Климатические активисты пробрались на виллу Месси стоимостью 11 млн евро, облили фасад краской и сфотографировались с плакатом «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию»

Климатические активисты пробрались на виллу Лионеля Месси.

Климатические активисты из организации Futuro Vegetal пробрались на виллу аргентинского футболиста на острове Ибица этим утром. Они облили ее фасад красной и черной краской, сфотографировались с плакатом с надписью «Помогите планете – ешьте богатых, упраздните полицию».

«Самый богатый 1% населения мира произвел в 2019 году столько же выбросов углекислого газа, сколько и самые бедные две трети человечества, несмотря на то, что именно наиболее уязвимые сообщества страдают от наихудших последствий кризиса», – оправдала свои действия Futuro Vegetal.

Активисты также утверждают, что здание было построено незаконно. «Это всего лишь еще один пример того, что закон не работает одинаково для всех. Государственные учреждения находятся на службе у небольшого правящего класса и не отражают волю народа», – заявил представитель организации.

приобрел виллу за 11 миллионов евро в 2022 году. На тот момент у него не было сертификата об окончании работ, который должен был предоставить муниципальный совет Сан-Хосе, и свидетельства о пригодности для проживания – как правило, это делает невозможным оплату услуг по водоснабжению и электроснабжению.

Отмечается, что бывшего владельца, переоборудовавшего часть гаража в жилой дом, подозревали в проведении несогласованных работ по изменению рельефа местности.

Фото: https://x.com/FuturoVegetal/status/1820699207344214423