Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» против «Брайтона», «Ливерпуль» примет «Арсенал» в субботу, «Челси» сыграет с «Вулвс» в воскресенье

«Брайтон» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас» в 18-м туре АПЛ.

В пятницу « » примет на своем поле « ».

В субботу « » на выезде встретится с « », « » сыграет с «Эвертоном», а «Ливерпуль» примет «Арсенал».

В воскресенье «Челси» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном».

Матч «Манчестер Сити» – «Брентфорд» перенесен в связи с клубным чемпионатом мира.

Чемпионат Англии

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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