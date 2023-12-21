Ла Лига: «Суперлига – эгоистичная и элитарная модель. Европейский футбол уже высказался»
Ла Лига раскритиковала Суперлигу.
В твиттере организации сделали это перед заседанием суда Европейского союза, который вынес решение в пользу Суперлиги.
«Сегодня, как никогда, мы вновь заявляем, что Суперлига – эгоистичная и элитарная модель.
Все, что не является полностью открытым, с прямым доступом только через внутренние лиги, сезон за сезоном, является закрытым форматом.
Европейский футбол уже высказался», – написали в твиттере Ла Лиги.
Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Это ровно в той же системе что сейчас существует раздутый АПЛ