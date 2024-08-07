Экс-директор «Матч ТВ» о зарплатах: «У рядовых сотрудников – 70-90 тысяч в среднем, лица канала зарабатывают основные деньги не на нем. Почти все шли туда за брендом»
Экс-сотрудник «Матч ТВ» рассказал о зарплатах на канале.
«1. Лица канала зарабатывают основные деньги не на «Матч ТВ»
Это не про всех. Есть те, кто просто не хочет этим заниматься, принципиально не связывается с буками и так далее. Но основная часть все-таки зарабатывает другими способами.
При этом совершенно понятно, что два этих фактора связаны: работа на канале позволяет зарабатывать хорошие деньги на стороне.
Себя я к лицам канала не относил никогда, но и со мной эта схема работала: моя позиция на «Матч ТВ» очень помогала мне находить другие проекты, которые суммарно составляли 60-70% моего дохода.
2. Рядовые сотрудники
Если в 2018-м я чувствовал большое преимущество – мы можем платить больше, чем конкуренты, – то к 2024-му оно исчезло. Не в одночасье, а просто постепенно сошло на нет.
Мы платили по рынку, 70-90 тысяч средняя зарплата, что для Москвы, согласитесь, не что-то заоблачное. Руководители получают побольше, конечно, но сопоставимо.
Топ-менеджеры – отдельный вопрос, они зарабатывают другие деньги. Суммы я называть не возьмусь, разброс слишком велик.
Еще я хочу отметить то, что изнутри не слишком очевидно. Хоть «Матч ТВ» и принято ругать, но почти все, кто туда шел, шли за брендом. Поэтому находить людей было немного проще, чем вне этого бренда», – написал бывший креативный директор «Матч» Илья Кузнецов, занимающий пост медиадиректора кипрского клуба «Пафос».
Знакомый сменив 5-6 мест, вернулся в отдел рекламы и прочей фигни на Матче - по его словам, всё в шоколаде, и причин не верить нет (дети, жена дома уже лет 5 + ипотека - заботится о малых). Зарплата не меньше 200 - это точно.
Плюс, насколько помню, Стогниенко как-то рассказывал, как народ заманивали на Матч, и в первую очередь именно зарплатами, которые были выше, чем в среднем на ТВ.