Гаджиев за пожизненную дисквалификацию судьи Бобровского: «Преступник в глазах нашего народа, возмутил 3,5 млн жителей Дагестана»

Гаджи Гаджиев назвал судью Яна Бобровского преступником после игры с «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ нижегородцы одержали победу (1:0) благодаря голу Николая Калинского с пенальти после фола Джемала Табидзе на . С 60-й минуты «Динамо» Махачкала играло в меньшинстве после удаления , получившего вторую желтую карточку. Главным арбитром матча был .

– Мы подали протест, такое безобразие нельзя оставлять. Почему совершается преступление? Потому что преступник надеется остаться безнаказанным. А он как преступник у нас, хе-хе.

– – преступник?

– В глазах нашего народа он преступник. Он возмутил 3,5 млн жителей Дагестана.

– Какое наказание вы сочли бы адекватным для Бобровского?

– Пожизненная дисквалификация. Ему надо судить какую-нибудь любительскую лигу. Или можно отстранить его на пару лет, а потом начинать с любительских лиг.

Если он любит футбол и хочет вернуться, должен начинать с любителей – подготовительно-исправительная колония.

– Вы лично пытались поговорить с Бобровским после матча?

– Я бы, вообще, хотел поговорить, но коллеги сказали мне: « , не надо, ты операции перенес, на колене и так далее, поправляй здоровье и береги себя».

– Что бы вы ему сказали?

– Просто хотел бы услышать, чем он руководствовался в своих решениях, – заявил президент « » Махачкала.

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