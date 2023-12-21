Джейк Пол хочет подраться с Федором Емельяненко по правилам бокса (ТАСС)
Джейк Пол готов предложить поединок Федору Емельяненко.
«Да, это была бы интересная история – боксерский бой с Федором Емельяненко. Нужно поработать с точки зрения соперника, но Джейк готов такое предложить», – рассказал ТАСС источник в команде Джейка Пола.
Напомним, что Федор Емельяненко завершил карьеру зимой-2023 после проигрыша Райану Бейдеру.
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чел делает деньги и в целом отличный шоумен.
Это хорошо для медиа присутствия Федора + он поднимет денег, мне кажется одни плюсы