Алексей Андронов сопоставил Александра Овечкина и Уэйна Гретцки.

Нападающий « » находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь (894).

Безголевая серия в нынешнем сезоне достигла 14 матчей подряд.

«Мне тут рассказывали, как лиге важен рекорд Овечкина. Как она до талого его будет за уши к рекорду тащить. Как будет маечки продавать…

Все это чушь. И этого не будет. Троллить – да, будет.

Мне, откровенно говоря, вообще все равно, побьет он рекорд или нет. С Гретцки рядом ему не стоять. Как и с Малкиным. Бретт Халл, Буре – это да, всенепременно.

Но не Гретцки. Тот создавал Игру. А не пулял из круга.

Пусть побьет. Хотя бы ради того, чтоб в России поняли – не Овечкиным единым. Есть Малкин, Панарин, Кучеров…

Алан Ширер и Марадона. Как-то так…» – написал комментатор Алексей Андронов.