Олимпиада-2024. Гребной спринт. Россияне Коровашков и Петров выступят в квалификации на каноэ-двойках
6 августа россияне Коровашков и Петров выступят на Олимпиаде в каноэ-двойках.
Спортсмены выступят в квалификации гребного спринта на каноэ-двойках.
Париж, Франция
Мужчины
Каноэ-двойки, 500 м
Квалификация
Начало – 11:30 по московскому времени, четвертьфинал – 14:50.
Российские участники: Алексей Коровашков – Захар Петров.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.