Овечкин забил 900-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. Он достиг этой отметки 2-м в истории, рекорд у Гретцки – 1016
Александр Овечкин забил 900-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.
Капитан «Вашингтона» отличился в овертайме матча с «Коламбусом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
В его активе стало 6 голов в 30 матчах в текущем сезоне.
За карьеру в лиге 38-летний россиянин забросил 828 шайб в 1377 матчах в рамках регулярок и еще 72 – в 147 играх в Кубке Стэнли.
Он стал 2-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 900 шайб с учетом плей-офф. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1016, 894 гола в 1487 матчах в регулярках и 122 в 208 – в Кубке Стэнли).
На третьем месте идет Горди Хоу (869, 801 гол в 1767 матчах в регулярках и 68 в 157 – в Кубке Стэнли).
Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб
26я в ОТ - обновил свой рекорд. Великий
Л-логика
Франшиза-828
Гость-422
Большинство-301
Овертайм-26
Победные голы-125, 2 место (Ягр-135)
Болеем за Ови и следим за его рекордами!