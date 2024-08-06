«ПСЖ» провел с «МЮ» переговоры о трансфере Санчо. Договориться с Джейдоном будет нетрудно

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Sky Sports Джейдон Санчо Футбол

«ПСЖ» пытается приобрести Джейдона Санчо.

Sky Sports сообщает, что парижане начали с «Манчестер Юнайтед» переговоры о трансфере вингера. Стороны обсудили условия возможной сделки.

Отмечается, что сам футболист не против перехода, договориться с ним будет нетрудно.

Санчо оценивается в 40 млн фунтов. Вторую половину прошлого сезона он провел в «Боруссии» Дортмунд и забил 2 гола в 14 матчах в Бундеслиге.

Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.

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23 комментария
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Можно туда же Решфорда за 50?
Хотя кому он там нужен
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Ответ Jet Sa
Рэшфорд на пике - топ игрок, до которого всяким санчо, барколя и дембеле никогда не дорасти.
Просто его пик длится где-то 2-3 месяца
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Санчо всё понимает, что вышел из немилости Тен Хага только на словах для публики и прессы и что в козлы отпущения можно вернуться снова
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Да явно примирение с ТХ было липовым, чтоб тренировлася с командой и продать подороже... Туда ему и дорога
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Ответ Bunyod Turgunov
Просто его пик длится где-то 2-3 месяца
И потом начинается пук…
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Могут ещё Рэшфорда взять. Будет в атаке трио Рэшфорд, Санчо и Дембеле. Вернётся интрига в лиге
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Ответ Jet Sa
Рэшфорд на пике - топ игрок, до которого всяким санчо, барколя и дембеле никогда не дорасти.
В упор не понимаю, чем пиковый Рэшфорд сильнее лучших версий Санчо и Дембелк.
Как голеадор и спринтер, соглашусь, но во всем остальном гораздо слабее.
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Ответ Диман5454
Санчо всё понимает, что вышел из немилости Тен Хага только на словах для публики и прессы и что в козлы отпущения можно вернуться снова
Вы так пишете словно вся эта картинка примирения для прессы без ведома Санчо разыгрывается. Он часть этой картинки. А новому руководству респект за грамотный подход к делу.
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парижская шейх-канистра,опять вышла на рынок,чтобы в конце сезона с нее опять посмеялись когда вылетят очередной раз из ЛЧ))
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Ответ Bunyod Turgunov
Просто его пик длится где-то 2-3 месяца
Когда надо продлить контракт
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нужно продавать
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Псж нужен Санчо, и он хочет к ним. Нам нужен Угарте и он хочет к нам. Почему бы не задуматься об обмене?
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Ответ Bunyod Turgunov
Просто его пик длится где-то 2-3 месяца
ну что ж, последний шанс для рэшфорда, я надеюсь.
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Ответ Константин Никитин
Псж нужен Санчо, и он хочет к ним. Нам нужен Угарте и он хочет к нам. Почему бы не задуматься об обмене?
Потому что, Санчо МЮ не нужен, а Угарте в ПСЖ ценят
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Ответ Константин Никитин
Псж нужен Санчо, и он хочет к ним. Нам нужен Угарте и он хочет к нам. Почему бы не задуматься об обмене?
Обмен с точки зрения ФФП не выгоден никому.
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Ответ Тимур Гарипов
Потому что, Санчо МЮ не нужен, а Угарте в ПСЖ ценят
Так сильно ценят, что на него тренер не рассчитывает. И эта информация для всех секрет полишинеля.
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Ответ Censormorum
Обмен с точки зрения ФФП не выгоден никому.
К примеру купить за 50 и продать за 50. в графе расход-прибыль все равно же будет 0. И при прямом обмене тоже будет 0. Или я чего-то не понимаю? При этом у Санчо одна из самых больших зарплат в Мю, если не путаю он второй в команде по зп, после Каземиро. Так что даже обмен будет выгоден для клуба, хоть ведомость разгрузят немного.
(Угарте все равно не такую большую зп накинут, разница останется)
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Ответ Блуждающий странник
Могут ещё Рэшфорда взять. Будет в атаке трио Рэшфорд, Санчо и Дембеле. Вернётся интрига в лиге
🤣🤣🤣
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