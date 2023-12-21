УАФ попросила ФИФА и УЕФА отменить матч сборной России с Сербией
УАФ выступила против матча России и Сербии и обратилась в ФИФА и УЕФА.
Ранее футбольные союзы России и Сербии объявили, что сборные проведут товарищескую игру 21 марта в Москве.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА и ФИФА с письмом, в котором попросила «принять меры для предотвращения жестов поддержки России путем привлечения ее команд к международным матчам».
Также УАФ связалась с Футбольным союзом Сербии по этому вопросу.
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Даже интересно где они были раньше, когда сборная России играла с другими сборными товарищеские матчи )
А как только с сербами договорились играть - начали «свою борьбу» )
А со сборными из ФИФА сборная России уже год как играет и ничего )
Хотя, как сказал Блинкен, они уже победили не дав Путину захватить всю Украину, в принципе можно на таких победных условиях подписывать мир.
Что лает на Слона!"