Климатические активисты пробрались на виллу Месси стоимостью 11 млн евро, облили фасад краской и сфотографировались с плакатом «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия Интер Майами Футбол

Климатические активисты пробрались на виллу Лионеля Месси.

Климатические активисты из организации Futuro Vegetal пробрались на виллу аргентинского футболиста на острове Ибица этим утром. Они облили ее фасад красной и черной краской, сфотографировались с плакатом с надписью «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию».

«Самый богатый 1% населения мира произвел в 2019 году столько же выбросов углекислого газа, сколько и самые бедные две трети человечества, несмотря на то, что именно наиболее уязвимые сообщества страдают от наихудших последствий кризиса», – оправдала свои действия Futuro Vegetal.

Активисты также утверждают, что здание было построено незаконно. «Это всего лишь еще один пример того, что закон не работает одинаково для всех. Государственные учреждения находятся на службе у небольшого правящего класса и не отражают волю народа», – заявил представитель организации. 

Месси приобрел виллу за 11 миллионов евро в 2022 году. На тот момент у него не было сертификата об окончании работ, который должен был предоставить муниципальный совет Сан-Хосе, и свидетельства о пригодности для проживания – как правило, это делает невозможным оплату услуг по водоснабжению и электроснабжению.

Отмечается, что бывшего владельца, переоборудовавшего часть гаража в жилой дом, подозревали в проведении несогласованных работ по изменению рельефа местности. 

Фото: https://x.com/FuturoVegetal/status/1820699207344214423

103 комментария
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Обиднее всего, что вот эти вот (к сожалению нельзя материться), полностью обесценивают и порочат настоящих экоактивистов, которые пытаются спасти природу. Очищают леса, реки, моря, океаны. Изобретают разные способы борьбы с загрязнениями и прочее.
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Помогите планете - избавьте её от таких идиотов как эти активисты.
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Как упразднят полицию, так эти же самые активисты после того, как их нахлобучат в подворотне, первыми прибегут на центральную площадь с плакатиками “верните полицию”.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Как упразднят полицию, так эти же самые активисты после того, как их нахлобучат в подворотне, первыми прибегут на центральную площадь с плакатиками “верните полицию”.
если упразднят полицию, нахлобучивать будут даже на центральной площади, не то что в подворотне
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+44
Ответ Phantom1289
Обиднее всего, что вот эти вот (к сожалению нельзя материться), полностью обесценивают и порочат настоящих экоактивистов, которые пытаются спасти природу. Очищают леса, реки, моря, океаны. Изобретают разные способы борьбы с загрязнениями и прочее.
Проникли незаконно на чужую территорию и устроили акт вандализма. Они не имеют ничего общего с теми кем себя называют, полностью с тобой согласен.
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+33
Ешьте богатых, упраздните полицию? Какие-то каннибалы-анархисты)
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+27
Оффтопово можно напомнить, что Гринпис одна из самых коррумпированных организаций и берёт на проэкологический "кукан" только тех, с кого можно стрясти бабосы..они то уж точно не бедные, но экокапиталисты. Фи
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+25
Это были Тимченко,Великий Алонсо и Роман
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+19
Ох уж эта зоо- и биошиза, кроме раздражения ничего не вызывают. Вместо того, чтобы занимать реальными делами (уборкой мусора, выращиванием редких растений, изобретением новых технологий и т.п.), только пиар-компании и акционизм, причем самый примитивный. Отвратительно.
+20
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+17
А если б ели активистов и бедных - тогда б тоже помогли в борьбе с бедностью и тупостью? Забрались в чужой дом и испоганили его, ещё и сфоткались. Надеюсь, адвокаты Месси им по самое не хочу наказание выбьют.
+17
-3
+14
а Месси то в чем виноват? вы к бидону идите, или к ротшильдам. или жим жим?
+10
-2
+8
Ответ banchik1
Ох уж эта зоо- и биошиза, кроме раздражения ничего не вызывают. Вместо того, чтобы занимать реальными делами (уборкой мусора, выращиванием редких растений, изобретением новых технологий и т.п.), только пиар-компании и акционизм, причем самый примитивный. Отвратительно.
Я вот представил сейчас, как тот же Месси после такого перформанса естественно захочет им пару лямов пожертвовать. Ага ага) скорее на три буквы пошлет и засудит нафиг)
+11
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+8
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Ты как на виллу пробрался?
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Убей эко активиста, сохрани Месси.
+11
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Может, всё-таки, клинические активисты?
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Это не активисты, а идиоты. Они отталкивают от себя такими действиями.
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Ответ Tristan...
Ты как на виллу пробрался?
Он как и Киркоров - " Просто ошибся дверью"))))
+7
-1
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Ответ Борис Моисеев
Вообще то партию и госаппарат охраняло КГБ, а милиция было вполне народной Даже для сравнения вспомни советского милиционера со свистком и обвешенного наручниками, пистолетами, брониками, газом, электрошоком, шлем с калашом в багажнике у любого капиталистического полицая.
Шурыгин и Дорофеев очевидно стреляли свистками в 1974-м.
+6
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Ответ marchellinos
Это не активисты, а идиоты. Они отталкивают от себя такими действиями.
Самое главное, эти дебилы дискредитируют реальные проблемы
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я вот представил сейчас, как тот же Месси после такого перформанса естественно захочет им пару лямов пожертвовать. Ага ага) скорее на три буквы пошлет и засудит нафиг)
И будет полностью прав.
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Ответ Кросс Тони Кросса
Комментарий скрыт
При чём тут Роналду? Он климатический активист?
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Скажите им кто-нибудь что сразу после упразднения полиции они сдохнут первыми. Потому что кроме закона их шкурки никто не защитит.
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Ответ marchellinos
Это не активисты, а идиоты. Они отталкивают от себя такими действиями.
Для них не важна сама проблема, это сборище клоунов, суть которых лишь в получении одобрения таких же клоунов в интернете, они даже не думают за что "сражаются". Есть вообще конспирологическая теория что все эти stopoil, и прочие конторы спонсируются напрямую от тех, кому якобы противостоят, в конечном счете собрать кучку тупых и жаждущих внимания людей, не так уж и сложно
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Ответ Евгений Сидоров
Если эти гении мысли ещё и местные, то это просто премию Дарвина сразу вручить. Засрали чужое имущество и засветили свои рожи.
Я бы ещё добивался, чтоб не организация ущёрб возмещала, а непосредственно эти чудаки на букву М со своего кармана.
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В последнее время как новость с эко-активистами, так дичь какая-то
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Гешка Тимченко вышел на новый уровень
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Почему не на вилле условного Ротшильда? Нет, пришли к человеку из обычной семьи, достигшего всего своим трудом, талантом и упорством.
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Экотеррористы.
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и тут Анкара месси анкара месси
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Ответ reus
Оффтопово можно напомнить, что Гринпис одна из самых коррумпированных организаций и берёт на проэкологический "кукан" только тех, с кого можно стрясти бабосы..они то уж точно не бедные, но экокапиталисты. Фи
не "одна из самых коррумпированных", а просто квазитеррористическая, давайте называть вещи своими именами
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