Чеферин о Суперлиге: «Надеюсь, у «Реала» и «Барселоны» будет замечательный турнир с двумя клубами. Футбол не продается»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Президент УЕФА высказался о решении суда ЕС в пользу Суперлиги.

«Они могут создавать все, что захотят. Надеюсь, у них будет замечательный турнир всего с двумя клубами.

Я смотрел так называемую презентацию A22. Трудно сказать, должно ли было это шоу удивить или позабавить. [Суперлига] стала еще более закрытой, чем проект 2021 года, который был отвергнут всеми.

Мы рассматриваем это решение как возможность усовершенствовать некоторые правила. Но футбол остается единым – вот почему все заинтересованные стороны выступают сообща. Между пресс-релизом Европейского суда и самим постановлением разительный контраст.

Я не уверен, знают ли «Мадрид» и «Барселона», что они делают. Футбол не продается», – сказал Александер Чеферин.

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72 комментария
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" футбол не продается " - сказал человек который построил карьеру на арабских нефтедоллоров , и сейчас усиленно из поддерживает
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А ха ха самое продажное в этом веке после политиков 🤣💦
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Ответ savik-A.M.
" футбол не продается " - сказал человек который построил карьеру на арабских нефтедоллоров , и сейчас усиленно из поддерживает
Его уже продали 😎
Оттого и не продается, - добавил Чеферин
+30
-1
+29
это тот сам Чиферин, который хочет правки вносить, чтобы сохранить власть?
+19
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+18
После такой громкой фразы как "футбол не продается" осталось только дать трансферный бан Загребу и снять очки с Эвертона.
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Хахаха! А что, кстати, с российскими клубами, г-н Чеферин? Или там без денег обошлось? Просто позвонили?
+19
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На арабском сказал?
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Ответ Человек1991
Комментарий удален модератором
Дарю: 💊💊💊
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Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
После такой громкой фразы как "футбол не продается" осталось только дать трансферный бан Загребу и снять очки с Эвертона.
Очки с Эвертона сняла АПЛ. УЕФА он по барабану, он же не играет в еврокубках.
+7
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+6
Забавно но Чефрерин стоит во главе одной из самых продажных организаций ,а Флорентино как раз таки известен способностью давать кому надо то что надо (Президенту колумбии - трансфер Хамеса в Реал , судье -пакетик .... ) думаю, договорятся.
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А пост президента УЕФА продаётся
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Футбол не продается - сказал глава мафии и принял очередной перевод от шейхов
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Как это не продается?
Ты его и продаешь арабам,прямо на поток поставил
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Ответ Человек1991
Комментарий удален модератором
не ной барсучок )):
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Перес-: в этом мире всё продаётся!,вопрос лишь в том-за сколько!!
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Ответ Ilia Gapin
Если в кратце, усиливается гегемония АПЛ, по выплатам, премиальным, рекламным контрактам, шейхи вкладываются в АПЛ и т.д., соответственно, с каждым годом, другим сложнее оставаться на плаву на фоне АПЛ, вот и решили создать Суперлигу - чтобы там быть тузами, раз влияние в УЕФА ускользает.
Значит проиграли конкуренцию АПЛ. Гениальность то в чем? Апл годами строил свой бренд и заслужили, что имеют.
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перес просто добивает ла лигу
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Не сторонник суперлиги, но этот персонаж и его контора это главный враг футбола.
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Футбол не продается! Продаются люди управляющие футболом!
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Сказал Чеферин, который торгует футболом каждый день.
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Ирония. Главный человек в мире по продаже футбола заявляет что футбол не продается. Он думает что люди слепые.
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это все бизнес проект для пополнения карманов, о клубах на самом деле ни кто не думает
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Ответ Burel
Комментарий скрыт
Там же еще Лапорта в составе, он тоже унижен получается? Или это как-то иначе работает?
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Кто-то может мне объяснить в чем ГЕниальность Переса, о которой многие пишут? Проект мертв, в нем два участника, нет четкого плана, остальные топ клубы высказались против. В чем гений?
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Ответ Ollala
Кто-то может мне объяснить в чем ГЕниальность Переса, о которой многие пишут? Проект мертв, в нем два участника, нет четкого плана, остальные топ клубы высказались против. В чем гений?
Если в кратце, усиливается гегемония АПЛ, по выплатам, премиальным, рекламным контрактам, шейхи вкладываются в АПЛ и т.д., соответственно, с каждым годом, другим сложнее оставаться на плаву на фоне АПЛ, вот и решили создать Суперлигу - чтобы там быть тузами, раз влияние в УЕФА ускользает.
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ахахахахахах
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вытащи арабский ### и потом говори
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Ответ Vinnipukh Vinni
Очки с Эвертона сняла АПЛ. УЕФА он по барабану, он же не играет в еврокубках.
Форточку открой.
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Что можно было продать, ты уже продал) за игровой год уже дней свободных не осталось у команд))
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Какой же лицемер Чеферин-слоыенец
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