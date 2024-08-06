Фелпс призвал к пожизненным отстранениям за допинг: «Если у вас положительный тест, вас не должны возвращать на соревнования»

Майкл Фелпс призвал к пожизненным отстранениям спортсменов за допинг.

«Если у вас положительный тест, вас никогда не должны вновь возвращать на соревнования, вот так. Я считаю, что один раз – и на этом все», – цитирует Фелпса ESPN.

Перед Олимпиадой 2021 года в Токио 23 китайских пловца сдали положительные тесты на триметазидин, но были оправданы.

«Если тестирование не одинаковое для всех, то для меня это серьезная проблема. Ведь это означает, что в спорте нет справедливости и равенства.

Люди называли меня мошенником на протяжении всей моей карьеры. Я сдавал большое количество тестов – крови и мочи – еженедельно. Зачем? Чтобы я мог сказать, что я не обманщик, что я чист, вот результаты. Я выиграл 23 олимпийских золота чистым способом. Это возможно.

Не думаю, что я всегда соревновался в равных и в честных условиях, у меня есть некоторые предположения насчет спортсменов, с которыми я соперничал. Я задумывался, что они это делали (принимали допинг). Но это за пределами моего контроля.

Мне разбивает сердце, когда я вижу, как люди четыре года вкладывают огромные усилия в подготовку к Олимпийским играм, а потом их лишает награды кто‑то, кто жульничает. Это неправильно, и я всегда буду так считать», – заявил 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Фелпс.