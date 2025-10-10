  • Спортс
8

Ташуев о совмещении Карпиным постов в сборной и клубе: «Это неприемлемо. Не понимаю, зачем это делается. Это ошибка, у нас есть выбор специалистов»

Сергей Ташуев назвал неприемлемым совмещение Валерием Карпиным постов.

«Это неприемлемо, ведь главный тренер сборной страны – это огромный пласт работы. Я не понимаю, зачем это делается.

Так решили в РФС, но я считаю, что это ошибка, ведь у нас есть выбор специалистов», – заявил экс-тренера ряда российских клубов.

Источник: «Советский спорт»
logoСергей Ташуев
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
