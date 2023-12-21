Депутат Терюшков: «После победы нашей армии все двери будут для нас широко открыты. А пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения»

Депутат Госдумы Роман Терюшков поддержал решение РФС остаться в УЕФА.

На заседании 20 декабря исполком РФС решил отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию, назвав его бессмысленным без гарантий от ФИФА.

«Сейчас необходима консервация старых форматов международных спортивных связей до лучших времен.

Понимая, что будет снова озираться на , можно сказать, что нет смысла стучать к ним в дверь. В настоящий момент поддерживаю решение РФС.

Все двери будут для нас широко открыты после победы нашей армии. А пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения», – сказал Терюшков.

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