог на иностранных тренеров помог, Кононову паспорт сделали благодаря нему
+12
-1
+11
Ответ Denis Lazarew
посмотрел, бы я как ты УЕФА без Вагнера взял. Вагнера Лава ( на всякий )
Карвальо
+9
0
+9
Если эти наши в здоровой конкуренции проигрывают иностранцем - то почему должны страдать клубы,зрители и смотреть тех в клубе только благодаря квоте по паспорту,а не из-за того что они мастера своего дела?Почему и как этих тренеров ноунеймов находят, и почему ставят и переплачивают наверное,а не ставят своих Мусаевых?
+9
0
+9
Это не полная цитата слов Газзаева. Также Газзаев добавил «Владимир Владимирович, по духу — победитель. Хочу пожелать ему крепкого здоровья. Чтобы господь его охранял, святой Георгий сопутствовал во всех его начинаниях, а Николай чудотворец дарил ему крепкое здоровье и удачу».
+7
0
+7
Футбол в изоляции давайте его изолируем еще сильнее. Наоборот хорошо, что российские клубы даже сейчас способны привлекать легионеров, а за отечественными футболистами последим в еврокубках в зарубежных командах
+6
0
+6
В Аланию пачками возил типов, которых и знать не знали
+6
-1
+5
Ответ Моутиньо оформляет 40
Они как собака на сене, добавил Газзаев
"Даже за ухом никто не почешет..." взгрустнул Валерий
+5
-1
+4
лол когда Эмери приехал в Россию вы его все заклевали.
+4
0
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А кто этого пса из клетки выпустил?? Молчал же вроде бы. Кто разбудил?
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+3
А если отечественные варяги ни хрена в футболе не рубят тогда что делать.
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Так-то всё правильно, но кому оно нахрен надо?
Единицам. Остальные и так неплохо пилят.
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гундеть...не мешки ворочать..На данный момент роди для начала хотя бы десять Семаков, шестнадцать Глушенковых..двадцать Головиных, с пяток защитников, которых сейчас даже среднего евроуровня в помине нет...короче, штук двадцать Березуцких, Игнашей и Евсеевов,тогда можно о чем то говорить.
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Я тоже лучше с улицы подберу дворнягу, нашу, отечественную. Чем какого-то забугорного Фокс-терьера или как их там, этих ноунеймов зовут даже и не знаю.
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Все верно, тренеры должны быть породистые, с родословной. А не бродячие с улицы, еще и не привитые наверняка.
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Нужно стремится к лучшему, а не вариться в собственном соку. Без иностранцев прогресса не будет, отечественная школа не даёт нужное количество звёзд
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Блин, бедная АПЛ, как же она вообще выживает со всеми этими варягами
Где развивается английская молодежь?! это они из-за отсутствия лимита 2 финала Евро подряд проиграли, точно вам говорю!
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Варяг ноунейм 😂😂
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А в равных составах можно с легионерами?
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После того, как ты не сбрил усы, тебя можно не читать
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А тренировать всех Федотов!
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только начал читать бредни Газаева и понял, что это полнейший бред - дочитывать смысла нет. Во-первых в основном у наших тренеров в отличии от других - играть на авось и вдруг прокатит, во -вторых - отношение специалистов других стран к своей работе иначе, нежели чем у нашей сейчас, в третьих - я за то, чтобы играли наши да, но они не смогут расти выше уровня наших мастеров, а будь наш уровень настолько высок - не радовались бы 3 месту и прочему
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Изоляция только в плане еврокубков, а легионеры едут. И хорошие легионеры, которые делают наш футбол лучше и интереснее. И тренеры иностранные едут

Отказываться от этого равно пристрелить наш футбол. А наши таланты сами пробьются, а кто не пробивается тот и не нужен в футболе
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А Вагнер не был варягом в свое время? Кто о нем вообще тогда знал?
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