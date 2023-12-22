Овечкин забил 900-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. Он достиг этой отметки 2-м в истории, рекорд у Гретцки – 1016

Теги рейтинги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу Хоккей

Александр Овечкин забил 900-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона» отличился в овертайме матча с «Коламбусом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

В его активе стало 6 голов в 30 матчах в текущем сезоне. 

За карьеру в лиге 38-летний россиянин забросил 828 шайб в 1377 матчах в рамках регулярок и еще 72 – в 147 играх в Кубке Стэнли. 

Он стал 2-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 900 шайб с учетом плей-офф. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1016, 894 гола в 1487 матчах в регулярках и 122 в 208 – в Кубке Стэнли). 

На третьем месте идет Горди Хоу (869, 801 гол в 1767 матчах в регулярках и 68 в 157 – в Кубке Стэнли).

Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб

29 комментариев
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Дух стряхни пыль и выходи!
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Хейтеры ещё спят.
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Ответ Эразм
Андронов и К от злости вышли в окно!
Андронов в знак протеста отказался мыть волосы сегодня утром. впрочем, как и последние четыре недели.
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Ответ kirk
Хейтеры ещё спят.
они никогда не спят, но да, они недовольны - Саня не разучился забивать, сегодня мог забить и две, и три.
26я в ОТ - обновил свой рекорд. Великий
+25
-13
+12
Андронов и К от злости вышли в окно!
+15
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+6
Сестра жены приехала?)
+6
0
+6
Победная в овертайме. Свой же рекорд обновил)
+7
-3
+4
Ответ Пылесос
Пипец, чувак забил впервые за 15 матчей, и персофаны сразу пальцы веером.
Пососи пыль)
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Ответ Запах Свободы
Андронов в знак протеста отказался мыть волосы сегодня утром. впрочем, как и последние четыре недели.
Продолжает рекордную серию?
+4
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Ответ Запах Свободы
они никогда не спят, но да, они недовольны - Саня не разучился забивать, сегодня мог забить и две, и три. 26я в ОТ - обновил свой рекорд. Великий
мог забить 2 или 3, забил одну за пределами основного времени - не разучился забивать.
Л-логика
+2
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+2
Ответ Vasily Ivanov
Надо об’явить праздник и нерабочий день ! Поставить бюст на родине героя ! 900 шайб -это вам не девятьсот тонн угля в забое нарубить !
Видно из экрана хрюндель 🐽
+3
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Ответ kirk
Хейтеры ещё спят.
главные не спят никогда
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Ура Овечкин забил! Ну теперь заживем братцы!
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Вызываем Духа!
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Ови забил один гол, этим обновил четыре собственных рекорда НХЛ.
Франшиза-828
Гость-422
Большинство-301
Овертайм-26
Победные голы-125, 2 место (Ягр-135)
Болеем за Ови и следим за его рекордами!
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Работай Александр! Ты лучший!
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Ответ Donotbother
Пососи пыль)
я не фанат Овечкина и не Хейтер, но реально, 1 гол за последние сколько там матчей. Мало же, нет?
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1016.....Недосягаемо....
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Ответ Запах Свободы
Андронов в знак протеста отказался мыть волосы сегодня утром. впрочем, как и последние четыре недели.
Как и последние года 4
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Оо, еее!!!😁
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Ответ Запах Свободы
Андронов в знак протеста отказался мыть волосы сегодня утром. впрочем, как и последние четыре недели.
Парик поменял.
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Саня 💪
+2
-2
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