Бразилия хочет продлить контракт с Анчелотти перед ЧМ-2026. Карло готов остаться

Карло Анчелотти может продлить контракт с Бразильской конфедерацией футбола.

Как сообщает Globo Esporte, футбольные власти Бразилии планируют заключить с тренером новый договор уже в ближайшие месяцы – до ЧМ-2026. Итальянскому тренеру тоже интересно продолжение сотрудничества.

Пока конкретная работа над подписанием соглашения не начата.

Официально о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии стало известно в мае. Под его руководством у команды три победы. ничья и поражение.

logoСборная Бразилии по футболу
logoКарло Анчелотти
Федерация футбола Бразилии
logoЧМ-2026
