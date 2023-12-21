Ла Лига: «Суперлига – эгоистичная и элитарная модель. Европейский футбол уже высказался»

Ла Лига раскритиковала Суперлигу.

В твиттере организации сделали это перед заседанием суда Европейского союза, который вынес решение в пользу Суперлиги.

«Сегодня, как никогда, мы вновь заявляем, что – эгоистичная и элитарная модель.

Все, что не является полностью открытым, с прямым доступом только через внутренние лиги, сезон за сезоном, является закрытым форматом.

Европейский футбол уже высказался», – написали в твиттере .

Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только « » и « ».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам