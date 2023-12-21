Джейк Пол хочет подраться с Федором Емельяненко по правилам бокса (ТАСС)

Теги MMA Федор Емельяненко Райан Бейдер бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол готов предложить поединок Федору Емельяненко.

«Да, это была бы интересная история – боксерский бой с Федором Емельяненко. Нужно поработать с точки зрения соперника, но Джейк готов такое предложить», – рассказал ТАСС источник в команде Джейка Пола.

Напомним, что Федор Емельяненко завершил карьеру зимой-2023 после проигрыша Райану Бейдеру.

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12 комментариев
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с Биволом подерись по правилам бокса
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+13
Ответ Артем Иванов
с Биволом подерись по правилам бокса
Мыслей о суициде у блогера ещё не возникало, так что пока не вариант :)
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Ответ Перстень Уэстбрука
А чё не с Александром?
Ты серьезно думаешь что это равные имена в мировых единоборствах? Кому он нахер сдался это Александр, кому он нужен за рубежом? Я уверен, Джейк даже не знает кто это. Он же не за пояс РенТВ хочет драться.
+5
-1
+4
Ответ SGambler
Ты серьезно думаешь что это равные имена в мировых единоборствах? Кому он нахер сдался это Александр, кому он нужен за рубежом? Я уверен, Джейк даже не знает кто это. Он же не за пояс РенТВ хочет драться.
Я ведь не серьёзно
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А чё не с Александром?
+2
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Ахах, вот такую новость я ждал, был уверен, что рано или поздно такой вопрос встанет. Ну что скажет Федор, за сколько он может согласиться?
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Лучше с бтром
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Пол его размажет
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чо пригорать-то?) спортивной ценности в событии немного, безусловно.
чел делает деньги и в целом отличный шоумен.
Это хорошо для медиа присутствия Федора + он поднимет денег, мне кажется одни плюсы
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Ответ Перстень Уэстбрука
Я ведь не серьёзно
Понятно, я к тому что он же с Федором только из за громкого имени хочет драться, а у Александра и близко нет такого имени в мире.
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Ответ Qqqubik
чо пригорать-то?) спортивной ценности в событии немного, безусловно. чел делает деньги и в целом отличный шоумен. Это хорошо для медиа присутствия Федора + он поднимет денег, мне кажется одни плюсы
В чем он отличный шоумен?
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Ответ FrEeMaN88
В чем он отличный шоумен?
Во всём. В каждом своём действии. Кто он тогда, если не отличный шоумен? Десятки миллионов долларов за бои с пенсионерами за красивые глаза платят что ли?
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