Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» против «Брайтона», «Ливерпуль» примет «Арсенал» в субботу, «Челси» сыграет с «Вулвс» в воскресенье

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«Брайтон» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас» в 18-м туре АПЛ.

В пятницу «Астон Вилла» примет на своем поле «Шеффилд Юнайтед».

В субботу «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Вест Хэмом», «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном», а «Ливерпуль» примет «Арсенал».

В воскресенье «Челси» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном».

Матч «Манчестер Сити» – «Брентфорд» перенесен в связи с клубным чемпионатом мира.

Чемпионат Англии

18-й тур

Кристал Пэлас – Брайтон
Дата проведения
21 декабря, 23.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
22 декабря, 23.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
23 декабря, 15.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Эвертон
Дата проведения
23 декабря, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Бернли
Дата проведения
23 декабря, 18.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лутон – Ньюкасл
Дата проведения
23 декабря, 18.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Борнмут
Дата проведения
23 декабря, 18.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Арсенал
Дата проведения
23 декабря, 20.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Челси
Дата проведения
24 декабря, 16.00, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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4 комментария
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На Энфилде будет жарко!
Главное, чтобы не было судейских ошибок. А так обе команды в хорошей форме, обе команды лидеры. Надеюсь на огненный матч с обеих сторон 💪🏻
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Ливерпуль - Арсенал - явно будет из разряда переломных моментов турнира в целом
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