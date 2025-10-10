Ольмо рискует пропустить матч с «Реалом» из-за травмы ноги
Дани Ольмо рискует пропустить класико.
Полузащитник «Барселоны» получил мышечную травму на тренировке сборной Испании и пропустит ближайшие игры национальной команды.
Mundo Deportivo сообщает, что из-за проблем с левой ногой Ольмо участие хавбека в матче с «Реалом» (26 октября) находится под вопросом, хотя и не исключено. С «Жироной» и «Олимпиакосом» он, скорее всего, не сыграет.
Если будет подтвержден разрыв мышцы, Ольмо пропустит как минимум три недели.
В этом сезоне Дани провел 8 игр в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
