«Зенит» разнес «Ростов», золото Ледеки, Байлс, Ринера, сенсация на стометровке, Маркиньос в «Спартаке», победа Нурмагомедова и другие новости

1. В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» уничтожил «Ростов» (5:0), Глушенков снова сделал шоу: первый хет-трик в карьере и голевой пас – в матче против команды Валерия Карпина (тренер возмутился из-за решения играть под закрытой крышей на «Газпром Арене»), с которым у него был конфликт в сборной России. Фанаты «Зенита» скандировали «Петербург – столица футбола».

«Динамо» обыграло «Акрон» на выезде (2:0) и делит первое место в таблице с «Зенитом» перед их очным матчем в Санкт-Петербурге. «Рубин», дважды ведя в счете, уступил «Химкам» (2:3).

2. Кэти Ледеки сравнялась с Ларисой Латыниной по количеству золотых наград Олимпийских игр (9), американка победила на дистанции 800 м вольным стилем на Играх-2024 в Париже. США с мировым рекордом победили в смешанной эстафете и другие результаты дня в плавании.

3. Симона Байлс сравнялась с Верой Чаславской по количеству золотых медалей на Олимпиадах (7). Американская гимнастка победила в опорном прыжке. Немецкая всадница Изабель Верт стала 8-кратной олимпийской чемпионкой, 55-летняя спортсменка вместе со сборной Германии выиграла командную выездку.

4. Тедди Ринер сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству золотых медалей на Олимпиадах (5) – они самые титулованные французские олимпийцы. 140-килограммовый дзюдоист сразился с соперником из категории до 81 кг в командном миксте.

5. Жюльен Альфред из Сент-Люсии выиграла стометровку, Рот победил в десятиборье, Нидерланды взяли золото в смешанной эстафете и другие результаты дня в легкой атлетике. Велогонщик Эвенепул победил в групповой гонке, Мадуа – 2-й, Лапорт – 3-й, россиянин Сырица сошел.

Все медали дня – здесь. Китай лидирует в медальном зачете, США – 2-е, Франция – 3-я, у Беларуси три награды.

6. Китаянка Циньвэнь Чжэн победила Донну Векич их Хорватии в финале теннисного турнира Олимпиады-2024. В парном разряде у мужчин Эбден и Пирс из Австралии выиграли золото, американцы Рам и Крайчек завоевали серебро.

7. «Спартак» подписал 24-летнего бразильского вингера «Ференцвароша» Маркиньоса Косту. Все-таки опередили «Локомотив» в борьбе за игрока.

8. В Абу-Даби (ОАЭ) прошел турнир UFC on ABC 7. В главном событии ивента в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей, в соглавном бою средневес Шарабутдин Магомедов (14-0) победил Михала Олексейчука единогласным решением судей. Все результаты – здесь.

9. Двумя матчами завершился групповой этап олимпийского турнира по баскетболу у мужчин: Сербия выбила Южный Судан, США разгромили Пуэрто-Рико. Стали известны четвертьфинальные пары.

10. Товарищеские матчи. «Барселона» обыграла «Реал» (2:1) за счет дубля Пау Виктора, игра в США прерывалась на полчаса из-за грозы. «Манчестер Сити» обыграл «Челси» (4:2) с хет-триком Холанда, «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0). Все результаты дня – здесь.

11. Американский защитник Энтони Деанджело может перейти в СКА. Он провел сезон-2023/24 в «Каролине». Станет 40-м хоккеистом в составе?

12. ЦСКА недоплатил 3,1 млн евро за Эджуке, «Херенвен» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Позиция московского клуба: «Нельзя рассматривать кейс вне контекста Влашича и «Вест Хэма». Пусть перед нами закрывают долги, и мы это также будем делать».

Цитаты дня:

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Дюамель о присуждении российским фигуристам бронзы командного турнира: «Это удар по олимпийскому спорту и вере в олимпийское движение»

Эммануэль Макрон: «Французы гордятся церемонией открытия Олимпиады. Франция продемонстрировала свое настоящее лицо»

«#### тут сделаешь? ##### тут не сделаешь. Петухи ######, #####». Президент «Урала» в подтрибунке о 0:0 с «Соколом»

Джонни Херберт: «Для перехода Ферстаппена в «Мерседес» складываются звезды. Макс теряет уважение к «Ред Булл»

Томас Бах об Олимпиаде: «Триатлон был сенсационным или, лучше сказать, «Сена-сационным»

Глушенков после 3 голов «Ростову»: «Изи катка. Это моя лучшая игра. Мы сильные»