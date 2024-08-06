Польские судьи Франковски и Мусял украли дорожный знак, будучи пьяными, и попали в вытрезвитель в Люблине. Их отстранили от работы на ВАР в матче «Динамо» Киев и «Рейнджерс»

Теги высшая лига Шотландия Рейнджерс Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Лига чемпионов УЕФА происшествия судьи Томаш Мусял Бартош Франковски Томаш Квятковски алкоголь и спорт Футбол

Польских судей отстранили от матча Лиги чемпионов за их поведение.

Бартош Франковски и Томаш Мусял должны были работать в качестве судей ВАР на сегодняшнем матче между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Однако они были отстранены из-за своего поведения накануне игры – в ночь с понедельника на вторник их задержала полиция Люблина. Судьи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли дорожный знак.

«Примерно в 01:40 мы получили сообщение о том, что трое мужчин несут по улице дорожный знак. На место происшествия были направлены сотрудники полиции.

Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, и в их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя. Они были доставлены в вытрезвитель», – сообщил TVP Sport пресс-службы главного управления полиции Люблина Камиль Голембиовски.

Отмечается, что содержание алкоголя в крови у Франковского составляло 1,8 промилле, а у Мусяла – 1,7. На матч «Динамо» и «Рейнджерс» вместо них назначены Томаш Квятковски и Павел Малец. 

Польский футбольный союз заявил, что изучит эту ситуацию. Если обвинения подтвердятся, то контракты с Франковским и Мусялом будут расторгнуты. 

Матч «Динамо» Киев – «Рейнджерс» пройдет в Люблине и начнется в 21:00 по московскому времени. 

121 комментарий
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Такие новости я люблю!
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В этой новости великолепно всё))
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Так выпьем же за то, чтоб судьи чудачили только за пределами поля, а не на нём!)
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Ответ ArtieFinnigan
Такие новости я люблю!
много лет назад мы с другом после отмечания моего ДР тоже спёрли дорожный знак.а когда на следующий день понесли его обратно-напоролись на ментов)))
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Почему сразу украли? Может он сам упал, а они подобрали и несли в полицию сдавать. Прервали свой отдых. Так то гражданский подвиг, практически
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Знак, бобр курва.
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Ответ Рафаил Соболев
много лет назад мы с другом после отмечания моего ДР тоже спёрли дорожный знак.а когда на следующий день понесли его обратно-напоролись на ментов)))
Чтобы нести знак обратно надо еще больше выпить, чем накануне. В трезвую голову такая блестящая идея не придет.
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Было дело))
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Красава) умеют всё таки люди отдыхать)
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Сказано , что трое несли дорожный знак , а забрали только двоих . Так может полицейские были пьяны , которые перепутали дорожный знак с третьим неизвестным ?
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Ответ Осоавиахим
Чтобы нести знак обратно надо еще больше выпить, чем накануне. В трезвую голову такая блестящая идея не придет.
не,там супруга друга потребовала, чтобы освободили квартиру от трофея.пришлось подчиниться)))
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Ответ Джанлука Нальюка
Как они собирались после таких промилей 90 минут отбегать ?
На ВАРе только если за пивком бегать)
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Если ваши вечеринки не такие же угарные, даже не зовите меня садится за этот ваш ВАР!
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Ответ Рафаил Соболев
много лет назад мы с другом после отмечания моего ДР тоже спёрли дорожный знак.а когда на следующий день понесли его обратно-напоролись на ментов)))
Я не знаю почему эти чертовы знаки так притягивают когда ты бухой. Мы просто тоже, лет так 5 назад, сняли и выкинули в море знак, в Витязево
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+12
Ответ Рафаил Соболев
много лет назад мы с другом после отмечания моего ДР тоже спёрли дорожный знак.а когда на следующий день понесли его обратно-напоролись на ментов)))
Самое бесполезное возвращение украденного в истории)))
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Ответ ArtieFinnigan
Такие новости я люблю!
я тоже🫡
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+10
Болек и Лелек отлично погуляли
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Не судите строго!
Кто по пьяни дорожные знаки не тоскал?)
Как то проснулись, а в коридоре стоит знак "кирпич" , как, что и откуда, никто из четверых не вспомнил, один только вспомнил, что таксист сажать отказывался сначала=)
+10
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+8
Это просто великолепно, как в лучшие годы в универе)))
+8
-1
+7
Ответ Mukunku 64
Все мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, и в их крови было обнаружено более 1,5 промилле алкоголя Простые расчеты показывают, если выпить 100 грамм водки, уровень алкоголя в крови достигает отметки 0,5 промилле. Если употребить за один раз бутылку водки объемом 0,5 литра, значение промилле повысится до 2,5 единиц Вывод : поляки - слабаки ! В молодые годы мог легко килограмм выкушать и не попадать в истории , Щас если на работе , что то празднуем в обед , грамм по 300- 350 и по рабочим местам ...желающие догоняются После работы , но с утряка относительно свежие и работоспособные
Любезнейший, зачем же пить литр водки если потом не попадать в истории. В этом просто нет никакого смысла.
+7
-1
+6
Ответ Евгений Сидоров
В этой новости великолепно всё))
Особенно знак😂😂
+6
0
+6
Красавцы :)
+8
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+5
на знаке было* осторожно, вар куплен*
+5
0
+5
я юмора не понял, вообще-то матч должен играться в Люблин Польша, а не в Любляно Словения... автор новости переводил по наитию или с бухты барахты? ... я спецом перепробовал все переводчики - они тупо переводят Люблин Польша... но у авторов спортса конечно же свое мнение, что им до реальности... Lublin и Ljubljana - тут нужен переводчик?
+3
0
+3
Удачи Рейнджерс!
+7
-4
+3
Нормальные новости
+4
-1
+3
Ответ Владислав Сабельников
Я не знаю почему эти чертовы знаки так притягивают когда ты бухой. Мы просто тоже, лет так 5 назад, сняли и выкинули в море знак, в Витязево
+. тоже как то знак сломали, а потом подбежали лица с гор и драка массовая началась из за знака этого😂
+3
0
+3
За что отстранять-то?
+5
-2
+3
Тема до конца не раскрыта. Какой знак? Куда? Зачем?)))
+2
0
+2
Порадовали!
+4
-2
+2
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