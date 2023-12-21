Немецкая лига о Суперлиге: «Полностью поддерживаем европейскую модель. Мы против соревнований вне лиг и асоциаций»
Немецкая футбольная лига поддержала существующую модель европейского футбола.
Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги, признав незаконными попытки УЕФА и ФИФА препятствовать организации новых турниров.
«DFL полностью поддерживает европейскую спортивную модель и выступает против соревнований, не имеющих отношения к ассоциациям и лигам.
Мы прокомментируем решение более подробно, как только сможем оценить его полностью», – говорится в заявлении Немецкой футбольной лиги.
«Национальные лиги являются основой профессионального футбола в Европе – в социальном, спортивном и экономическом аспекте.
Структура пирамиды в соответствии с европейской спортивной моделью, ее основные принципы и правила, в том числе финансовый фэйр-плей, являются основой для продуктивного развития европейского футбола», – сказал исполнительный директор DFL Марк Ленц.
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Удачи. 20 лет Перес не может запустить этот проект. Ждите еще.
А выиграют ли от этого обычные болельщики вопрос большой
Объяснять клубам, лигам и фанам их проект, в чём его смысл и польза. Если убедит, то Суперлиге быть, если нет, то в чём тогда смысл создавать то что никому не нужно.
Подождём :)
Главное - что могут быть любые турниры и соревнования. И спрашивать разрешения ни у кого не нужно