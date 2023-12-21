Президента ЦСКА Евгения Гинера объявили в розыск на Украине.

Об этом сообщает со ссылкой на МВД Украины.

Летом в отношении российского бизнесмена, уроженца Харькова, было заведено уголовное дело. Госбюро расследований Украины заочно предъявило обвинение в «пособничестве совершению действий с целью изменения границ».

Также Служба безопасности Украины обвиняла Гинера в том, что он входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и после 24 февраля 2022 года как владелец российского АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» дал указание компании обеспечить бесперебойную поставку патронов.

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