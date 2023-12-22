Суд ЕС разрешил Суперлигу, Овечкин наконец забил, «Реал» на 1-м месте в Ла Лиге, Гинера объявили в розыск на Украине, СКА разгромил ЦСКА и другие новости

1. Суд Европейского союза вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением». Против турнира высказались почти все клубы и все главные лиги: АПЛ (в Англии и вовсе запретят участие в соревновании на законодательном уровне), Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1. Радуются только «Реал», «Барселона» и «Наполи». Уже есть проект турнира: 64 команды, 3 дивизиона, регулярный чемпионат и плей-офф, бесплатные трансляции. Здесь можно почитать ответы на главные вопросы, тут – увидеть, как Суперлига выглядела бы сейчас.

2. «Реал» одолел «Алавес» в меньшинстве благодаря голу Васкеса на 92-й (1:0) и вышел на первое место в Ла Лиге. Помогла ничья «Жироны» в матче с «Бетисом» (1:1). Теперь у лидеров по 45 очков, «Мадрид» впереди благодаря победе в личной встрече. Остальные результаты тура – здесь.

3. НХЛ. «Вашингтон» победил «Коламбус» (3:2 ОТ), Овечкин забил в овертайме и прервал антирекордную 14-матчевую безголевую серию. Гол стал для него 828-м в рамках регулярных чемпионатов, 125-м победным и 900-м с учетом плей-офф. «Тампа» обыграла «Вегас» (5:4), Кучеров продолжает бомбить – набрал 3 (1+2) очка, Барбашев забил 9-й гол в сезоне и подрался. «Миннесота» одолела «Монреаль», Капризов сыграл больше 29 минут (личный рекорд в НХЛ) и набрал 3 (1+2) очка с голом в овертайме во 2-й игре подряд. Все результаты дня – здесь.

4. НБА. «Детройт» уступил «Юте» (25-е поражение подряд – до повторения антирекорда лиги 1 шаг), «Оклахома» обыграла «Клипперс» и другие результаты.

5. В КХЛ СКА забил 6 голов ЦСКА, московское «Динамо» обыграло «Трактор» по буллитам, «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту», «Авангард» забросил 8 шайб «Сочи». Все результаты – здесь.

6. Евгения Гинера объявили в розыск на Украине. Президента ЦСКА обвиняют в «пособничестве действиям с целью изменения границ».

7. Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Семененко – 2-й, Алиев – 3-й, Кондратюк – 11-й.

В танцах на льду Степанова и Букин лидируют после ритм-танца, Худайбердиева и Базин – 2-е, Леонтьева и Горелкин – 3-и. У пар Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы, Бойкова и Козловский – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и.

8. Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на этапе Кубка России (10 побед из 10), Шемякин – 2-й, Ардашев – 3-й. У женщин победила Вероника Степанова, Кулешова – 2-я, Пеклецова – 3-я.

9. Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА и УЕФА отменить матч сборной России с Сербией.

10. Россияне назвали Костомарова спортсменом года в стране согласно ВЦИОМ, Валиева – 2-я, Овечкин, Большунов, Трусова и Медведева вошли в рейтинг.

11. Махачев хочет выступить на UFC 299. Возможен бой с Оливейрой или Гейджи.

12. В единственном матче дня в АПЛ «Кристал Пэлас» и «Брайтон» сыграли вничью – 1:1.

13. Джейк Пол хочет подраться с Федором Емельяненко по правилам бокса.

14. «Аякс» впервые вылетел из Кубка Нидерландов от любительского клуба – проиграли «Херкулесу» из 4-й лиги. Это 14-е поражение амстердамцев за год, хуже было только в 1964-м.

Цитаты дня.

Чеферин о Суперлиге: «Надеюсь, у «Реала» и «Барселоны» будет замечательный турнир с двумя клубами. Футбол не продается»

Василий Уткин: «Я думал об отъезде из страны, как любой человек. Твердо решил это не делать, но я размышлял»

Депутат Терюшков: «После победы нашей армии все двери будут для нас широко открыты. А пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения»

Алексей Андронов про Овечкина: «С Гретцки рядом ему не стоять, как и с Малкиным. Уэйн создавал игру, а не пулял из круга»

Навка хотела бы провести ледовое шоу в Мариуполе: «Хорошая идея, следим за этим. Как только появится возможность, сразу поедем»

Президент «ПСЖ» про Переса: «Странно говорить о Суперлиге, когда у тебя на фоне кубки ЛЧ»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам