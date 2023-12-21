Махачев хочет выступить на UFC 299. Возможен бой с Оливейрой или Гейджи

Ислам Махачев хочет подраться на турнире UFC 299.

Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин, сославшийся на разговор с менеджером Ислама Махачева Ризваном Магомедовым.

По словам Магомедова, Махачев хочет подраться на турнире UFC 299 против или .

299 пройдет в Майами (Флорида) в ночь на 10 марта 2024 года. Сейчас турнир возглавляет титульник в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и .

Махачев – чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P. В 2023 году Ислам дважды защитил титул, победив Алекса Волкановски.

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