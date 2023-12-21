УАФ попросила ФИФА и УЕФА отменить матч сборной России с Сербией

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу ФИФА УАФ товарищеские матчи (сборные) Футбол

УАФ выступила против матча России и Сербии и обратилась в ФИФА и УЕФА.

Ранее футбольные союзы России и Сербии объявили, что сборные проведут товарищескую игру 21 марта в Москве.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА и ФИФА с письмом, в котором попросила «принять меры для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».

Также УАФ связалась с Футбольным союзом Сербии по этому вопросу.

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117 комментариев
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Тявк, тявк
+153
-12
+141
Ответ utsh44psmr
Тявк, тявк
уаф, уаф же)
+103
-6
+97
Кто о чем, а украинцы о своей важности )

Даже интересно где они были раньше, когда сборная России играла с другими сборными товарищеские матчи )
А как только с сербами договорились играть - начали «свою борьбу» )
+98
-7
+91
Шавки считают, что могут хоть на что-то влиять. Это смешно.
+67
-12
+55
Ответ Bashibuzuck
Комментарий скрыт
Так они обратились не только в УЕФА, а еще и в ФИФА )
А со сборными из ФИФА сборная России уже год как играет и ничего )
+42
-4
+38
А также попросила грошей
+43
-5
+38
Дегенераты
+29
-4
+25
уаф — звучит как какой-то моськин лай
+28
-3
+25
Ответ Dexter Morgan
Шавки считают, что могут хоть на что-то влиять. Это смешно.
на своём нелепом смешном языке небось просили
+28
-4
+24
Ответ utsh44psmr
Тявк, тявк
скорее 🐽🐷🐖
+28
-4
+24
это забавно, когда официальная организация ведет себя так по-детски
+25
-4
+21
Пишу научную диссертацию о геополитических интересах сверхдержав, подскажите, пожалуйста, как правильно говорить - запад положил болт "на Украину" или "в Украину"?
+20
-2
+18
чувствуют, что скоро все на них собираются забить
+18
-3
+15
Опять просят! А ХА ХА Нация попрошаек! В украинской мове есть только одно слово ДАЙ!
+16
-3
+13
Украина всеми силами пытается отрицать неизбежное. Их сливают.
Хотя, как сказал Блинкен, они уже победили не дав Путину захватить всю Украину, в принципе можно на таких победных условиях подписывать мир.
+15
-2
+13
Ответ dodovtimurr
А также попросила грошей
Это само собой. Просто писать об этом уже всем надоело))))
+15
-2
+13
Ответ Bashibuzuck
Комментарий скрыт
А их какое дело? Сербы согласны, фифа согласно, уефа согласно. щëневмерцы могут обтекать
+16
-4
+12
Даже когда мы вместе жили в СССР все знали что хохлы хитрые жадные и халявщики попрашайки.
+12
-1
+11
А лучше отменить Украину и все заживут счастливо
+11
0
+11
Ответ Владимир Лейхтер
Комментарий удален модератором
они кроме попрошайничества разве что-то могут за всю историю
+12
-2
+10
Украинские спортивные федерации, это как Осел с мема где Шрек и Король спорят. Где выскакивает кадр Осла со словами "отменить Россию".
+13
-3
+10
Пусть украина сначала признает косово частью Сербии). В общем Мыколы готовы снова насрать на Красной площади (себе в штаны)
+16
-6
+10
немощные всё ни как не угомоняться
+11
-2
+9
Посмотрите какой важный курица (🐽)
+9
-2
+7
У русского малыша первое слово МАМА, у украинского ДАЙ!
+11
-4
+7
Звучит как истеричный последний визг ,УАФ скоро перестанет существовать
+12
-5
+7
уаф-уаф ахахахаха🤡
+8
-2
+6
"Тиха украинская ночь, но кокс-то лучше перепрятать.."
+9
-3
+6
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"
+9
-3
+6
"Если вы не отзовётесь,мы напишем ...в "Спортлото!"(с)
+7
-2
+5
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