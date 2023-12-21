Махачев хочет выступить на UFC 299. Возможен бой с Оливейрой или Гейджи

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Шон О'Мэлли Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Марлон Вера UFC 299 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев хочет подраться на турнире UFC 299.

Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин, сославшийся на разговор с менеджером Ислама Махачева Ризваном Магомедовым.

По словам Магомедова, Махачев хочет подраться на турнире UFC 299 против Чарльза Оливейры или Джастина Гейджи.

UFC 299 пройдет в Майами (Флорида) в ночь на 10 марта 2024 года. Сейчас турнир возглавляет титульник в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Марлоном Верой.

Махачев – чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P. В 2023 году Ислам дважды защитил титул, победив Алекса Волкановски.

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7 комментариев
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Правильно делает. Пока на пике, надо драться.

299 турнир пройдет прямо перед началом Рамадана и пост не повлияет на подготовку
+7
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Не долго дивизион был интересен после ухода Хабиба. Снова застой.
Это не вина Ислама
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Нафиг ему это надо?
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Соперников в весе не осталось, увы.
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Вряд ли, там турнир возглавляет любимчик UFC О’Мэлли, можно было возглавить турнир СА, как раз в начале марта
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Не долго дивизион был интересен после ухода Хабиба. Снова застой.
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Хотелось бы с Гейджи увидеть. А после защиты (в случае победы) надо пробовать упросить Вайта на бой с Эдвардсом.
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