Джейк Пол хочет подраться с Федором Емельяненко по правилам бокса (ТАСС)

Джейк Пол готов предложить поединок Федору Емельяненко.

«Да, это была бы интересная история – боксерский бой с Федором Емельяненко. Нужно поработать с точки зрения соперника, но Джейк готов такое предложить», – рассказал ТАСС источник в команде .

Напомним, что завершил карьеру зимой-2023 после проигрыша .

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