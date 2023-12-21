Чеферин о Суперлиге: «Надеюсь, у «Реала» и «Барселоны» будет замечательный турнир с двумя клубами. Футбол не продается»
Президент УЕФА высказался о решении суда ЕС в пользу Суперлиги.
«Они могут создавать все, что захотят. Надеюсь, у них будет замечательный турнир всего с двумя клубами.
Я смотрел так называемую презентацию A22. Трудно сказать, должно ли было это шоу удивить или позабавить. [Суперлига] стала еще более закрытой, чем проект 2021 года, который был отвергнут всеми.
Мы рассматриваем это решение как возможность усовершенствовать некоторые правила. Но футбол остается единым – вот почему все заинтересованные стороны выступают сообща. Между пресс-релизом Европейского суда и самим постановлением разительный контраст.
Я не уверен, знают ли «Мадрид» и «Барселона», что они делают. Футбол не продается», – сказал Александер Чеферин.
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Оттого и не продается, - добавил Чеферин
Ты его и продаешь арабам,прямо на поток поставил