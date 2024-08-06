«История о зарождении мира, о традициях, семье и роде». Загитова анонсировала шоу «Хранители времени» в Казани

Алина Загитова анонсировала шоу «Хранители времени» в Казани.

Шоу пройдет 29 августа, хотя изначально должно было пройти 31-го.

«На сцене казанского Ледового дворца спорта «Татнефть Арена» Алина Загитова выступит с дебютом в роли продюсера и создателя собственного шоу. Это красочный альманах истории Татарстана, оживший на льду.

«Хранители времени» — это история о зарождении мира, о традициях, семье и роде. Шоу покажет ключевые вехи истории в разных отражениях — от лиц и имен, до хронологии и фольклора.

Зрителей ждут мультимедийные и световые инсталляции, красочные костюмы, уникальная сценография и незабываемое выступление самой титулованной фигуристки мира. Режиссером шоу выступает Светлана Краюшкина, ранее известная по работе с Татьяной Навкой», – говорится в анонсе.

«Хранители времени — это мое первое шоу, и я очень горжусь тем, что провожу его именно в Казани в такую важную дату — День Республики Татарстан. К тому же 2024 год в России посвящен семье, в своем проекте я отдаю дань уважения семейным ценностям, традициям и истории республики.

Мы с командой трудимся 24/7, репетируем и днем, и ночью, чтобы показать вам действительно грандиозное представление. Буду очень рада всем гостям 29 августа в Татнефть Арене!», – сказала Загитова.