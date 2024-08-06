«ПСЖ» провел с «МЮ» переговоры о трансфере Санчо. Договориться с Джейдоном будет нетрудно
«ПСЖ» пытается приобрести Джейдона Санчо.
Sky Sports сообщает, что парижане начали с «Манчестер Юнайтед» переговоры о трансфере вингера. Стороны обсудили условия возможной сделки.
Отмечается, что сам футболист не против перехода, договориться с ним будет нетрудно.
Санчо оценивается в 40 млн фунтов. Вторую половину прошлого сезона он провел в «Боруссии» Дортмунд и забил 2 гола в 14 матчах в Бундеслиге.
Подробно со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Хотя кому он там нужен
Как голеадор и спринтер, соглашусь, но во всем остальном гораздо слабее.
(Угарте все равно не такую большую зп накинут, разница останется)