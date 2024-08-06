Гаджиев за пожизненную дисквалификацию судьи Бобровского: «Преступник в глазах нашего народа, возмутил 3,5 млн жителей Дагестана»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Гаджи Муслимович Гаджиев Пари НН Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев назвал судью Яна Бобровского преступником после игры с «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ нижегородцы одержали победу (1:0) благодаря голу Николая Калинского с пенальти после фола Джемала Табидзе на Зе Турбо. С 60-й минуты «Динамо» Махачкала играло в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку. Главным арбитром матча был Ян Бобровский.

– Мы подали протест, такое безобразие нельзя оставлять. Почему совершается преступление? Потому что преступник надеется остаться безнаказанным. А он как преступник у нас, хе-хе.

Бобровский – преступник?

– В глазах нашего народа он преступник. Он возмутил 3,5 млн жителей Дагестана.

– Какое наказание вы сочли бы адекватным для Бобровского?

– Пожизненная дисквалификация. Ему надо судить какую-нибудь любительскую лигу. Или можно отстранить его на пару лет, а потом начинать с любительских лиг.

Если он любит футбол и хочет вернуться, должен начинать с любителей – подготовительно-исправительная колония.

– Вы лично пытались поговорить с Бобровским после матча?

– Я бы, вообще, хотел поговорить, но коллеги сказали мне: «Муслимович, не надо, ты операции перенес, на колене и так далее, поправляй здоровье и береги себя».

– Что бы вы ему сказали?

– Просто хотел бы услышать, чем он руководствовался в своих решениях, – заявил президент «Динамо» Махачкала.

«Матч с душком». Скандальное судейство в РПЛ

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61 комментарий
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В турбине самолета не искали его?
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Жителей Дагестана может возмутить как самолет евреев так и мужик в шортах, вообще не показатель
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Все мы помним, как вы там двери в судейские ломали, просто он спросить хотел
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В Медиалигу Бобровского, на 2 года! Пусть учится судить, с самых низов.
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Своими глазами видел договорную игру Волга-Анжи, когда Волга их возила весь первый тайм, а во втором проиграла. Весь стадион всё видел, всё понял. А тренером Анжи был честь и совесть нашего футбола Гаджи Муслимович Гаджиев.
Чего теперь?
От всего нижегородского народа требовать пожизненную дисквалификацию Гаджиева?
+32
-6
+26
Ответ lovkac
Такими темпами у нас РПЛ будут судить сами команды, как во дворе. Косяков насовершал, бесспорно. Наказание за это должен получить, согласен. Но пока не доказано что он был предвзят намеренно - нельзя лишать человека профессии.
Если человек непреднамеренно делает очень много ошибок, непосредственно влияющих на ход матча, то: Он либо совершенно некомпетентен в своей работе, либо имеет свой интерес.
А как доказать, что он был намеренно предвзят?😀
+24
-2
+22
Гаджик расскажи, как стадо бородатых бегало по аэропорту и пыталась найти хоть одного еврея и это конечно же никого не возмутило и вообще это традиция такая хорошая

Позорище седое, молчал бы лучше.
+26
-8
+18
Приходи один, мы тоже одни придем. Масштабированная версия)
+16
-5
+11
Ответ lovkac
Такими темпами у нас РПЛ будут судить сами команды, как во дворе. Косяков насовершал, бесспорно. Наказание за это должен получить, согласен. Но пока не доказано что он был предвзят намеренно - нельзя лишать человека профессии.
Даже если непредвзят, а просто такой тупой, то это значит, что надо подождать, когда исправится?
Если у меня сотрудник косячит раз за разом, что мне приходится учить его заново, а где-то переделывать за него, то я должен постоянно его терпеть? Или уволить всё-таки? Согласен с тем, что в РПЛ немало хреновых судей. Но и своих сотрудникам давал вторые шансы, а потом увольнял без сожаления. Так и этому я бы не доверил даже должность расклейщика объявлений или курьера. Там ответственность нужна, не то, что у футбольного судьи
+9
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Дагестан тоже хорош
аидели.
+12
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+7
Доя какого вашего народа?! Гаджиеву припаять разжигание межрегиональной розни нужно
+8
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+7
Ответ rom-alexandr
Гаджик расскажи, как стадо бородатых бегало по аэропорту и пыталась найти хоть одного еврея и это конечно же никого не возмутило и вообще это традиция такая хорошая Позорище седое, молчал бы лучше.
с чего это он должен молчать про судейство , если кто-то в аэропорту бегал ?
+7
0
+7
Ответ NIK7478
В Медиалигу Бобровского, на 2 года! Пусть учится судить, с самых низов.
Добавлю, что детские турниры ему судить нельзя, только клоунские
+7
-1
+6
Я бы тоже хотел пж дисквалификации этого судьи, причем давно хочу.
+9
-3
+6
Нас возмутили ваши болельщики которые не встали под гимн России
+15
-10
+5
Ответ Bartez1986
В турбине самолета не искали его?
Хаха, хорош!))))
+9
-4
+5
клуб букмекер Пари денег забашлял куда надо и всё
+6
-1
+5
Какой стыд. Мне уже не нравится Махачкала с подобными заявлениями. Вы сначала соберите народ на стадионе, а потом сожайте людей. Позорище
+4
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+4
Ответ Bartez1986
В турбине самолета не искали его?
Ухахаххахахаха))))))))))))))
+7
-3
+4
Ответ rom-alexandr
Гаджик расскажи, как стадо бородатых бегало по аэропорту и пыталась найти хоть одного еврея и это конечно же никого не возмутило и вообще это традиция такая хорошая Позорище седое, молчал бы лучше.
Где связь, алешка?)
+5
-1
+4
Ох, сколько им ещё предстоит выдержать. Целый сезон впереди.
А судьи будут делать только то, что им говорят😀
+3
0
+3
Ответ Денис Давыдов
Все мы помним, как вы там двери в судейские ломали, просто он спросить хотел
Может быть потому ему про колено и напомнили🤔
+3
0
+3
Циркач однозначно должен ответить, может и не по «дагестанской строгости» ( хотя их тоже можно понять ), но до конца сезона этого бракодела от судейства надо отстранять как минимум. Он уже не первый раз попадает в такие скандалы.
+3
0
+3
А можно он не будет говорить за всех жителей Дагестана?
+3
-1
+2
Почитал комментарии отдельные и засомневался в словах лидера нации ,что мы - единый народ .Кстати, он и дагестанцем себя называл кажется, в надежне сплотить многонациональный своей речью)
+5
-3
+2
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
В аэропорт в следующий раз побежите его встречать? Бобровский - еврей,кстати.
откуда такая инфа? Сам сочинил?
+2
0
+2
Заткнись ты уже.
Это всего лишь футбол.
+7
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+2
Ответ Bartez1986
В турбине самолета не искали его?
Уделал одним комментом!!!
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Ответ La Crosse Bobcats
вспомнил матч Анжи - Зенит 2000 года, где Анжи руководил как раз Гаджиев и чего то взбугагнул))))
Гаджиев крутой тренер был, но его команды порой катали мутные матчи - Анжи, крылья, Сатурн
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
В турбине самолета не искали его?
Думаю многие хотели бы его там найти. Но если серьёзно, то это судейство - позорище. Либо некомпетентен и ему не место на поле, либо заинтересован, и тогда тем более не место.
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