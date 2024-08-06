РФС отказал Федотову в выплате 200 млн рублей неустойки от ЦСКА. Экс-тренер армейцев обратится в CAS

Теги ЦСКА премьер-лига Россия РФС CAS Владимир Федотов Михаил Прокопец Матч ТВ деньги Футбол

Владимиру Федотову отказали в выплате компенсации со стороны ЦСКА.

Ранее стало известно, что экс-тренер армейцев обратился в палату РФС по разрешению споров – он хотел получить неустойку за расторжение контракта. 

«Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера по футболу Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА и приняла следующее решение.

Обязать ПФК ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ.

В удовлетворении остальной части требований Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА отказать», – говорится в заявлении РФС.

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы тренера, сообщил, что сторона Федотова обратится в CAS.

– РФС отказал Владимиру Федотову в выплате неустойки в 200 млн рублей. Точку в данном споре поставит суд в Лозанне.

– Ваша сторона будет подавать [апелляцию] в CAS?

– Да, конечно. Мы сейчас запросим полный текст, дальше уже будет ясно. Изначально было понятно, что проигравшая сторона пойдет в лозаннский суд. Мы предполагали, что если мы выиграем, то ЦСКА пойдет, если они, то мы пойдем, – сказал Прокопец в беседе с «Матч ТВ».

146 комментариев
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Что-то Федотов слишком сильно обиделся на ЦСКА и решил разругаться со всеми…
Не очень красит его такое поведение, конечно.

Ведь если был пункт в контракте о том, что если команда займет место ниже 5-го и можно расторгнуть контракт без компенсации, чем ЦСКА и воспользовался судя по всему, то чего сейчас начинать весь этот кипиш..
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Ушел от Гигера с Орешкиным со всеми пальцами, ещё и недоволен.
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Талаев и Юран: нутыилох.jpg
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-1
+38
Ответ Кирилл
Что-то Федотов слишком сильно обиделся на ЦСКА и решил разругаться со всеми… Не очень красит его такое поведение, конечно. Ведь если был пункт в контракте о том, что если команда займет место ниже 5-го и можно расторгнуть контракт без компенсации, чем ЦСКА и воспользовался судя по всему, то чего сейчас начинать весь этот кипиш..
По нему видно, что он мягко говоря принципиальный тип
+36
-4
+32
Ответ Кирилл
Что-то Федотов слишком сильно обиделся на ЦСКА и решил разругаться со всеми… Не очень красит его такое поведение, конечно. Ведь если был пункт в контракте о том, что если команда займет место ниже 5-го и можно расторгнуть контракт без компенсации, чем ЦСКА и воспользовался судя по всему, то чего сейчас начинать весь этот кипиш..
Какая команда потом захочет его
+34
-9
+25
Ответ selso99
Ушел от Гигера с Орешкиным со всеми пальцами, ещё и недоволен.
Ох уж этот Руди Гигер, известный армейский делец
+23
-2
+21
После Березуцкого уже с готовой командой на парах взяв серебро и кубок показал свой уровень шестым местом в прошлом розыгрыше ! И это всё за 1,2 млн евро за сезон !
Дали доработать ! Расстались поблагодарив ! Денег даже предложили после увольнения по-человечески ! И после всего этого так себя повести 🤦🏽
Это конец карьере на нормальном уровне , неужели не понятно ему , максимум теперь Синара из Каменск Уральского и за 20 т в месяц !
И те еще сто раз подумают с таким … связываться …
+24
-10
+14
Адвокату-то милое дело в ещё одну инстанцию пойти, но зачем Федотову столько тратить на суды.. В итоге не получит неустойку и кучу денег потратит
+14
-1
+13
Зачем Федотов подписывал контракт с ЦСКА, если считает, что один из его пунктов некорректный? 🤔
+15
-2
+13
Ответ dementev
По нему видно, что он мягко говоря принципиальный тип
Не принципиальный, а быдло.
+28
-16
+12
Ответ Mihamoscow
После Березуцкого уже с готовой командой на парах взяв серебро и кубок показал свой уровень шестым местом в прошлом розыгрыше ! И это всё за 1,2 млн евро за сезон ! Дали доработать ! Расстались поблагодарив ! Денег даже предложили после увольнения по-человечески ! И после всего этого так себя повести 🤦🏽 Это конец карьере на нормальном уровне , неужели не понятно ему , максимум теперь Синара из Каменск Уральского и за 20 т в месяц ! И те еще сто раз подумают с таким … связываться …
"Готовая команда после Березуцкого". Ахахахах
+17
-6
+11
За что платить то "тренеру" этому? За 6-е место? Или типа скажите спасибо, что вообще не вылетели... мерзостный чёрт он. Ничего не показал, а денег дайте🤦🏼‍♂️
+17
-6
+11
Ответ Николай Бойко
Вы бы отказались от 200 млн рублей?
нет, но если в договоре написано: построй дом, а ты его не строишь, то за что деньги?
+12
-2
+10
Получается, что Уткин был прав насчёт его?
+10
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+9
Чувствую что и Лозанна на стороне армейцев будет
+10
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+7
Ответ Кирилл
Что-то Федотов слишком сильно обиделся на ЦСКА и решил разругаться со всеми… Не очень красит его такое поведение, конечно. Ведь если был пункт в контракте о том, что если команда займет место ниже 5-го и можно расторгнуть контракт без компенсации, чем ЦСКА и воспользовался судя по всему, то чего сейчас начинать весь этот кипиш..
Больше поражает, что и про эти детали источник - опять Карпов. Он раньше в ФСБ чтоли работал и всю базу данных выкачал?)
+7
-1
+6
Ответ Николай Бойко
Вы бы отказались от 200 млн рублей?
Если в контракте, который Федотов подписывал с ЦСКА, был пункт о том, что если в случае окончания сезона ниже 5 места клуб может расторгнуть договор без выплаты неустойки, то и рыпаться не надо.

А сейчас выглядит все так, что Федотов и его сторона говорят «Мы, конечно, подписали документы, прежде проверив контракт, но денег нам все равно дайте».
+9
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Вряд ли с ним большие клубы захотят иметь дела, после такого
+7
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Ответ Геннадий Тимченко
А чего Трудовой кодекс Российской Федерации написан с маленькой буквы - этот документ так не уважают в ЦСКА, что Федотову потребовалось обращаться в орган РФС, чтобы ему выдали на руки причитающиеся по российскому законодательству документы ❓🤔
Геннадий, а Вы читаете внимательно?
В новости приведено решение РФС. Причём здесь ЦСКА? А насчёт документов, то сторона Федотова могла пожелать их получить через суд, а не лично.
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Валентиныч как всегда проиграл сам себе
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Чем-то напоминает истории девушек, которые требуют от известных людей компенсации за то, что те переспали с ними пять лет назад, называя это "изнасилованием". Хотя понятно, что если что-то и было, то явно с огромным желанием дам. Так и здесь. Когда подписывался контракт, я думаю, это всё оговаривалось и тренер был рад принять такую большую команду, как ЦСКА. А теперь позорится на весь мир
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0
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По-моему у Федотова с руководством была договоренность в случае финиша команды ниже 5 места ,пути будут расходиться.А теперь вдруг 200 лямов неустойки ему давайте .Смешно .
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0
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Ответ Mihamoscow
После Березуцкого уже с готовой командой на парах взяв серебро и кубок показал свой уровень шестым местом в прошлом розыгрыше ! И это всё за 1,2 млн евро за сезон ! Дали доработать ! Расстались поблагодарив ! Денег даже предложили после увольнения по-человечески ! И после всего этого так себя повести 🤦🏽 Это конец карьере на нормальном уровне , неужели не понятно ему , максимум теперь Синара из Каменск Уральского и за 20 т в месяц ! И те еще сто раз подумают с таким … связываться …
С какой нафиг готовой командой?! Федотов пришел на развалины, когда команду, игравшую год под началом откровенного дилетанта, покинули 8 футболистов. Потом на ходу из довольно среднего материала построил уже свою команду, которая как раз взяла серебро и Кубок. А в прошлом сезоне так и не дождался поддержки от руководства клуба, почему-то решившего, что 15 полевых футболистов достаточно для выполнения поставленных задач, в итоге оказался крайним.
Я понимаю, что Федотова сейчас ругать модно, только вы уж совсем не завирайтесь. Ладно еще сказки про то, что он креативных игроков чехлил и молодежь игнорил, но сказать, что он пришел на все готовое, это за гранью. Кстати, почему эта готовая команда 4 года не доезжала до медалей, не подскажешь?
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Зачем в САС...сразу в спорт лото))
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Ответ Геннадий Тимченко
ЦСКА не отдал документы, которые положено отдавать при увольнении по ТК РФ, грубо нарушив российское законодательство ☝️это вы новость не читали, милейший🤡🤣
Вы присутствовали при увольнении Федотова, были так сказать очевидцем? Поинтересуйтесь при желании, надлежащими действиями работодателя в случае нежелания, в том или ином видите, работником забирать свои документы. Ну и последний вопрос: а о каких именно документах идёт речь?
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Ответ Ржевский
Тьфу, коняшки. Когда человек из г..на и палок слепил второе место - были счастливы. Когда же дохлая лошадка больше не потянула - сразу же обвинили тренера и выгнали пинком под зад не заплатив не копейки. Контракт контрактом, но не по совести
А по Вашей совести должны были его и его близких взять на полный пансион и гарантировать вечное место гл. тр.?)
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Уткин был прав, а я сомневался.
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ему с газизовым надо объединиться. обиженки, которые хотят халявы
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Какие этому козлу деньги, его надо оштрафовать за то что команду развалил урод!
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Только полный идиот будет пытаться отжать деньги у Гинера )))
Смешно становится, когда уволенный тренер оспаривает подписанный им же контракт )
Интересно его объяснение послушать, когда подписывал контракт был в неакдеквате, пьян, под наркотиками или его привязали к стулу и заставили получать зарплату в год в 1,2 млн $?
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