Алексей Андронов про Овечкина: «С Гретцки рядом ему не стоять, как и с Малкиным. Уэйн создавал игру, а не пулял из круга»

Теги Вашингтон Евгений Малкин Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Алексей Андронов Хоккей

Алексей Андронов сопоставил Александра Овечкина и Уэйна Гретцки.

Нападающий «Вашингтона» находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Безголевая серия Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ достигла 14 матчей подряд.

«Мне тут рассказывали, как лиге важен рекорд Овечкина. Как она до талого его будет за уши к рекорду тащить. Как будет маечки продавать…

Все это чушь. И этого не будет. Троллить – да, будет.

Мне, откровенно говоря, вообще все равно, побьет он рекорд или нет. С Гретцки рядом ему не стоять. Как и с Малкиным. Бретт Халл, Буре – это да, всенепременно.

Но не Гретцки. Тот создавал Игру. А не пулял из круга.

Пусть побьет. Хотя бы ради того, чтоб в России поняли – не Овечкиным единым. Есть Малкин, Панарин, Кучеров…

Алан Ширер и Марадона. Как-то так…» – написал комментатор Алексей Андронов.

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Все голы забил из круга. 676 передач тоже оттуда отдал. КС тоже выиграл, стоя в круге
+33
-9
+24
"Мне, откровенно говоря, вообще все равно, побьет он рекорд или нет."

Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Вообще показательно, как корежит всех этих шмурновых, андроновых и близких к ним от Овечкина.
+31
-8
+23
Андронов это который голову не моет неделями?
+47
-25
+22
Мне всё равно и поэтому я напишу текст, да ещё и не один
+17
-4
+13
Уверенно по стопам Шмурнова пошел.
+13
-4
+9
Перспективная ветка
+7
0
+7
Иногда мне кажется, что Андронов и Шмурнов - один и тот же человек...
+10
-3
+7
А ещё он русский, русский, русский, путинтим, гад, ненавижу, добавил Андронов и захлебнулся слюной
+22
-15
+7
Ответ inecro
А как волосы влияют на качество того что человек говорит? Тут часть спортса тебе может диагноз по аватарке поставить, у всех одни шаблоны
Ну судя по тому, какой бред этот грязнуля несет - как-то влияет
+7
-1
+6
Ну, конечно, обрюзгшему человеку с немытой головой, ничего не остаётся, как нести всякую хреновину.
+11
-5
+6
Ответ inecro
А как волосы влияют на качество того что человек говорит? Тут часть спортса тебе может диагноз по аватарке поставить, у всех одни шаблоны
никак не влияет, просто у людей личная неприязнь. вот на волосы Андронова все нападают, может где то и справедливо, и ещё заплюсовываются. а если написать например про то, что мне не нравится ,как Надаль перед каждой подачей в зад лезет, а потом рукой вдоль носа водит, это сразу в минуса. как будто + или - это самое главное а не то, что это действительно противно. но минксующие ,это его болельщики, готовые простить ему это, но андронову его немутую голову прощать не за что)))
+7
-3
+4
Собутыльник шмурнова
+4
0
+4
Каждый день по одному абзацу из интервью ничтожества и сотни комментариев гарантированы ...
+7
-3
+4
Легко критиковать, когда не идёт.
+5
-1
+4
Ну а что, по-факту.
+15
-12
+3
Мне так поуй, но комент я оставлю)
+4
-1
+3
Андронов, шампунь возьми! Заслужил! :))
+5
-3
+2
А ведь действительно и близко не Гретцки . Тут не поспоришь .
+8
-6
+2
Лёша чёто совсем плохой😁
+6
-4
+2
Да побьет он рекорд, не переживайте:
- контракт еще лет на 5
- почаще в большинство
- выпускать в концовках на эмпти нет
Натянут как-нибудь!
+2
0
+2
Ответ Дмитрий9779
Андронов это который голову не моет неделями?
А как волосы влияют на качество того что человек говорит? Тут часть спортса тебе может диагноз по аватарке поставить, у всех одни шаблоны
+28
-26
+2
Ответ Дмитрий9779
Андронов это который голову не моет неделями?
Годами скорее...
+2
0
+2
Ответ Гоша Пугач
Иногда мне кажется, что Андронов и Шмурнов - один и тот же человек...
Андрон это альтер-эго Шмурнова, которое думает, что шведские клубы рулят в Европе
+2
0
+2
ну так Овечкина никто не рассматривает,как величайшего игрока в истории. но если он побьет рекорд,то это будет яным показателем,что целеустремленность,характер,профессионализм и любовь к делу,которым занимаешься тоже может выводить тебя на ведушие места за всю историю.
+2
0
+2
Шампунь ему в глаз попал, видимо...
+8
-7
+1
Ответ Maxim Shumov
Ну а что, по-факту.
По факту ты, судя по всему, такой же ноль, как и андронов) и есть чуйка, что тоже есть проблемы с мытьем)
+3
-2
+1
Ответ Andrew Petrov
вот бы этого троля на минуту в рамку и пару шайб в него от Ови
зачем? он и так отбитый наглухо
+1
0
+1
Так сказал, как-будто каждый год есть хоккеист, который забил из круга 800+, что-то помимо Овечкина таких умников за всю историю больше не нашлось. Это как Шака считать не до баскетболиста, сколько угодно можно спорить, что он только массой брал, но это не умоляет его достижений
+2
-1
+1
"Мне, откровенно говоря, вообще все равно, побьет он рекорд или нет." Но прокомментировать не забыл.
+2
-1
+1
согласен, волосатый брат, полностью согласен, разве что, бить рекорд не надо
+2
-1
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий