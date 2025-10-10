10

Ольмо рискует пропустить матч с «Реалом» из-за травмы ноги

Дани Ольмо рискует пропустить класико.

Полузащитник «Барселоны» получил мышечную травму на тренировке сборной Испании и пропустит ближайшие игры национальной команды.

Mundo Deportivo сообщает, что из-за проблем с левой ногой Ольмо участие хавбека в матче с «Реалом» (26 октября) находится под вопросом, хотя и не исключено. С «Жироной» и «Олимпиакосом» он, скорее всего, не сыграет.

Если будет подтвержден разрыв мышцы, Ольмо пропустит как минимум три недели.

В этом сезоне Дани провел 8 игр в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
