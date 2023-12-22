Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб

Александр Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – в овертайме матча с «Коламбусом».

Капитан «Вашингтона» принес своей команде победу над «Блю Джекетс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

38-летний россиянин завершил свою антирекордную 14-матчевую безголевую серию. Сегодня он также отметился результативной передачей.

В его активе стало 20 (6+14) очков в 30 матчах в текущем сезоне.

С 828 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894).