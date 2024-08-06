Олимпиада-2024. Волейбол (жен). 1/4 финала. Китай уступил Турции на тай-брейке, Бразилия обыграла Доминиканскую Республику, другие матчи

6 августа на Олимпиаде пройдут матчи 1/4 финала женского волейбольного турнира.

Волейбол

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

1/4 финала

Китай – Турция – 2-3 (25:23, 21:25, 24:26, 25:21, 12:15)

Бразилия – Доминиканская Республика – 3-0 (25:22, 25:13, 25:17)

США – Польша – 18:00

Италия – Сербия – 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.