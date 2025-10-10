Ташуев о совмещении Карпиным постов в сборной и клубе: «Это неприемлемо. Не понимаю, зачем это делается. Это ошибка, у нас есть выбор специалистов»
Сергей Ташуев назвал неприемлемым совмещение Валерием Карпиным постов.
«Это неприемлемо, ведь главный тренер сборной страны – это огромный пласт работы. Я не понимаю, зачем это делается.
Так решили в РФС, но я считаю, что это ошибка, ведь у нас есть выбор специалистов», – заявил экс-тренера ряда российских клубов.
