Депутат Терюшков: «После победы нашей армии все двери будут для нас широко открыты. А пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Политика Роман Терюшков Футбол

Депутат Госдумы Роман Терюшков поддержал решение РФС остаться в УЕФА.

На заседании 20 декабря исполком РФС решил отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию, назвав его бессмысленным без гарантий от ФИФА.

«Сейчас необходима консервация старых форматов международных спортивных связей до лучших времен.

Понимая, что Азиатская конфедерация будет снова озираться на ФИФА, можно сказать, что нет смысла стучать к ним в дверь. В настоящий момент поддерживаю решение РФС.

Все двери будут для нас широко открыты после победы нашей армии. А пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения», – сказал Терюшков.

РФС еще раз отказался от Азии – что это значит? Видят двойные стандарты

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

68 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это не лечится
+72
-6
+66
А ведь в этот бред верит как минимум пол страны.
+69
-5
+64
Все эти заявления показывают, что Летов как в воду глядел
+42
-2
+40
Вообще грустно очень. Мне 38 и я понимаю, что в стране будущего нет. Хтонь. Старики как в СССР загоняют страну в болото, отсталость и стагнацию. Дай Бог внуки разгребли бы, а то и они еще застанут этот позор.

А могли бы соревноваться с Маском с полетами на Марс, соревноваться в экономическом росте с Китаем, все было у нас в руках в 2000-е, в итоге играем в футбол с племенами из Африки (остальные итоги если написать могут посадить).
+36
-3
+33
Больные, разрушили почти все отрасли в стране, что доходит до абсурда, ждем яйца из Азербайджана и Турции. А главное - никакой идеи за этим нет, кроме повсеместного диструктивизма, безыдейный антагонист, живущий за счет ценностей, изобретенных вовне.
+33
-3
+30
Ответ Ева Витебская
Комментарий скрыт
а вот и ымперцы подъехали. Санитары уже в пути, ожидайте
+15
0
+15
А над кем нужна победа, чтобы недружественные страны, коих десятки, распахнули свои двери? Для друга спрашиваю.
+17
-2
+15
Ох уж эти победятлы... Что-то из разряда "наша страна на краю пропасти, но мы сделаем шаг вперёд"
+14
-2
+12
Мне кажется, это немного не так работает...
+14
-4
+10
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
Господи, какой суверенитет, о чем ты говоришь вообще? Откуда вы этот бред берете?
+8
0
+8
“В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте”. ©️
+9
-2
+7
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
А как условный Китай за 20-30 лет этот ваш мифический суверенитет получил, без войн?)
Или Китай тоже без суверенитета?
+7
0
+7
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушёл стеклянный тридцатитрёхэтажный дворец шахматной мысли. (с)🤪
+6
0
+6
это клиника
+6
-1
+5
А что будет считаться "победой", если даже развязавший воблу старик уже второй год не может обозначить критерии этой "победы"?)
+7
-2
+5
"пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения"
Городки и лапту?
+4
0
+4
Ответ Aleksei Kovalev
Вообще грустно очень. Мне 38 и я понимаю, что в стране будущего нет. Хтонь. Старики как в СССР загоняют страну в болото, отсталость и стагнацию. Дай Бог внуки разгребли бы, а то и они еще застанут этот позор. А могли бы соревноваться с Маском с полетами на Марс, соревноваться в экономическом росте с Китаем, все было у нас в руках в 2000-е, в итоге играем в футбол с племенами из Африки (остальные итоги если написать могут посадить).
Так ты виноват в этом, что внукам придётся разгребать. Я виноват тоже, все мы, кто позволяет в стране твориться такому.
Из-за нашей трусости, эгоизма и апатии к происходящему.
+6
-2
+4
Ну так и развивай лапту и городки, чего ж ты тогда для СМИ комментарии даешь.
+6
-2
+4
Ответ ZenitFan
Комментарий скрыт
Не болей.
+3
0
+3
Ответ bevooch
А над кем нужна победа, чтобы недружественные страны, коих десятки, распахнули свои двери? Для друга спрашиваю.
Ну как же ты не понимаешь. Мы их хорошенько побьём, и они нас за это полюбят!
+4
-1
+3
Ответ Ева Витебская
Комментарий скрыт
Че ж тебя не лечат то? Хотя тебя гуманнее было бы усыпить.
+3
0
+3
2,716анный стыд
+5
-2
+3
звучит, как тост! надо за это дерябнуть и закусить!
+2
0
+2
Надо немножко потерпеть
+2
0
+2
Ответ Leon Petov
Все эти заявления показывают, что Летов как в воду глядел
Русское поле экспериментов во всей его полноте...
+2
0
+2
Ответ kupezz
Критерии победы давно уже обозначены президентом и многократно повторяются чуть ли разве не из утюга, но кто-то с завидным упорством эти цели не слышит или не замечает, а потом говорят, какие цели? Что хочет Пу? Куда он нас привёл? Сникерс, гамбургер, жвачка)))
Я вот утюги не слушаю , как ты, пожалуйста подскажи эти критерии победы, ты же в курсе ?
+2
0
+2
Двери Гааги будут широко открыты. Это для самых удачливых. Остальным повезёт меньше.
+2
0
+2
Вас уже выписали из сумасшедшего дома? (с)
+2
0
+2
Что бы мы делали вот без таких патриотов.Они с ротенбергом соревнуются кто больше любит Родину.
+2
-1
+1
Это типа когда мы завоюем Европу-мы заставим играть их с нами в футбол! И лаптем по трибуне постучать,для пущей убедительности!
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий