Олимпиада-2024. Волейбол (жен). 1/4 финала. Китай уступил Турции на тай-брейке, Бразилия обыграла Доминиканскую Республику, другие матчи

Теги результаты сборная Бразилии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Китая жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Польши жен чемпионат Турции жен Олимпиада-2024 Волейбол

6 августа на Олимпиаде пройдут матчи 1/4 финала женского волейбольного турнира.

Волейбол 

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

1/4 финала

Китай – Турция – 2-3 (25:23, 21:25, 24:26, 25:21, 12:15)

 

Бразилия – Доминиканская Республика – 3-0 (25:22, 25:13, 25:17)

 

США – Польша – 18:00

 

Италия – Сербия – 22:00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.

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21 комментарий
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Не удалось написать правильный счет 5 партий в матче Китая и Турции ...
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Всё же удивительно, как карьера Жу Тин пошла под откос. Самая яркая звезда женского волейбола конца десятых превратилась в посредственность. Бывает же такое - в 21 год ты звезда, а в 29 ты никто. И выглядит даже не очень, будто употребляет чего. Похожа на калмыцкую старушку.
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Let’s go USA !
Пожелаю любимым американкам уверенно выйти в полуфинал !
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За финал сша -Сербия и пусть будет битва сильнейших
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Волейбол на этих ОИ настолько прекрасен , что слов нет !
Турцию с победой ! В особенности рад за красотку Зехру !
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А игру обязательно скачиваю с торрента в свою волейбольную коллекцию !
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Ответ Писатель Григорий Ельцов
Классика олимпийского жанра - финал США - Бразилия. Итальянки вылетят от Сербии, а Сербия потом от Бразилии. Американки вынесут Польшу, потом разделаются с Жу Тин. И вот вам повторение финала 2008, 2012 И 2021. Первый мне приходилось смотреть лишь в повторе, и никакие Логан Том и Жаклин Корвалью не победили мою сонливостью.
Стратег блин
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Ответ Baywatch
США и Бразилия в одной части сетки . Их финал невозможен
Я думал, будет учитываться посев при определении пар полуфиналистов.
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Ответ Писатель Григорий Ельцов
Классика олимпийского жанра - финал США - Бразилия. Итальянки вылетят от Сербии, а Сербия потом от Бразилии. Американки вынесут Польшу, потом разделаются с Жу Тин. И вот вам повторение финала 2008, 2012 И 2021. Первый мне приходилось смотреть лишь в повторе, и никакие Логан Том и Жаклин Корвалью не победили мою сонливостью.
А потом ты проснулся. А Италия выиграла золото))
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Ответ Писатель Григорий Ельцов
Классика олимпийского жанра - финал США - Бразилия. Итальянки вылетят от Сербии, а Сербия потом от Бразилии. Американки вынесут Польшу, потом разделаются с Жу Тин. И вот вам повторение финала 2008, 2012 И 2021. Первый мне приходилось смотреть лишь в повторе, и никакие Логан Том и Жаклин Корвалью не победили мою сонливостью.
США и Бразилия в одной части сетки .
Их финал невозможен
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Доминиканки перед подачей постоянно ждали, когда закончится музыка между розыгрышами, а их (или все же парижский?) диджей не выключал ее вовремя. Из-за этого они одну просто не подали, а ещё несколько в последнюю секунду шлепали в аут или сетку
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Хитрые китаянки не стали легко забирать четвертую партию, чтобы тренеры Турции не дали отдохнуть Варгас
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У Китаянок ахиллесова пята - приём. турчанки пока за счёт читерства с Варгас ведут. в 4й в начале парти все болячки разом вылезли и разгромно летят. Варгас нужна перезарядка
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У Турции волейбол прямолинейный. Если у Варгас не идет, то сборная едет с ярмарки. Притоплю за китаянок, надеюсь в 5 партиях закроют
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Турция упорно продолжает косплеить Россию - 2006. ну и получили в концовке 3 подряд сбитых приёма от Каракурт. Причём, даже в качестве дига она ,порой, впадает в уныние и может проигрывать серийно. А тут ещё и принимать. ну-ну. Думаю, во 2м сете её снимут.
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Классика олимпийского жанра - финал США - Бразилия. Итальянки вылетят от Сербии, а Сербия потом от Бразилии. Американки вынесут Польшу, потом разделаются с Жу Тин. И вот вам повторение финала 2008, 2012 И 2021. Первый мне приходилось смотреть лишь в повторе, и никакие Логан Том и Жаклин Корвалью не победили мою сонливостью.
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https://vk.com/video871983405_456239021?list=ac9da10d3b1b715ebc
Трансляция матча Бразилия США
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