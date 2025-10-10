  • Спортс
  • Генсек РФС Митрофанов про расследование дела о расизме Сперцяна: «Для начала – показания игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Полиграф не доказательство, на его основании не привлекают»
Генсек РФС Митрофанов про расследование дела о расизме Сперцяна: «Для начала – показания игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Полиграф не доказательство, на его основании не привлекают»

Максим Митрофанов высказался о конфликте Эдуарда Сперцяна и Усмана Ндонга.

– Вы разобрались в ситуации? На какой стадии эта история?

– КДК возбудил производство, запросил материалы у клубов, чтобы установить, был ли такой факт, и будет дальше рассматривать дело.

– А ваше личное отношение к этому?

– Надо посмотреть материалы: что было, что нет.

– Вы верите, что Сперцян такое мог сказать?

– Не могу во что‑то верить или во что‑то не верить. Есть какое‑то событие. Кто‑то говорит, что есть, кто‑то – что нет. Надо установить, было оно или нет.

– А как будет устанавливаться? Это будет чтение по губам с камер?

– По‑разному. Для начала самое простое – это показания самих игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Для необходимости каких‑то экспертов можно привлечь.

– У футболистов противоречивые мнения, кто что сказал.

– Такая ситуация. А что это такое – «эксперт чтения по губам»?

– Сперцян сказал, что готов пройти полиграф. Вы к такому методу готовы?

– Это же дополнительное [средство], это не доказательство. На основании данных полиграфа, какие бы они ни были, к ответственности не привлекают, – сказал генеральный секретарь РФС.

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК

Как вам дерби?22460 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
logoЭдуард Сперцян
logoУсман Ндонг
logoКраснодар
logoРФС
logoАхмат
КДК РФС
logoМаксим Митрофанов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
