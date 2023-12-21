Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» против «Брайтона», «Ливерпуль» примет «Арсенал» в субботу, «Челси» сыграет с «Вулвс» в воскресенье
«Брайтон» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас» в 18-м туре АПЛ.
В пятницу «Астон Вилла» примет на своем поле «Шеффилд Юнайтед».
В субботу «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном», а «Ливерпуль» примет «Арсенал».
В воскресенье «Челси» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном».
Матч «Манчестер Сити» – «Брентфорд» перенесен в связи с клубным чемпионатом мира.
Чемпионат Англии
18-й тур
- Дата проведения
- 21 декабря, 23.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 22 декабря, 23.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 23 декабря, 15.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.00, «Кенилворт Роуд»
- Дата проведения
- 23 декабря, 18.00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 23 декабря, 20.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 24 декабря, 16.00, «Молинью Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Главное, чтобы не было судейских ошибок. А так обе команды в хорошей форме, обе команды лидеры. Надеюсь на огненный матч с обеих сторон 💪🏻