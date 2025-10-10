Бразилия хочет продлить контракт с Анчелотти перед ЧМ-2026. Карло готов остаться
Карло Анчелотти может продлить контракт с Бразильской конфедерацией футбола.
Как сообщает Globo Esporte, футбольные власти Бразилии планируют заключить с тренером новый договор уже в ближайшие месяцы – до ЧМ-2026. Итальянскому тренеру тоже интересно продолжение сотрудничества.
Пока конкретная работа над подписанием соглашения не начата.
Официально о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии стало известно в мае. Под его руководством у команды три победы. ничья и поражение.
Опубликовал: Александр Суряев
