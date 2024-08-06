Фелпс призвал к пожизненным отстранениям за допинг: «Если у вас положительный тест, вас не должны возвращать на соревнования»

Теги плавание Майкл Фелпс допинг сборная США Водные виды

Майкл Фелпс призвал к пожизненным отстранениям спортсменов за допинг.

«Если у вас положительный тест, вас никогда не должны вновь возвращать на соревнования, вот так. Я считаю, что один раз – и на этом все», – цитирует Фелпса ESPN.

Перед Олимпиадой 2021 года в Токио 23 китайских пловца сдали положительные тесты на триметазидин, но были оправданы.

«Если тестирование не одинаковое для всех, то для меня это серьезная проблема. Ведь это означает, что в спорте нет справедливости и равенства.

Люди называли меня мошенником на протяжении всей моей карьеры. Я сдавал большое количество тестов – крови и мочи – еженедельно. Зачем? Чтобы я мог сказать, что я не обманщик, что я чист, вот результаты. Я выиграл 23 олимпийских золота чистым способом. Это возможно.

Не думаю, что я всегда соревновался в равных и в честных условиях, у меня есть некоторые предположения насчет спортсменов, с которыми я соперничал. Я задумывался, что они это делали (принимали допинг). Но это за пределами моего контроля.

Мне разбивает сердце, когда я вижу, как люди четыре года вкладывают огромные усилия в подготовку к Олимпийским играм, а потом их лишает награды кто‑то, кто жульничает. Это неправильно, и я всегда буду так считать», – заявил 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Фелпс.

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63 комментария
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Главное в ходе расследований не выйти на самих себя
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Лэнса Армстронга тоже постоянно проверяли на допинг и что?
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Ответ Carasa
Главное в ходе расследований не выйти на самих себя
Не выйдут. Там будут ’секс без презерватива, целовались взасос, дворник ссал на сено, кормили собаку, зашёл не в ту дверь’, а через 20 Лет уже неважно
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-3
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А потом, лет через 20, вскроется правда, как с Армстронгом....
+52
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Ответ felix-sanchez
В итоге отняли все регалии.
А какой в этом толк для тех спортсменов, которые раз за разом ему проигрывали и которые не получили свои рекламные контракты и признание? И не получат уже.
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0
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Закончил карьеру, теперь смело предлагает более жёсткие правила. Самого то не дисквалифицируют до конца карьеры уже
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Чем больше он говорит о своих чемпионствах, о своих свершениях, о том как он трудился до 7 пота, что бы достичь этого, тем больше сомнений по поводу его честности, ну через пару лет правда вылезет наружу...
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+27
где же ты был, Майкл, когда твой бро Гэтлин после четырехлетней дисквы медали брали?
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Смело. Не от каждого допингиста такое можно услышать.
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+21
Ответ rzqhbbqd4c
Лэнса Армстронга тоже постоянно проверяли на допинг и что?
В итоге отняли все регалии.
+29
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+21
Но если у тебя ТИ, то ты величайший и чистейший спортсмен)
+20
-1
+19
"Чистые атлеты" Фелпс, Сирена Ульямс, Симона Байлс отличаются от их коллеги Армстронга только тем, что в них вбухано слишком много рекламных денег. Пройдет лет десять, появятся новые шоколадные герои, и в газетах напечатают "сенсационные расследования"
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Кто громче всех кричит "держите вора"?
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Ответ felix-sanchez
В итоге отняли все регалии.
Но ни одного проваленного теста у Лэнса нет
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Ответ Петрович
Чем больше он говорит о своих чемпионствах, о своих свершениях, о том как он трудился до 7 пота, что бы достичь этого, тем больше сомнений по поводу его честности, ну через пару лет правда вылезет наружу...
А вдруг у них свой Родченков найдется, вот весело будет.
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извините, мистер Фелпс, я позволю себе не поверить в отсутствие у вас химии
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Это что ж, убрать амеров из спорта навсегда?! Не, слишком жестко, скучно без них будет))
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в бой пошла тяжелая артиллерия. самому чистому спортсмену дали высказаться
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За справедливость и равенство - это он ещё и за полную отмену терапевтических исключений высказался!
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До чего же двуличен...
В его время не было такого глубокого тестирования, вот он рекорды и ставил допинговые. А сейчас визжит.
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А за травку тоже пожизненный бан?
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Лучшая защита - нападение.
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Сюрреализм: один из самых захимиченных спортсменов современности призывает к пожизненному бану за допинг.
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Ещё один риталиновый зомби что-то бормочет про чистый спорт.
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Хочешь изменить мир? Начни с себя!
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Ответ Вагнер Абаб
Про Фелпса до фига материалов на спортсе. От наших тренеров, которые говорили своим спортсменам, заткнитесь про таблетки, идите смотрите, какой объем он в бассейне делает. Ровно так же как в биатлоне тренеры указывали на то, что вы ногти в холле красите, а олимпийская чемпионка только с тренировки идет. Но ботоферма продолжает про волшебные таблетки пилить. Ну давайте признаем, что все советские чемпионы на таблетках. Или трусы наденьте, или крестик снимайте. Как наш выиграл, так чистый. Как их выиграл, так таблетки. Заело пластинку.
"какой объем он в бассейне делает"

...закинувшись таблетками метилфенидата. Это тебе не жалкие милдронат или триметазидин.

"Как их выиграл, так таблетки."
Он вроде ничего сейчас не выиграл, а просто лицемерит для СМИ как принято в США.
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"Если тестирование не одинаковое для всех, то для меня это серьезная проблема. Ведь это означает, что в спорте нет справедливости и равенства."
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Как боженька смолвил.
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Правильно. Призвал к этому уже по окончании собственной спортивной карьеры.
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Ответ закрыт по беспределу
"Если тестирование не одинаковое для всех, то для меня это серьезная проблема. Ведь это означает, что в спорте нет справедливости и равенства." ------ Как боженька смолвил.
Соотечественники и УСАДА наверняка согласны (возможно, немного ухмыляясь)
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Зря он так палится.
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