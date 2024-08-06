Олимпиада-2024. Гребной спринт. Россияне Коровашков и Петров выступят в квалификации на каноэ-двойках

Теги Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ результаты сборная России Олимпиада-2024 Алексей Коровашков Захар Петров Гребля

6 августа россияне Коровашков и Петров выступят на Олимпиаде в каноэ-двойках.

Спортсмены выступят в квалификации гребного спринта на каноэ-двойках.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Каноэ-двойки, 500 м

Квалификация

Начало – 11:30 по московскому времени, четвертьфинал – 14:50.

Российские участники: Алексей КоровашковЗахар Петров.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.

4 комментария
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Ждём медаль...
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Видимо совесть отсутствует
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Дуплет нейтралов :) Результат будет весьма предсказуем!
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Ответ serg wyxa
Ждём медаль...
Прямо в квалификации?
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