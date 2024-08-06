«ПСЖ» провел с «МЮ» переговоры о трансфере Санчо. Договориться с Джейдоном будет нетрудно

«ПСЖ» пытается приобрести Джейдона Санчо.

Sky Sports сообщает, что парижане начали с « » переговоры о трансфере вингера. Стороны обсудили условия возможной сделки.

Отмечается, что сам футболист не против перехода, договориться с ним будет нетрудно.

оценивается в 40 млн фунтов. Вторую половину прошлого сезона он провел в «Боруссии» Дортмунд и забил 2 гола в 14 матчах в Бундеслиге.

Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.