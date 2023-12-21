Немецкая лига о Суперлиге: «Полностью поддерживаем европейскую модель. Мы против соревнований вне лиг и асоциаций»

Немецкая футбольная лига поддержала существующую модель европейского футбола.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги, признав незаконными попытки и ФИФА препятствовать организации новых турниров.

«DFL полностью поддерживает европейскую спортивную модель и выступает против соревнований, не имеющих отношения к ассоциациям и лигам.

Мы прокомментируем решение более подробно, как только сможем оценить его полностью», – говорится в заявлении Немецкой футбольной лиги.

«Национальные лиги являются основой профессионального футбола в Европе – в социальном, спортивном и экономическом аспекте.

Структура пирамиды в соответствии с европейской спортивной моделью, ее основные принципы и правила, в том числе финансовый фэйр-плей, являются основой для продуктивного развития европейского футбола», – сказал исполнительный директор DFL Марк Ленц.

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