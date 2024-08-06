«История о зарождении мира, о традициях, семье и роде». Загитова анонсировала шоу «Хранители времени» в Казани
Алина Загитова анонсировала шоу «Хранители времени» в Казани.
Шоу пройдет 29 августа, хотя изначально должно было пройти 31-го.
«На сцене казанского Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» Алина Загитова выступит с дебютом в роли продюсера и создателя собственного шоу. Это красочный альманах истории Татарстана, оживший на льду.
«Хранители времени» — это история о зарождении мира, о традициях, семье и роде. Шоу покажет ключевые вехи истории в разных отражениях — от лиц и имен, до хронологии и фольклора.
Зрителей ждут мультимедийные и световые инсталляции, красочные костюмы, уникальная сценография и незабываемое выступление самой титулованной фигуристки мира. Режиссером шоу выступает Светлана Краюшкина, ранее известная по работе с Татьяной Навкой», – говорится в анонсе.
«Хранители времени — это мое первое шоу, и я очень горжусь тем, что провожу его именно в Казани в такую важную дату — День Республики Татарстан. К тому же 2024 год в России посвящен семье, в своем проекте я отдаю дань уважения семейным ценностям, традициям и истории республики.
Мы с командой трудимся 24/7, репетируем и днем, и ночью, чтобы показать вам действительно грандиозное представление. Буду очень рада всем гостям 29 августа в Татнефть Арене!», – сказала Загитова.
Я уж молчу про фигуристок у которых нет золота ОЧ, зато есть по 5 побед на ЧМ.
Я смотрю, начали появляться и другие имена потихоньку:) Скоро, небось, и Диму упомянут, который тоже в шоу будет задействован.
Описание красивое, но ни разу не понятное. Правильно ли я поняла, что начнут с Большого взрыва?
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Она считать титулы ГС разучилась? В чем она титулованнее Слуцкой, Медведевой, Юны, Мишель Кван, Мао Асады, Катарины Витт?
Уникальный и гениальный экспириенс, но для верности скажем зрителям, что ‘можете рассчитывать на то же проверенное качество, что и у Навки’ 😂
Называться оно будет "Курица или яйцо" .
"Эт я придумала название" - весело добавила Алина
Представьте, сколько было бы вони со стороны нацменьшинств, если бы губернатор, например, Ярославской области заявил о финансовой поддержке проектов не имеющей отношения к региону фигуристки Марии Ивановой, а не местной прославленной спортсменки Зульфии Магомедовой, потому что «Маша - русская» и бабушка с дедушкой родом из-под Рыбинска😂
Не понимаю, почему в национальных республиках это до сих пор прокатывает, и никто даже не обращает внимания. А многие эти вопиющие факты воспринимают как должное🤦♂️
А у Загитовой… победы на ЧР, ЧЕ, ФГП, ОИ - это три с небольшим месяца(!), через год ЧМ, куда она ехать не хотела, еще через полгода - завершение карьеры. Чем тут можно восхищаться - ума не приложу😂 Даже самому пробитому фанату понятно, что Тутберидзе просто воспользовалась антропометрией низкорослых допубертатных девочек в весе около 30 кг, чтобы брать медали.
Ну и ставить Соню Хени и Катарину Витт ниже Загитовой только потому что Гран-При существует не так давно - это отдельный сорт маразма😂 Завтра появится какой-нибудь Суперкубок мира или Мировой тур по ФК и все, плакал шлем?😂
А насчет сравнений со Слуцкой или Медведевой, я не думаю, что в США кто-то всерьез считает Тару Липински более титулованной и легендарной, чем Мишель Кван. Здесь прямая аналогия