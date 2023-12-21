Алексей Андронов про Овечкина: «С Гретцки рядом ему не стоять, как и с Малкиным. Уэйн создавал игру, а не пулял из круга»
Алексей Андронов сопоставил Александра Овечкина и Уэйна Гретцки.
Нападающий «Вашингтона» находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Безголевая серия Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ достигла 14 матчей подряд.
«Мне тут рассказывали, как лиге важен рекорд Овечкина. Как она до талого его будет за уши к рекорду тащить. Как будет маечки продавать…
Все это чушь. И этого не будет. Троллить – да, будет.
Мне, откровенно говоря, вообще все равно, побьет он рекорд или нет. С Гретцки рядом ему не стоять. Как и с Малкиным. Бретт Халл, Буре – это да, всенепременно.
Но не Гретцки. Тот создавал Игру. А не пулял из круга.
Пусть побьет. Хотя бы ради того, чтоб в России поняли – не Овечкиным единым. Есть Малкин, Панарин, Кучеров…
Алан Ширер и Марадона. Как-то так…» – написал комментатор Алексей Андронов.
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Вообще показательно, как корежит всех этих шмурновых, андроновых и близких к ним от Овечкина.
- контракт еще лет на 5
- почаще в большинство
- выпускать в концовках на эмпти нет
Натянут как-нибудь!