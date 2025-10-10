  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии
4

Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии

В Европе пройдут матчи седьмого тура отбора ЧМ-2026.

Сборная Казахстана примет Лихтенштейн, ГерманияЛюксембург, Франция сыграет дома с Азербайджаном, Бельгия встретится на своем поле с Северной Македонией.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Как вам дерби?21483 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoсборная Лихтенштейна по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Швеции по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoСборная Исландии по футболу
logoСборная Словении по футболу
logoСборная Северной Македонии по футболу
logoсборная Азербайджана по футболу
logoсборная Северной Ирландии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoсборная Косово по футболу
logoСборная Словакии по футболу
logoсборная Люксембурга по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Далич о 100 матчах во главе сборной Хорватии: «Даже не задумывался, что доберусь до такой отметки. Очень горжусь нашей командой»
427 минут назад
Футбол – самый популярный вид спорта у российских телезрителей, победа 10:0 в отборе к ЧМ-2026, суды Аршавина, Малкин зажигает на старте сезона НХЛ и другие новости
932 минуты назад
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? И еще восемь вопросов о FONBET Кубке России
42 минуты назадТесты и игры
Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
11сегодня, 05:26
Товарищеские матчи. Бразилия в гостях у Южной Кореи, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу
2сегодня, 05:11
Кучаев о Карпине: «Хороший тактик с интересным видением футбола. Как человек — требовательный. В нужный момент может посмеяться»
15сегодня, 04:37
В «МЮ» опровергли слухи о возможной продаже клуба (ВВС)
11сегодня, 04:22
6 раундов, 54 вопроса – большая игра на знание футболистов
сегодня, 03:00Тесты и игры
Жезуш о Роналду: «Он второй по скорости в «Аль-Насре» и третий по количеству спринтов. Криштиану – очень умный человек со знаниями, которые выходят далеко за рамки футбола»
39вчера, 22:05
Кин хотел бы видеть Симеоне в «МЮ»: «Он создал бы хороший хаос, встряхнул бы клуб. Мне нравится характер Диего. «Атлетико» – бойцы»
24вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
Франция – Азербайджан. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
15 минут назад
Германия – Люксембург. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
151 минуту назад
Батраков назвал Ракова самым талантливым, с кем играл: «Надеюсь, Вадим будет и дальше прогрессировать и мы еще сыграем вместе за «Локомотив»
4сегодня, 04:52
Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии с 45 голами, обойдя Польстера
2сегодня, 03:58
Борис Игнатьев о матче России с Ираном: «Очень достойный соперник, на фоне которого интересно проверить свой уровень»
3сегодня, 03:43
Далич о 0:0 с Чехией: «Хорватия билась весь матч, ничьей для нас достаточно. Мы справились как смогли»
1сегодня, 03:29
Тренер Беларуси о 0:6 с Данией: «Поражение не дает возможности решить задачу, но не могу жаловаться на игроков»
1сегодня, 03:11
Каннаваро выиграл первый матч с Узбекистаном – 2:0 у Кувейта в товарищеской игре
2вчера, 22:01
Фарерские острова разгромили Черногорию (4:0) в отборе ЧМ – это повторение крупнейшей победы сборной в официальных матчах. У команды 3 победы в 4 последних играх и 3-е место в группе
13вчера, 21:46
Колосков про уайлд-кард на ЧМ-2026 для России: «Глупости. Раньше окончания СВО наше возвращение в футболе не произойдет»
18вчера, 21:25