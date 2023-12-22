Овечкин забил 900-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. Он достиг этой отметки 2-м в истории, рекорд у Гретцки – 1016

Александр Овечкин забил 900-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан « » отличился в овертайме матча с «Коламбусом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате .

В его активе стало 6 голов в 30 матчах в текущем сезоне.

За карьеру в лиге 38-летний россиянин забросил 828 шайб в 1377 матчах в рамках регулярок и еще 72 – в 147 играх в Кубке Стэнли.

Он стал 2-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 900 шайб с учетом плей-офф. Рекорд принадлежит (1016, 894 гола в 1487 матчах в регулярках и 122 в 208 – в Кубке Стэнли).

На третьем месте идет (869, 801 гол в 1767 матчах в регулярках и 68 в 157 – в Кубке Стэнли).

Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб