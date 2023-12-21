Немецкая лига о Суперлиге: «Полностью поддерживаем европейскую модель. Мы против соревнований вне лиг и асоциаций»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер бундеслига Германия УЕФА РБ Лейпциг Суперлига Европы Футбол

Немецкая футбольная лига поддержала существующую модель европейского футбола.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги, признав незаконными попытки УЕФА и ФИФА препятствовать организации новых турниров.

«DFL полностью поддерживает европейскую спортивную модель и выступает против соревнований, не имеющих отношения к ассоциациям и лигам.

Мы прокомментируем решение более подробно, как только сможем оценить его полностью», – говорится в заявлении Немецкой футбольной лиги.

«Национальные лиги являются основой профессионального футбола в Европе – в социальном, спортивном и экономическом аспекте.

Структура пирамиды в соответствии с европейской спортивной моделью, ее основные принципы и правила, в том числе финансовый фэйр-плей, являются основой для продуктивного развития европейского футбола», – сказал исполнительный директор DFL Марк Ленц.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ TaR
Данное решение суда же не заставляет учавствовать в Суперлиге тех, кто не хочет. Он просто позволяет свободно создавать новые турниры. Не хотят немцы играть - так не играйте, в чем беда?
Так примерно никто не хочет. А Перес подает это все, как свой триумф)
+25
-5
+20
Наяриватели на Переса, которые утром горой защищали своего героя и заикались, что он в одиночку разнес всех и вся. Как дела?))
+24
-10
+14
Ответ Astret
Так и скажите, что вы не хотите терять свои деньги. Вот и все
Так пусть Перес скажет что хочет больше золота, а не несёт бред про какую-то мировую справедливость
+9
-1
+8
Пересу конечно респект за его преданность своим различным идеям, но тут же очевидно, что не проканает тема с Суперлигой. По крайней мере в том виде, в каком ему хотелось бы, чтоб с блэк-джеком, Бавариями, Ювентусами, Манчестерами и прочими.
+8
-2
+6
Ой как задёргались все эти прикормленные федерации и чиновники, любимой кормушки могут лишить...
+12
-10
+2
АсСоциация. Найдите уже редакторов и не позорьтесь
+2
0
+2
Ответ Homelender_666
А в чём он неправ? Суперлига неизбежна. Думаю, что до 2030 года её точно запустят.
Не вижу никакой неизбежности.
+2
0
+2
Ответ Сикарио
Повылазили крыски. Умные сейчас молчат и наблюдают.
поэтому ты оставил коммент))
+4
-2
+2
Ответ Ansu Fati
Наяриватели на Переса, которые утром горой защищали своего героя и заикались, что он в одиночку разнес всех и вся. Как дела?))
Нехило переса за полдня все нагнули.. старого маразматика 😂
+5
-4
+1
Ответ TaR
До Эстонии поздно новости дошли - не хотели учавствовать когда УЕФА запретила. С новыми данными все возможно, дайте Пересу время. Пока что известна позиция немцев, которые изначально не хотели, и переобувшегося МЮ - но у англичан это не в первый раз. Да и с нынешними финансовыми вливаниями Европой футбол, как оказалось, не ограничен. Время, немного времени :)
Какая смешная шутка про Эстонию (нет).

Удачи. 20 лет Перес не может запустить этот проект. Ждите еще.
+2
-1
+1
Ответ Russ Ivan
Ой как задёргались все эти прикормленные федерации и чиновники, любимой кормушки могут лишить...
Кормушка просто перейдёт в другие руки, как здорово
А выиграют ли от этого обычные болельщики вопрос большой
+1
-1
0
ну и правильно
+3
-3
0
Ответ Ansu Fati
Наяриватели на Переса, которые утром горой защищали своего героя и заикались, что он в одиночку разнес всех и вся. Как дела?))
А в чём проблема? Это же вопрос убеждения. Сейчас Перес с Лапортой будут л
Объяснять клубам, лигам и фанам их проект, в чём его смысл и польза. Если убедит, то Суперлиге быть, если нет, то в чём тогда смысл создавать то что никому не нужно.
0
0
0
Ответ Homelender_666
Значит ты слеп
Окей. Время рассудит.
0
0
0
Ответ Игорь Новиков
Какая смешная шутка про Эстонию (нет). Удачи. 20 лет Перес не может запустить этот проект. Ждите еще.
Вы про G14? Совсем другая история.

Подождём :)
0
0
0
Ответ MrWillSee
Ну будет мировая лига, как новый клубный чемпионат Мира, что-то примерное такое, но только с супер-топами и парочкой Уайлд Кард
Да ради бога)
Главное - что могут быть любые турниры и соревнования. И спрашивать разрешения ни у кого не нужно
0
0
0
Ответ TaR
До Эстонии поздно новости дошли - не хотели учавствовать когда УЕФА запретила. С новыми данными все возможно, дайте Пересу время. Пока что известна позиция немцев, которые изначально не хотели, и переобувшегося МЮ - но у англичан это не в первый раз. Да и с нынешними финансовыми вливаниями Европой футбол, как оказалось, не ограничен. Время, немного времени :)
Ну будет мировая лига, как новый клубный чемпионат Мира, что-то примерное такое, но только с супер-топами и парочкой Уайлд Кард
+1
-1
0
Ответ Сикарио
Повылазили крыски. Умные сейчас молчат и наблюдают.
Перец первым вылез, бгг
+4
-4
0
Когда увидят суммы - запоют по другому. Традиции засунут куда по дальше.
0
0
0
Переса не интересует мнение Лиги, ему интересно найти точки соприкосновения с Баварией, Боруссией, Байером и Буллз. Условный Фрайбург его не интересует, он как играл в БЛ, так и будет играть.
0
0
0
Странно, что чиновник УЕФА высказался на стороне УЕФА. Быть того не может!
0
0
0
Да не будет никакой суперлиги, мертвый проект двух испанских рычажных банкротов, больше никому это неинтересно. Рванина из Португалии и Бельгии присоединилась бы чисто собрать объедки со стола, так ведь нет ни стола, ни денег, ни спонсоров. Проект чисто теоретический.
+1
-1
0
Да ни будет ни какой супер лиги. Просто это рычаг больших клубов чтобы УЕФА перестроила свои свои турниры и денежные потоки в сторону этих клубов.
0
0
0
Ничего страшного для Переса. Ну подумаешь не будет английских и немецких команд, всегда можно продать места за огромные деньги любым другим желающим из СА, Азии, Америки и назвать это Суперлиой. 😄
0
0
0
Рано или поздно эта же Суперлига столкнется с теми же проблемами, что и УЕФА. Также погрязнет в коррупции и будет искать пути повышения зрительского интереса
+1
-1
0
Да это очевидно, я и два года назад писал и сейчас уверен в мертворожденности этого проекта (вне системы ФИФА-УЕФА-Национальные федерации), прежде всего потому, что это политика (а политика - это серьёзно, футбол это огромные электоральные массы), давно сложившиеся структуры футбола коренным образом замкнуты на политические элиты стран-участников (как и МОК), сдвинуть эту глыбу неподсильно даже JP. Morgan, не говоря уже о Пересе.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий