Бельгия – Северная Македония. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Сборная Бельгии примет Северную Македонию в 7-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч пройдет в Генте.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Оkkо.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Северной Македонии по футболу
logoКвалификация ЧМ
