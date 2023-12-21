Депутат Терюшков: «После победы нашей армии все двери будут для нас широко открыты. А пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения»
Депутат Госдумы Роман Терюшков поддержал решение РФС остаться в УЕФА.
На заседании 20 декабря исполком РФС решил отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию, назвав его бессмысленным без гарантий от ФИФА.
«Сейчас необходима консервация старых форматов международных спортивных связей до лучших времен.
Понимая, что Азиатская конфедерация будет снова озираться на ФИФА, можно сказать, что нет смысла стучать к ним в дверь. В настоящий момент поддерживаю решение РФС.
Все двери будут для нас широко открыты после победы нашей армии. А пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения», – сказал Терюшков.
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А могли бы соревноваться с Маском с полетами на Марс, соревноваться в экономическом росте с Китаем, все было у нас в руках в 2000-е, в итоге играем в футбол с племенами из Африки (остальные итоги если написать могут посадить).
Или Китай тоже без суверенитета?
Городки и лапту?
Из-за нашей трусости, эгоизма и апатии к происходящему.