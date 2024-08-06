Ньюи заработает $100 млн за 4 года в «Астон Мартин», о контракте с конструктором объявят в сентябре (Autosprint)

Теги Феррари Хонда Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Лоренс Стролл Авто

Ньюи согласился на щедрое предложение «Астон Мартин».

Легендарный конструктор Эдриан Ньюи, покидающий «Ред Булл», продолжит карьеру в «Астон Мартин», утверждает итальянское издание Autosprint.

О сделке объявят в сентябре, поскольку контрактные обязательства между Ньюи и «Ред Булл» не позволяют сделать это раньше.

Утверждается, что Ньюи заработает 100 миллионов долларов за четыре года. Эдриана убедили планы владельца «Астон Мартин» Лоренса Стролла, инвестиции в инфраструктуру, а также переход на моторы «Хонды» в 2026 году.

Также портал сообщает, что финансовые запросы Ньюи не стали проблемой для «Феррари». Скудерия и Эдриан не договорились, поскольку конструктор требовал широких полномочий – в частности, права вето при приглашении новых инженеров и технических партнеров.

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28 комментариев
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Алонсо все-таки дождался
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Ну, собственно сразу было понятно, что в Феррари он не пойдёт. Зная, как построен итальянский бизнес, ему там действительно либо максимум полномочий, которые итальянцы не отдадут, либо он ничего не сможет
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Если Ньюи еще и "Астон Мартин" допилит до самовоза, то его статус имбы и легенды простоит десятилетия.
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Ответ ibra207
Алонсо все-таки дождался
Который? Алонсо испанец или местный великий?)
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Алонсо новый чемпион???? Погоняет еще 3 года и будет самым возрастным потеснит Фанхио
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Ответ Demidov Artem
Который? Алонсо испанец или местный великий?)
Похоже что и тот и другой)
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Единственной адекватной причиной для перехода Хэмилтона в Феррари было параллельное подписание Ньюи туда же.
Теперь же, не видно перспектив от этого союза. Есть ощущение, что прогадал.
Одно радует, другой дедушка Фернандо,похоже, дождался нормального конструктора.
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Первое интервью Ньюи: "Всегда мечтал поработать с Лэнсом Строллом."
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занимательное развитие может быть, посмотрим. нынешний ам - команда, перепостроенная по учебнику лучших практик редбул. за эти два-три года создали себе новый технический центр, инженерные департаменты прямо сразу будут готовы работать под ньюи именно так, как он всегда организовывал. немого жаль будет фэллоуза. он буквально только что выбился из тени ньюи, расправил крылья, получил свободу строить техническую команду вокруг себя, и тут эдриан на пороге его домика - "хи-хи, не ждали?!" для эдриана такой транзит будет предельно комфортным. фактически, естесственный апгрейд без лишнего стресса
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Пока не будет официального сообщения - не поверю.
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Алонсо, твой выход
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Изначально не верил в Феррари. Если Ньюи куда и пойдет, то туда, где он будет главным, который подчиняется только боссу, который в свою очередь решает единолично. В Феррари такое немыслимо, а политика Ньюи нахрен не сдалась. В АМ он это получит.
А самой АМ Ньюи нужен как воздух. Уже второй год подряд АМ единственная команда, у которой вообще не получается дорабатывать машину по ходу сезона. Вот реально - единственная, у которой нет никаких улучшений.
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Ответ G.H.O.S.T.
Единственной адекватной причиной для перехода Хэмилтона в Феррари было параллельное подписание Ньюи туда же. Теперь же, не видно перспектив от этого союза. Есть ощущение, что прогадал. Одно радует, другой дедушка Фернандо,похоже, дождался нормального конструктора.
Ньюи не вытянет если мотор будет плохой. Хонда, видимо, ему сильно подошла
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Ответ G.H.O.S.T.
Единственной адекватной причиной для перехода Хэмилтона в Феррари было параллельное подписание Ньюи туда же. Теперь же, не видно перспектив от этого союза. Есть ощущение, что прогадал. Одно радует, другой дедушка Фернандо,похоже, дождался нормального конструктора.
Просто будет докатывать перед пенсией и за большие деньги в легендарной команде...)
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Ответ G.H.O.S.T.
Единственной адекватной причиной для перехода Хэмилтона в Феррари было параллельное подписание Ньюи туда же. Теперь же, не видно перспектив от этого союза. Есть ощущение, что прогадал. Одно радует, другой дедушка Фернандо,похоже, дождался нормального конструктора.
Не факт, что Ньюи сможет сделать машину к 2026 году прямо. Но если получится, и Алонсо не растеряет форму, то это была бы нереальная сказка - третий титул в 25 лет в последнем сезоне спустя 20 лет после первого. Готовый сюжет для голливудского фильма.
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