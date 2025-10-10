Товарищеский матч. «Атлетико» и «Интер» сыграют в Ливии
«Атлетико» и «Интер» проведут товарищеский матч в Ливии.
Команды встретятся в Бенгази на стадионе, который вмещает 42 тысячи зрителей.
Товарищеский матч
Ливия, Бенгази
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
10 октября 16:00, Benghazi International Stadium
