«История о зарождении мира, о традициях, семье и роде». Загитова анонсировала шоу «Хранители времени» в Казани

Теги Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова анонсировала шоу «Хранители времени» в Казани.

Шоу пройдет 29 августа, хотя изначально должно было пройти 31-го.

«На сцене казанского Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» Алина Загитова выступит с дебютом в роли продюсера и создателя собственного шоу. Это красочный альманах истории Татарстана, оживший на льду. 

«Хранители времени» — это история о зарождении мира, о традициях, семье и роде. Шоу покажет ключевые вехи истории в разных отражениях — от лиц и имен, до хронологии и фольклора.

Зрителей ждут мультимедийные и световые инсталляции, красочные костюмы, уникальная сценография и незабываемое выступление самой титулованной фигуристки мира. Режиссером шоу выступает Светлана Краюшкина, ранее известная по работе с Татьяной Навкой», – говорится в анонсе.

«Хранители времени — это мое первое шоу, и я очень горжусь тем, что провожу его именно в Казани в такую важную дату — День Республики Татарстан. К тому же 2024 год в России посвящен семье, в своем проекте я отдаю дань уважения семейным ценностям, традициям и истории республики.

Мы с командой трудимся 24/7, репетируем и днем, и ночью, чтобы показать вам действительно грандиозное представление. Буду очень рада всем гостям 29 августа в Татнефть Арене!», – сказала Загитова.

116 комментариев
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Самой титулованной фигуристкой Мира?А как же Юна Ким?
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Ответ Алеся Ткаченко
Самой титулованной фигуристкой Мира?А как же Юна Ким?
Загитова даже не самая титулованная фигуристка России и даже не 2я в этом списке)
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Ответ Алеся Ткаченко
Самой титулованной фигуристкой Мира?А как же Юна Ким?
Да и не только Юна)) Та же Савченко тоже вполне себе фигуристка:) Или Роднина)) И титулов у них всяко побольше, чем у Алины.

Я уж молчу про фигуристок у которых нет золота ОЧ, зато есть по 5 побед на ЧМ.
+53
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Вот это наглость про самую титулованную фигуристку. Она даже как фигуристка-одиночница не самая титулованная. Ни в России, ни тем более в мире. С карьерой в два года....
+55
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+39
С каких пор Алина стала самой титулованной фигуристкой мира?

Я смотрю, начали появляться и другие имена потихоньку:) Скоро, небось, и Диму упомянут, который тоже в шоу будет задействован.

Описание красивое, но ни разу не понятное. Правильно ли я поняла, что начнут с Большого взрыва?
+47
-14
+33
Ответ Zhuuuzhik
С каких пор Алина стала самой титулованной фигуристкой мира? Я смотрю, начали появляться и другие имена потихоньку:) Скоро, небось, и Диму упомянут, который тоже в шоу будет задействован. Описание красивое, но ни разу не понятное. Правильно ли я поняла, что начнут с Большого взрыва?
Да, большой взрыв, потом на сцене появляется Загитова в роли одноклеточного прокариота...
+45
-13
+32
МОЕ шоу? Самая титулованная в мире? Да уж, от скромности она не умрет..
+40
-14
+26
самой титулованной фигуристки мира
—————
Она считать титулы ГС разучилась? В чем она титулованнее Слуцкой, Медведевой, Юны, Мишель Кван, Мао Асады, Катарины Витт?
+32
-9
+23
Это всё хорошо. Но как понять "самая титулованная фигуристка мира"?) Помнится здесь её поклонников очень сильно расстраивало, когда кого-то не так назвали. Сразу слетались со своими ценными указаниями. Интересно, сегодня тоже укажут, как спортсменка с двумя сезонами по взрослым, собравшая все титулы по одному и благополучно после этого ушедшая играть на балалайке, вдруг оказалась самой титулованной, да ещё и в мире. Понимаю что в данном случае это другое...Но всё же)
+32
-9
+23
Ответ Arita1
Загитова даже не самая титулованная фигуристка России и даже не 2я в этом списке)
Сейчас вам подробно расскажут про шлем)
+27
-8
+19
Вставлен референс на Навку. Смешно.
Уникальный и гениальный экспириенс, но для верности скажем зрителям, что ‘можете рассчитывать на то же проверенное качество, что и у Навки’ 😂
+26
-8
+18
Шоу как было котом в мешке, так и осталось после просмотра этого трейлера. Что это будет - сказка, спектакль, подборка номеров? Кто будет принимать участие, помимо самой Загитовой и Соловьева? На эти вопросы прежде всего должен отвечать трейлер, а все эти костюмы мы уже видели. Ну и главный кринж - "самая титулованная фигуристка мира", Юна Ким, Катарина Витт, Мишель Кван, Ирина Слуцкая и другие легендарные чемпионы вышли из чата. Сказали бы как есть - обладательница всех титулов, зачем сочинять и позориться? Причем в анонсах у Загитовой это уже не первый раз, помнится, в рекламе мерча ее называли трехкратной ЧМ и ЧР.
+21
-4
+17
Алина Загитова анонсировала шоу о зарождении мира.
Называться оно будет "Курица или яйцо" .
"Эт я придумала название" - весело добавила Алина
+21
-4
+17
Ответ Ливия
самой титулованной фигуристки мира ————— Она считать титулы ГС разучилась? В чем она титулованнее Слуцкой, Медведевой, Юны, Мишель Кван, Мао Асады, Катарины Витт?
Витт - 2-кратная ОЧ. Она всяко титулованней Алины. Ким - чемпионка и вице-чемпионка ОЧ. Тоже титулованней Алины.
+17
-1
+16
Ответ Ольга Долгова
Комментарий скрыт
С каких пор денежные активы Республики Татарстан стали личным кошельком Алины?
+20
-4
+16
А история ликвидации Казанского ханства Иваном Грозным тоже будет отражена?
+23
-7
+16
Ответ Санаторий
Комментарий скрыт
У Загитовой ни одной защиты ни одного титула. Лучше быть 2ЧМ как Медведева, или 7ЧЕ как Слуцкая. Это больше про спорт, чем за пару сезонов с трудом собрать несколько медалек и убежать роняя коньки..
+17
-2
+15
Про взятие Казани Иваном Грозным номер будет?
+17
-3
+14
Смешно, пафоса и скромности то сколько: "собственное шоу", "самая титулованная", в ТГ "по всей Казани плакаты со мной".) Только чет билеты на "собственное самой-самой" никто не берёт. Вот на игры Ак Барса на сентябрь уже давно билетов нет. Прикольно будет, как за один два дня до начала билеты быстренько исчезнут.)
+21
-8
+13
Ответ Ольга Долгова
Комментарий скрыт
По поручению президента Татарстана и на собственные средства? ))
+18
-5
+13
Ответ Kontiolahti
Вставлен референс на Навку. Смешно. Уникальный и гениальный экспириенс, но для верности скажем зрителям, что ‘можете рассчитывать на то же проверенное качество, что и у Навки’ 😂
Помнится, Алина обещала превзойти Навку, и Плющенко, и Авербуха))
+18
-6
+12
Ответ Алеся Ткаченко
Самой титулованной фигуристкой Мира?А как же Юна Ким?
Катарина Витт двукратная ОЧ. Гордеева и Гриньков двукратные ОЧ. Белоусова и Протопопов двукратные ОЧ. Джейн Торвилл и Кристофер Динн двукратные ОЧ.
+14
-4
+10
Мне вот интересно… Загитова родилась в Ижевске, выступала за Удмуртию и Москву, прописана в Москве. Почему власти Татарстана финансируют «ее» проекты, а на таких как, например, Евгения Морозова (родилась в Казани, выступала за РТ) не обращают никакого внимания. Просто потому что одна татарка по национальности, а другая нет?🤦‍♂️
Представьте, сколько было бы вони со стороны нацменьшинств, если бы губернатор, например, Ярославской области заявил о финансовой поддержке проектов не имеющей отношения к региону фигуристки Марии Ивановой, а не местной прославленной спортсменки Зульфии Магомедовой, потому что «Маша - русская» и бабушка с дедушкой родом из-под Рыбинска😂
Не понимаю, почему в национальных республиках это до сих пор прокатывает, и никто даже не обращает внимания. А многие эти вопиющие факты воспринимают как должное🤦‍♂️
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Надо было ещё добавить, что программа шоу согласована и одобрена Министерством среднего и высшего образования, а также с наследниками Чарльза Дарвина.
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Всегда так забавляет, когда фанаты Загитовой с гордостью подчеркивают, что свои титулы она завоевала в 15-16 лет😂😂😂 Дескать, самая молодая. Обычно люди восхищаются достижениями молодых спортсменов, потому что если он или она лучшие в мире в свои 17, то что же будет, когда будет 25-27. Видят потенциал легенды спорта, чтобы следить за ней долгие годы.
А у Загитовой… победы на ЧР, ЧЕ, ФГП, ОИ - это три с небольшим месяца(!), через год ЧМ, куда она ехать не хотела, еще через полгода - завершение карьеры. Чем тут можно восхищаться - ума не приложу😂 Даже самому пробитому фанату понятно, что Тутберидзе просто воспользовалась антропометрией низкорослых допубертатных девочек в весе около 30 кг, чтобы брать медали.
Ну и ставить Соню Хени и Катарину Витт ниже Загитовой только потому что Гран-При существует не так давно - это отдельный сорт маразма😂 Завтра появится какой-нибудь Суперкубок мира или Мировой тур по ФК и все, плакал шлем?😂
А насчет сравнений со Слуцкой или Медведевой, я не думаю, что в США кто-то всерьез считает Тару Липински более титулованной и легендарной, чем Мишель Кван. Здесь прямая аналогия
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"Самая титулованная фигуристка мира" - это, конечно, мощно. От скромности не умрет, от стыда - тоже?
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Ответ Алеся Ткаченко
Самой титулованной фигуристкой Мира?А как же Юна Ким?
Сама себя с матерью не похвалишь...
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Ответ Melnikov1968
Катарина Витт двукратная ОЧ. Гордеева и Гриньков двукратные ОЧ. Белоусова и Протопопов двукратные ОЧ. Джейн Торвилл и Кристофер Динн двукратные ОЧ.
Трехкратная ОЧ и десятикратная ЧМ Ирина Роднина тоже ручкой машет:))
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Ответ Askorbinka
Комментарий скрыт
Так уже несколько дней известно, что 31 шоу не будет, завернули. Криво написали. Если б только это.
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+8
Ответ Zhuuuzhik
С каких пор Алина стала самой титулованной фигуристкой мира? Я смотрю, начали появляться и другие имена потихоньку:) Скоро, небось, и Диму упомянут, который тоже в шоу будет задействован. Описание красивое, но ни разу не понятное. Правильно ли я поняла, что начнут с Большого взрыва?
Почему с Большого взрыва? В описании же не сказано, что шоу о зарождении времени и пространства, или Вселенной, там сказано про зарождение мира, поэтому скорее всего Алина скромно начнёт с архейской эры, неспешно продвигаясь к бактериям протерозоя, палеозойским синапсидам, попристальнее остановится на динозаврах в мезозое и плавно подкрадётся к главным достопримечательностям кайнозойской эры: к себе самой, Путину и Минниханову.
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