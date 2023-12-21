Гинера объявили в розыск на Украине. Президента ЦСКА обвиняют в «пособничестве действиям с целью изменения границ»

Теги ЦСКА Евгений Гинер Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Политика ТАСС Футбол

Президента ЦСКА Евгения Гинера объявили в розыск на Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Украины.

Летом в отношении российского бизнесмена, уроженца Харькова, было заведено уголовное дело. Госбюро расследований Украины заочно предъявило обвинение Гинеру в «пособничестве совершению действий с целью изменения границ».

Также Служба безопасности Украины обвиняла Гинера в том, что он входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и после 24 февраля 2022 года как владелец российского АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» дал указание компании обеспечить бесперебойную поставку патронов.

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52 комментария
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Опять Гинер что-то купил
+81
-3
+78
Скоро Женя на танке в Киев сдаваться приедет вместе с Шойгу)))
+62
-20
+42
Ответ Андрей Собченко
Комментарий скрыт
Нет, когда Подоляк и компания как обещали будут прогуливаться по набережной Ялты😂😂😂😂
+40
-8
+32
Пусть СБУ приезжают в Россию и ищут его)))
+32
-7
+25
Теперь понятно что за облавы на Украине в спортзалах - Гинера ищут.
+28
-4
+24
Аххаха🤣
+24
-3
+21
Уважуха Гинеру!
+29
-17
+12
Это Гинер все купил
И границы изменил!
+13
-3
+10
Всё же президент клуба российской армии
+10
-1
+9
Ответ Дренажная вода 4
Ну некоторых нашли, почти всех из них похоронили
В лесах черниговщины и сумщины сбушников нашлось поболее)))
+8
-1
+7
Скоро журавлей с аистами в чёрный список внесут, за то что гнездятся в России и временами посещают Крым.
+7
-2
+5
Ответ Sasha Simple
Комментарий скрыт
Не скромничай, лям, зато у воинов света потерь нет, поэтому они объявили женскую мобилизацию
+4
0
+4
Вертел Леннорыч этот МДВ Украины))
+3
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+3
Ответ Пикачу82
Скоро Женя на танке в Киев сдаваться приедет вместе с Шойгу)))
Не мечтай, даже в твоих самых лучших снах это не реально... Гинер спляшет в Киеве на Крещатике в честь дня Победы России!!!
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Ответ Влад Безруков
Опять Гинер что-то купил
РФ границу изменил -
Это Гинер всё купил.
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Ответ Влад Безруков
Опять Гинер что-то купил
Не что-то, а всё!
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0
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Ответ Sasha Simple
Комментарий скрыт
Поэтому в РФ открыты границы, уже год как нет новых волн мобилизации а на Украине будущих водителей Брэдли отлавливают на улицах? ))
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Ответ ta-tosha
А че вы смеетесь? Когда закончиться война, всех этих шестерок типа Гинера, Соловьева, Гойды и прочей гоп компании и выдадут под суд в виде разменной монеты. Причем в первую очередь. Думаете, кто то из власти понесет ответственность, кроме первых лиц? Скриньте
когда закончится война выдавать под суд будут разве что Зеленского и Ко ))
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И снова перемога подъехала
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Бог в помощь
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Ответ Пикачу82
Скоро Женя на танке в Киев сдаваться приедет вместе с Шойгу)))
Евген.
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
А смысл объявлять его в розыск на Украине, если его там нет? Из разряда авось условного Буданова найдем в Алтайском крае.
Например, для того, чтобы арестовать имущество - компаний VS Energy Гинера, что ранее были крупными налогоплательщиками, т.е. спонсорами ВСУ , заодно и бизнес-партнёра спонсора нацбатов - Коломойского в Днепроспецстале.
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Ответ Андрей Бирюков
Не мечтай, даже в твоих самых лучших снах это не реально... Гинер спляшет в Киеве на Крещатике в честь дня Победы России!!!
Ну, ситуация сейчас довольно непростая на фронте для Украины. Конечно, не поддерживаю данное вторжение, но что-то новости о том, что женщин в Украине могут поставить на воинский учёт, не очень позитивно выглядят для данной страны. Ещё и тот же Арестович совсем пессимистом стал и как будто уже готовится к поражению в войне...
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Ответ Ярик01
Например, для того, чтобы арестовать имущество - компаний VS Energy Гинера, что ранее были крупными налогоплательщиками, т.е. спонсорами ВСУ , заодно и бизнес-партнёра спонсора нацбатов - Коломойского в Днепроспецстале.
Ну такое себе если честно для страны, которая стремится в демократическую Европу🤣
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Ответ riverman1980
когда закончится война выдавать под суд будут разве что Зеленского и Ко ))
Боюсь он не доживет, если будут такие темпы, как взятие села Марьинка за 10 лет :)))))
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А смысл объявлять его в розыск на Украине, если его там нет? Из разряда авось условного Буданова найдем в Алтайском крае.
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Бедный Ленорыч, как он теперь жить-то будет?
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Им новой травки подвезли.
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Пусть меня тоже объявят, я мастер-класс по плетению маскировочных сетей проходил
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Гинер Всё Купил.)))
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