Олимпиада-2024. Волейбол (жен). 1/4 финала. Китай уступил Турции на тай-брейке, Бразилия обыграла Доминиканскую Республику, другие матчи
6 августа на Олимпиаде пройдут матчи 1/4 финала женского волейбольного турнира.
Волейбол
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Женщины
1/4 финала
Китай – Турция – 2-3 (25:23, 21:25, 24:26, 25:21, 12:15)
Бразилия – Доминиканская Республика – 3-0 (25:22, 25:13, 25:17)
США – Польша – 18:00
Италия – Сербия – 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.
Пожелаю любимым американкам уверенно выйти в полуфинал !
Турцию с победой ! В особенности рад за красотку Зехру !
Их финал невозможен
Трансляция матча Бразилия США