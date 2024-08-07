Экс-директор «Матч ТВ» о зарплатах: «У рядовых сотрудников – 70-90 тысяч в среднем, лица канала зарабатывают основные деньги не на нем. Почти все шли туда за брендом»

Теги премьер-лига Россия бизнес телевидение высшая лига Кипр Матч ТВ Пафос деньги Илья Кузнецов Букмекеры Хоккей

Экс-сотрудник «Матч ТВ» рассказал о зарплатах на канале.

«1. Лица канала зарабатывают основные деньги не на «Матч ТВ»

Это не про всех. Есть те, кто просто не хочет этим заниматься, принципиально не связывается с буками и так далее. Но основная часть все-таки зарабатывает другими способами.

При этом совершенно понятно, что два этих фактора связаны: работа на канале позволяет зарабатывать хорошие деньги на стороне.

Себя я к лицам канала не относил никогда, но и со мной эта схема работала: моя позиция на «Матч ТВ» очень помогала мне находить другие проекты, которые суммарно составляли 60-70% моего дохода.

2. Рядовые сотрудники

Если в 2018-м я чувствовал большое преимущество – мы можем платить больше, чем конкуренты, – то к 2024-му оно исчезло. Не в одночасье, а просто постепенно сошло на нет.

Мы платили по рынку, 70-90 тысяч средняя зарплата, что для Москвы, согласитесь, не что-то заоблачное. Руководители получают побольше, конечно, но сопоставимо.

Топ-менеджеры – отдельный вопрос, они зарабатывают другие деньги. Суммы я называть не возьмусь, разброс слишком велик.

Еще я хочу отметить то, что изнутри не слишком очевидно. Хоть «Матч ТВ» и принято ругать, но почти все, кто туда шел, шли за брендом. Поэтому находить людей было немного проще, чем вне этого бренда», – написал бывший креативный директор «Матч» Илья Кузнецов, занимающий пост медиадиректора кипрского клуба «Пафос».

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17 комментариев
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Бильярд ваш никому не нужен, только Кейси Райбек сможет спасти тонущий Матч
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Ну так для Москвы,90 тыс.это вообще средняя сумма.Что сказать,Матч ТВ- дно, даже в этом,не могут сотрудникам платить хороши деньги.Какой то бренд-дешевка получается.))
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За брендом?😂 Вот как теперь называется то, за чем идут на «Матч ТВ» разного рода Ромашкины, Орзулы и прочие тп. Я бы сказал за баблом, но не от работодателя, а из иных источников
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Кейси Райбек уже в нашей налоговой системе. Он поймет!
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Ответ Spartakus1984
Ну так для Москвы,90 тыс.это вообще средняя сумма.Что сказать,Матч ТВ- дно, даже в этом,не могут сотрудникам платить хороши деньги.Какой то бренд-дешевка получается.))
Корпа линейным всегда платит ниже рынка, ибо галерщики - очередь за забором, ибо «идут за брендом»)
+1
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Ответ Санитар-волк
И все толковые люди разошлись с этой помойки. Пилите бюджет, Илья, пилите.
Да
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Ответ Zver
выше средней. средняя 60-70
когда курьеры больше сотки имеют
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Ответ Zver
выше средней. средняя 60-70
Как то мне представлялся уровень повыше.. Странно..
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Ответ Geo07
Да ладно.. В Москве 90 тыс. средняя?
выше средней. средняя 60-70
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Ответ Geo07
Да ладно.. В Москве 90 тыс. средняя?
На самом деле да
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Ответ Spartakus1984
Ну так для Москвы,90 тыс.это вообще средняя сумма.Что сказать,Матч ТВ- дно, даже в этом,не могут сотрудникам платить хороши деньги.Какой то бренд-дешевка получается.))
Да ладно.. В Москве 90 тыс. средняя?
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а потом такие заявляют что "Учителям не на что жить, а футболисты(хоккеисты), зарабатывают миллионы ни за что".
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Что они там зарабатывают если канал убыточный
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Т.е. набирают не профессионалов, а шабашников, которые готовы числиться за копейки ради рекламы своих телег и т.п. Ну собственно низкий уровень контента, который делает канал это и подтверждает.
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Что-то муть какую-то несет.
Знакомый сменив 5-6 мест, вернулся в отдел рекламы и прочей фигни на Матче - по его словам, всё в шоколаде, и причин не верить нет (дети, жена дома уже лет 5 + ипотека - заботится о малых). Зарплата не меньше 200 - это точно.

Плюс, насколько помню, Стогниенко как-то рассказывал, как народ заманивали на Матч, и в первую очередь именно зарплатами, которые были выше, чем в среднем на ТВ.
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Так себе бренд-то
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И все толковые люди разошлись с этой помойки. Пилите бюджет, Илья, пилите.
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