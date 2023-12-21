«Барса» о суде ЕС: «Удовлетворены решением по оценке Суперлиги. Оно прокладывает путь к созданию нового элитного турнира. Мы против монополии футбола»

Теги Барселона Ла Лига УЕФА Суперлига Европы Футбол

«Барселона» отреагировала на решение суда ЕС по Суперлиге.

«Барселона» удовлетворена решением Суда Европейского союза по оценке проекта Суперлиги, предложенного компанией A22 Sports.

Будучи одним из клубов, поддерживающих проект Суперлиги, «Барселона» считает, что это решение прокладывает путь к созданию нового футбольного турнира элитного уровня в Европе, выступая против монополии футбольного мира, и желает начать новые дискуссии о том, по какому пути должны двигаться европейские соревнования в будущем.

С момента основания в 1899 году «Барселона» всегда была новатором в мире спорта, возглавляя движение к более профессиональным структурам как на внутреннем, так и на международном уровне.

Поэтому, как и в последние годы, клуб считает, что среднесрочная устойчивость европейского футбола предполагает необходимость создания концепции, подобной Суперлиге, предложенной A22.

Нужна система турниров, которая будет решать проблему перегруженности матчами, работать над регулированием финансового фэйр-плей, ставить во главу угла игроков и болельщиков. Эта система должна уважать внутренние турниры и быть меритократией, основанной на результатах на поле.

В год, когда клуб празднует свое 125-летие, «Барса» хочет продолжать использовать свой опыт и знания в различных видах спорта, чтобы предложить решения для текущих проблем в элитном спорте.

Именно поэтому она заявляет о поддержке Суперлиги, продвигаемой A22, и призывает к конструктивным дебатам между национальными и международными организациями, которые сегодня были поддержаны сегодняшним решением Суда ЕС», – говорится в заявлении «Барсы».

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48 комментариев
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Ответ Красная стрела
Вот честно, не дожидаясь созданий, исключить Реал и Барсу из Лч лет на 10. Вот тогда посмотрим, как запоют.
По решению суда санкции уефа не применимы, так что можешь сам спеть
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Суперлига объединила фанатов Барсы и Реала:)
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Такой фразой можно любую хрень оправдать
Вы же отреагировали скептически, значит, он прав)
+5
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+2
Ответ Алексей Муравьёв
Мы против монополии футбола, но сами хотят сделать монополию в футболе! Гениально! Лицемерная суть в том что хотят просто загребать все деньги сами, а сейчас часть денег уходит в УЕФА, вот и все!
Так клубы и должны получать все деньги. За что получают деньги ФИФА и УЕФА? За увеличение количества матчей?
+4
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Мы против монополии, поэтому создадим свою
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Ответ Роман
Любая конкуренция полезна. Футбол это или рыночные отношения. Там уже пойдет борьба за зрителя. Там где конкуренция, там и развитие.
Не любая конкуренция полезна именно поэтому страны занимаются протекционизмом, поэтому не нужно рыночные отношения приплетать, если не знаете что это)
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Ответ Артём Саяпин
Конкуренция с чем? Они соберут лучшие команды, остальные локальные чемпионаты смотреть не будут, футбол окончательно умрет в национальным чемпах, зато 60 клубов будут зарабатывать больше. В чем свобода?
Никто не сможет отменять национальные чемпионаты
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Лапорта - чемпион. Влетел в проект, потенциально получит 1 лярд, решит финансовые проблемы клуба. Красавец!
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Элита уйдет вот тут то и пустят наши клубы в еврокубки.Жаль только что зенит туда же заберут.Шутка.
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Рад что теперь у клубов есть свобода создавать свои соревнования без оглядки на чинуш и прихлебателей которые решили что футбол принадлежит исключительно им
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Первыми в Суперлигу войдут Саудиты, Португальцы и Итальянцы.

Реал, Барселона, Спортинг, Порту, Бенфика, Аль-Хиляль, Аль-Наср, Ювентус, Интер, Рома, Наполи, Милан.

Спонсоры вложатся в бюджет, команды получат приличные выплаты и начнут скупать игроков перед первым / после первого сезона.

Тогда уже подтянутся остальные чемпионаты (Германии, Франции).

АПЛ, думается, до конца не будет вступать.
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Ответ ман сити фейк
Никто не сможет отменять национальные чемпионаты
Я не писал про отмену чемпионатов. Ещё раз почитайте, речь идёт о падении популярности в сравнении с лигой с топ 60 командами Европы
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Ответ Homelender_666
Местные эксперты в комментариях больше веселят. Уже знают, как всё будет устроено, кто сколько заработает, и как пострадают от Суперлиги бедные-несчасиные Астон Вилла, Жирона и Байер)
Ну учитывая, что в новом регламенте у них число участников прописано от 60 до 80, там никто из них не пострадает)) Это число немного меньше всех участников финальных стадий нынешних еврокубков
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Ответ ML26
Ну учитывая, что в новом регламенте у них число участников прописано от 60 до 80, там никто из них не пострадает)) Это число немного меньше всех участников финальных стадий нынешних еврокубков
С этим не поспоришь. Превратили АПЛ в Лигу1 и Бундеслигу. Спасибо, Пепу. В этом сезоне решил сжалиться над другими и искусственно создал интригу.
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если клубам УЕФА разрешить играть под эгидой не УЕФА, то почему другим этого же нельзя будет сделать. например, тому же Аль-Насру не заявиться в один из турниров того же УЕФА, например в ЛА лигу. почему одним можно а другим нет? во веселуха попрет! представляю себе финал европейской ЛЧ: Ботафого - А. Наср
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Как только увидит что это безопасно ни чем не грозит подтянуться и остальные клубы
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Комментарий удален модератором
Ответ Маноло Санчи́с
На основании чего, интересно?
Как на основании чего, просто очень хочется.
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Ответ Moscwow
По решению суда санкции уефа не применимы, так что можешь сам спеть
Компромат нароют и всё сделают, как надо.
По Барселоне на максимум выкрутят режим Негрейры, на Мадрид что-нибудь с Кашшаи и Чакыром вбросят.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Компромат нароют и всё сделают, как надо. По Барселоне на максимум выкрутят режим Негрейры, на Мадрид что-нибудь с Кашшаи и Чакыром вбросят.
Перес не так глуп, как Лапорта, уверен, на подобную войну у него припрятано пару тузов против верхушки уефа
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Ответ Arthurino
Людям в комментариях нужно загуглить значение слова монополия
Игра выходит
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Ответ ZenitFan
ну если Суперлига такая крутая, то пусть сама развивается, без УЕФА и фифа. хочешь участвовать в сл - не играешь под эгидой УЕФА и фифа. все честно. но эти же типа крутые хотят снять сливки от участия в играх под эгидой других турниров
играешь в своем дворе значит не имеешь права играть в соседнем , такая логика ?
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