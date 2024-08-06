Ньюи заработает $100 млн за 4 года в «Астон Мартин», о контракте с конструктором объявят в сентябре (Autosprint)
Ньюи согласился на щедрое предложение «Астон Мартин».
Легендарный конструктор Эдриан Ньюи, покидающий «Ред Булл», продолжит карьеру в «Астон Мартин», утверждает итальянское издание Autosprint.
О сделке объявят в сентябре, поскольку контрактные обязательства между Ньюи и «Ред Булл» не позволяют сделать это раньше.
Утверждается, что Ньюи заработает 100 миллионов долларов за четыре года. Эдриана убедили планы владельца «Астон Мартин» Лоренса Стролла, инвестиции в инфраструктуру, а также переход на моторы «Хонды» в 2026 году.
Также портал сообщает, что финансовые запросы Ньюи не стали проблемой для «Феррари». Скудерия и Эдриан не договорились, поскольку конструктор требовал широких полномочий – в частности, права вето при приглашении новых инженеров и технических партнеров.
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Теперь же, не видно перспектив от этого союза. Есть ощущение, что прогадал.
Одно радует, другой дедушка Фернандо,похоже, дождался нормального конструктора.
А самой АМ Ньюи нужен как воздух. Уже второй год подряд АМ единственная команда, у которой вообще не получается дорабатывать машину по ходу сезона. Вот реально - единственная, у которой нет никаких улучшений.