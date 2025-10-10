Бельгия – Северная Македония. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
Сборная Бельгии примет Северную Македонию в 7-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч пройдет в Генте.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.
Квалификация ЧМ. 7 тур
10 октября 18:45, Геламко-Арена
Не начался
