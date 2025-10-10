Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии
В Европе пройдут матчи седьмого тура отбора ЧМ-2026.
Сборная Казахстана примет Лихтенштейн, Германия – Люксембург, Франция сыграет дома с Азербайджаном, Бельгия встретится на своем поле с Северной Македонией.
Квалификация ЧМ-2026
Европа
7-й тур
10 октября 14:00, Астана Арена
Не начался
10 октября 18:45, Лаугардалсвеллур
10 октября 18:45, Френдс Арена
10 октября 18:45, ПреЗеро-Арена
Не начался
10 октября 18:45, Парк-де-Пренс
Не начался
10 октября 18:45, Геламко-Арена
Не начался
10 октября 18:45, стадион Фадиля Вокрри
10 октября 18:45, Виндзор Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
