Гаджиев за пожизненную дисквалификацию судьи Бобровского: «Преступник в глазах нашего народа, возмутил 3,5 млн жителей Дагестана»
Гаджи Гаджиев назвал судью Яна Бобровского преступником после игры с «Пари НН».
В 3-м туре Мир РПЛ нижегородцы одержали победу (1:0) благодаря голу Николая Калинского с пенальти после фола Джемала Табидзе на Зе Турбо. С 60-й минуты «Динамо» Махачкала играло в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку. Главным арбитром матча был Ян Бобровский.
– Мы подали протест, такое безобразие нельзя оставлять. Почему совершается преступление? Потому что преступник надеется остаться безнаказанным. А он как преступник у нас, хе-хе.
– Бобровский – преступник?
– В глазах нашего народа он преступник. Он возмутил 3,5 млн жителей Дагестана.
– Какое наказание вы сочли бы адекватным для Бобровского?
– Пожизненная дисквалификация. Ему надо судить какую-нибудь любительскую лигу. Или можно отстранить его на пару лет, а потом начинать с любительских лиг.
Если он любит футбол и хочет вернуться, должен начинать с любителей – подготовительно-исправительная колония.
– Вы лично пытались поговорить с Бобровским после матча?
– Я бы, вообще, хотел поговорить, но коллеги сказали мне: «Муслимович, не надо, ты операции перенес, на колене и так далее, поправляй здоровье и береги себя».
– Что бы вы ему сказали?
– Просто хотел бы услышать, чем он руководствовался в своих решениях, – заявил президент «Динамо» Махачкала.
Чего теперь?
От всего нижегородского народа требовать пожизненную дисквалификацию Гаджиева?
А как доказать, что он был намеренно предвзят?😀
Позорище седое, молчал бы лучше.
Если у меня сотрудник косячит раз за разом, что мне приходится учить его заново, а где-то переделывать за него, то я должен постоянно его терпеть? Или уволить всё-таки? Согласен с тем, что в РПЛ немало хреновых судей. Но и своих сотрудникам давал вторые шансы, а потом увольнял без сожаления. Так и этому я бы не доверил даже должность расклейщика объявлений или курьера. Там ответственность нужна, не то, что у футбольного судьи
аидели.
А судьи будут делать только то, что им говорят😀
Это всего лишь футбол.