Ла Лига: «Суперлига – эгоистичная и элитарная модель. Европейский футбол уже высказался»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперлига Европы Футбол

Ла Лига раскритиковала Суперлигу.

В твиттере организации сделали это перед заседанием суда Европейского союза, который вынес решение в пользу Суперлиги.

«Сегодня, как никогда, мы вновь заявляем, что Суперлига – эгоистичная и элитарная модель.

Все, что не является полностью открытым, с прямым доступом только через внутренние лиги, сезон за сезоном, является закрытым форматом.

Европейский футбол уже высказался», – написали в твиттере Ла Лиги.

Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона». 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто Тебас боится, что Реал и Барса могут покинуть Ла Лигу. Кто её тогда смотреть будет? Поэтому и выступает против создания Суперлиги, хотя она позиционируется как альтернатива еврокубкам, а не национальным чемпионатам, но Тебас этого, видимо, не понимает.
+29
-5
+24
Нормально так Флорентино вызвал гнев у Тебаса. За 20 минут уже успели обязать все клубы в майках против Суперлиги выйти на сегодняшнюю игру и уже настрочить в твиттере яростный комментарий.
+20
-3
+17
Твиттер лаЛиги тоже Тебас ведёт?
+15
0
+15
Ответ Сергей Яскевич
Просто Тебас боится, что Реал и Барса могут покинуть Ла Лигу. Кто её тогда смотреть будет? Поэтому и выступает против создания Суперлиги, хотя она позиционируется как альтернатива еврокубкам, а не национальным чемпионатам, но Тебас этого, видимо, не понимает.
Ну, зачем так категорично? Барса и РМ не покинут нацчемпионат, куда им идти то?)) Тебас из одной команды с чиферином и инфантилом, защищают свои интересы и деньги. Которые уходят из их контроля
+8
-1
+7
апл сегодня как раз и существует за счет денег американских инвестфондов. так чего англичане разнылись? Перес всего то хочет эти американские деньги вложить в футбол по всей Европе, не забывая про себя конечно. А не в Мудриков и Антони только. Что не так?
Это ровно в той же системе что сейчас существует раздутый АПЛ
+6
0
+6
Ответ Hasan_072
Твиттер лаЛиги тоже Тебас ведёт?
Это он свой личный аккаунт переименовал
+4
0
+4
админ паблика Тебас
+1
0
+1
Без Реала и Барсы, ла лига быстро превратится в среднюю лигу, будет бороться с голландской и португальской лигой)
+1
0
+1
как будто что-то плохое
+1
-1
0
эгоистичная и элитарная - прям как УЕФА и ФИФА
0
0
0
Подгорает у кого-то, чувствует что бабло уйти может!!
0
0
0
Зато у на Ла Лига под твоим руководством не эгоистичная модель. А ФИФА и УЕФА полностью открытые организации, жаль вот только что мы не видим как в кабинеты деньги из Катара заносят.
+1
-1
0
А НБА и НХЛ тогда что?
+1
-1
0
Ответ Ночной кошмар Логинова
Если ваш предыдущий ник забанили, нельзя было взять новый с буквой ö ? 😁
Приветствую, амиго. Если бы Вы не написали, я бы даже не заметил, что за ночь произошли изменения в моем никнейме.
0
0
0
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Ага, особенно Бундеслига с одной Баварией)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий