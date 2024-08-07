Экс-директор «Матч ТВ» о зарплатах: «У рядовых сотрудников – 70-90 тысяч в среднем, лица канала зарабатывают основные деньги не на нем. Почти все шли туда за брендом»

Экс-сотрудник «Матч ТВ» рассказал о зарплатах на канале.

«1. Лица канала зарабатывают основные деньги не на « »

Это не про всех. Есть те, кто просто не хочет этим заниматься, принципиально не связывается с буками и так далее. Но основная часть все-таки зарабатывает другими способами.

При этом совершенно понятно, что два этих фактора связаны: работа на канале позволяет зарабатывать хорошие деньги на стороне.

Себя я к лицам канала не относил никогда, но и со мной эта схема работала: моя позиция на «Матч ТВ» очень помогала мне находить другие проекты, которые суммарно составляли 60-70% моего дохода.

2. Рядовые сотрудники

Если в 2018-м я чувствовал большое преимущество – мы можем платить больше, чем конкуренты, – то к 2024-му оно исчезло. Не в одночасье, а просто постепенно сошло на нет.

Мы платили по рынку, 70-90 тысяч средняя зарплата, что для Москвы, согласитесь, не что-то заоблачное. Руководители получают побольше, конечно, но сопоставимо.

Топ-менеджеры – отдельный вопрос, они зарабатывают другие деньги. Суммы я называть не возьмусь, разброс слишком велик.

Еще я хочу отметить то, что изнутри не слишком очевидно. Хоть « » и принято ругать, но почти все, кто туда шел, шли за брендом. Поэтому находить людей было немного проще, чем вне этого бренда», – написал бывший креативный директор «Матч» , занимающий пост медиадиректора кипрского клуба « ».