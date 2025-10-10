3

Товарищеский матч. «Атлетико» и «Интер» сыграют в Ливии

«Атлетико» и «Интер» проведут товарищеский матч в Ливии.

Команды встретятся в Бенгази на стадионе, который вмещает 42 тысячи зрителей.

Товарищеский матч

Ливия, Бенгази

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
