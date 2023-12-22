Барбашев против «Тампы»: 9-й гол в сезоне, драка с Хэйглом и 2 хита за 13:12. У него 17 очков в 34 играх

Теги драки Тампа-Бэй НХЛ Вегас Иван Барбашев Энтони Сирелли Брэндон Хэйгл Хоккей

Иван Барбашев забросил 9-ю шайбу в сезоне и подрался в матче с «Тампой».

Форвард «Вегаса» отметился голом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:5). 

В его активе стало 17 (9+8) очков в 34 матчах сезона. В последних 5 играх – 5 (4+1) баллов. 

Во втором периоде Барбашев применил силовой прием против Энтони Сирелли, что не понравилось Брэндону Хэйглу. Он начал толкаться с россиянином, в итоге нападающие скинули краги. Оба были удалены на 5 минут. 

Сегодня Иван (13:12, «+1») реализовал единственный бросок в створ. У него 2 силовых приема, 1 потеря и 7 минут штрафа.

1 комментарий
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Как бы ни нравился мне Барбашев, но Хэйгл красава)) и успел насовать Ивану, параллельно выхватывая, и Тампу зарядил)))
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