РФС отказал Федотову в выплате 200 млн рублей неустойки от ЦСКА. Экс-тренер армейцев обратится в CAS
Владимиру Федотову отказали в выплате компенсации со стороны ЦСКА.
Ранее стало известно, что экс-тренер армейцев обратился в палату РФС по разрешению споров – он хотел получить неустойку за расторжение контракта.
«Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера по футболу Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА и приняла следующее решение.
Обязать ПФК ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ.
В удовлетворении остальной части требований Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА отказать», – говорится в заявлении РФС.
Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы тренера, сообщил, что сторона Федотова обратится в CAS.
– РФС отказал Владимиру Федотову в выплате неустойки в 200 млн рублей. Точку в данном споре поставит суд в Лозанне.
– Ваша сторона будет подавать [апелляцию] в CAS?
– Да, конечно. Мы сейчас запросим полный текст, дальше уже будет ясно. Изначально было понятно, что проигравшая сторона пойдет в лозаннский суд. Мы предполагали, что если мы выиграем, то ЦСКА пойдет, если они, то мы пойдем, – сказал Прокопец в беседе с «Матч ТВ».
Не очень красит его такое поведение, конечно.
Ведь если был пункт в контракте о том, что если команда займет место ниже 5-го и можно расторгнуть контракт без компенсации, чем ЦСКА и воспользовался судя по всему, то чего сейчас начинать весь этот кипиш..
Дали доработать ! Расстались поблагодарив ! Денег даже предложили после увольнения по-человечески ! И после всего этого так себя повести 🤦🏽
Это конец карьере на нормальном уровне , неужели не понятно ему , максимум теперь Синара из Каменск Уральского и за 20 т в месяц !
И те еще сто раз подумают с таким … связываться …
А сейчас выглядит все так, что Федотов и его сторона говорят «Мы, конечно, подписали документы, прежде проверив контракт, но денег нам все равно дайте».
В новости приведено решение РФС. Причём здесь ЦСКА? А насчёт документов, то сторона Федотова могла пожелать их получить через суд, а не лично.
Я понимаю, что Федотова сейчас ругать модно, только вы уж совсем не завирайтесь. Ладно еще сказки про то, что он креативных игроков чехлил и молодежь игнорил, но сказать, что он пришел на все готовое, это за гранью. Кстати, почему эта готовая команда 4 года не доезжала до медалей, не подскажешь?
Смешно становится, когда уволенный тренер оспаривает подписанный им же контракт )
Интересно его объяснение послушать, когда подписывал контракт был в неакдеквате, пьян, под наркотиками или его привязали к стулу и заставили получать зарплату в год в 1,2 млн $?