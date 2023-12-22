Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб
Александр Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – в овертайме матча с «Коламбусом».
Капитан «Вашингтона» принес своей команде победу над «Блю Джекетс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
38-летний россиянин завершил свою антирекордную 14-матчевую безголевую серию. Сегодня он также отметился результативной передачей.
В его активе стало 20 (6+14) очков в 30 матчах в текущем сезоне.
С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).
1) Гретцки - 894 ( 1487 матчей ) - 0, 601 за игру.
2) ОВЕЧКИН - 828 ( 1377 матчей) - 0, 601 за игру.
Да уж, тяжело ему в новом для себя чемпионате проявлять 😄😄
72 Phil Esposito 1942 F 1980‑81 41 7
73 Steve Sullivan 1974 F 2012‑13 42 7
74 Jason Blake 1973 F 2011‑12 45 7
75 Matt Cullen 1976 F 2014‑15 62 7
76 Larry Robinson 1951 D 1989‑90 64 7
77 Brian Rolston 1973 F 2011‑12 70 7
78 Kris Draper 1971 F 2009‑10 81 7
79 Dino Ciccarelli 1960 F 1998‑99 14 6
80 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 30 6
81 Phil Housley 1964 D 2002‑03 58 6
82 Andrei Markov 1978 D 2016‑17 62 6
83 Mark Streit 1977 D 2015‑16 62 6
84 Val Fonteyne 1933 F 1971‑72 68 6
85 Kimmo Timonen 1975 D 2013‑14 77 6
86 Doug Mohns 1933 D 1971‑72 78 6
До открытия "Клуба-900" - 72 шайбы!
Серия оборвалась.
забил в 15 игре спустя, все тому же Коламбусу. До рекорда Гретцки 66 шайб.
Не забивал с 19 ноября. 33 дня.
Не забивал на протяжении 287:10 минут игрового времени. Больше 4,5 часов
Не забивал 117:16 минут игры в большинстве.
Всего за сезон Александр провел в большинстве 146:54 минут и забил два гола
53 последних броска не приносили Александру голов. Всего за этот сезон 116 бросков. Общий процент реализации 5.2%
Без учета голов в пустые ворота- 3.4%
При условии, что проведет все 82 матча идёт на 16 шайб за сезон.
Не забивал в этой серии вратарям- Леви, Скиннер(шотаут), Блэквуд, Тэлбот, Гибсон, Томпсон, Ингрем(шотаут), Вэдгевуд, Шестеркин, Содерблум, Эрссон, Сарос, Кочетков, Варламов.
Начинал серию с Мерзликина им и закончил
76 Cliff Ronning 1965 F 2003‑04 40 9 + 15 24
77 Mark Howe 1955 D 1993‑94 44 4 + 20 24
78 Brian Rolston 1973 F 2011‑12 70 7 + 17 24
79 Tomas Holmström 1973 F 2011‑12 74 11 + 13 24
80 Mark Streit 1977 D 2015‑16 62 6 + 17 23
81 Kris Draper 1971 F 2009‑10 81 7 + 15 22
82 Duncan Keith 1983 D 2021‑22 64 1 + 20 21
83 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 30 6 + 14 20
84 Phil Esposito 1942 F 1980‑81 41 7 + 13 20
85 Harry Howell 1932 D 1970‑71 46 3 + 17 20
86 Lubomir Visnovsky 1976 D 2014‑15 53 5 + 15 20
87 Jim Morrison 1931 D 1969‑70 59 5 + 15 20
88 Dan Boyle 1976 D 2014‑15 65 9 + 11 20
89 Scott Stevens 1964 D 2002‑03 81 4 + 16 20
90 Börje Salming 1951 D 1989‑90 49 2 + 17 19
91 Val Fonteyne 1933 F 1971‑72 68 6 + 13 19
1. Голы — 828
2. Очки - 1505
3. Голы в равных составах-522
4. Очки в равных составах -937
5. Голы в большинстве -301 рекорд НХЛ 🔝
6. Голы в овертайме — 26, рекорд НХЛ🔝
7. Победные голы — 125 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
8. Голы за один сезон — 65
9. Первый гол матча — 141 рекорд НХЛ 🔝
10. Голы в пустые — 56 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки).
11. Очки в пустые - 70. Брэд Маршан - 62.
12. Победные буллиты - 16
13. Броски - 6463, рекорд НХЛ 🔝
Что можно брать до 2026?
1. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 562
Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 677
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 261
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 261
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 117
который последние свои 80 шайб забил за 4 сезона