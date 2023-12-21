В Суперлиге будет 64 команды, 3 дивизиона, регулярный чемпионат и плей-офф. Первый розыгрыш может пройти в сезоне-2025/26

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига женский футбол Суперлига Европы Футбол

Суперлига подробно описала предлагаемый формат проведения турнира.

Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги и признал незаконным препятствование ФИФА и УЕФА запуску проекта.

Как сообщает компания А22 Sports, которая занимается созданием Суперлиги, турнир будет открытым, отбор участников будет основываться на спортивных заслугах. Параллельно клубы будут участвовать в национальных первенствах которые по-прежнему будут составлять основу европейского футбола.

Мужской турнир будет состоять из 64 команд, женский – из 32 команд. Матчи будут проходить в середине недели.

По информации Marca, Суперлига будет включать три дивизиона – Star, Gold и Blue, – между которыми предусмотрены повышения и понижения в классе. При этом в дивизионах Star и Gold будут соревноваться по 16 клубов, а в лиге Blue, попадание в которую будет зависеть от результатов в национальных чемпионатах, – 32 клуба. Постоянных участников в турнире не будет.

Турнир будет состоять из регулярного чемпионата и плей-офф. В регулярном турнире клубы будут играть два круга в группах по 8 команд – таким образом, каждая команда сыграет в турнире как минимум 14 матчей. В плей-офф будет определяться чемпион турнира, а также команды, которые будут повышены или понижены в классе.

Сообщается, что Суперлига может быть запущена уже в сезоне-2025/26. Участники первого розыгрыша будут определены на основании индекса, в основу которого лягут результаты клубов.

Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

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130 комментариев
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Осталась самая малость - найти эти 64 клуба)))))))))))
+117
-27
+90
Ответ Игорь Новиков
Осталась самая малость - найти эти 64 клуба)))))))))))
УЕФА прикладывает все силы в последнее время,чтобы эти клубы нашлись
+85
-12
+73
Ответ Дрю2
ну нам то не грозит участие.
Как раз наоборот, это единственный шанс вернуться на международный уровень
+50
-7
+43
В общем, будут играть в понедельник и пятницу, со вторника по четверг будут еврокубки, а в выходные национальные чемпионаты. Кубки поставят в ночные слоты.
И будет счастье.
+43
-2
+41
Дивизионы «Центр», «Урал-Поволжье» и «Юг»?
+37
-2
+35
Ответ Hitrowka R
потом будет много жалоб, подкупов судей, левые победы, в концовке расформируют турнир
Этим турниром заправляют Реал и Барса. Судейские скандалы тут по умолчанию. По другому с этими двумя политпроектами быть и не может.
+34
-8
+26
Ответ Дрю2
ну нам то не грозит участие.
С чего это вдруг? Суперлига не подчиняется решениям уефа и фифа
+18
-4
+14
Для чего той же АПЛ соглашаться на это, если благодаря текущему формату у них гигантские доходы и своя собственная Суперлига. Ладно ещё другие клубы, где нет таких финансов как может дать Суперлига, но Англия? Не знаю, каким именно способом руководство Суперлиги может уломать клубы АПЛ на дополнительную нагрузку участия в этом турнире, а без них Суперлига не будет нужна зрителю.
+14
-1
+13
Пригласят еще и Бока Хуниорс с Гремио, там и Аль Насры подтянуться. Вообщем каша
+13
-1
+12
потом будет много жалоб, подкупов судей, левые победы, в концовке расформируют турнир
+24
-14
+10
Ответ Игорь Новиков
Осталась самая малость - найти эти 64 клуба)))))))))))
РПЛ + ФНЛ уже 34 клуба, еще можно из медиалиги поднянуть команды
+9
0
+9
Ответ trav
Прощай привычный футбольный мир Американцы додавили таки Европу и подгребают под себя футбол. Не зря они выкупили все клубы в Англии. Теперь им надо генерировать еще больше прибыли и самое главное, чтобы рычаги управления были у них, а не у УЭФА. Теперь глянем чья мафия окажется сильнее
все клубы в Англии?
+10
-2
+8
Ответ Дрю2
ну нам то не грозит участие.
А вот я бы не был так уверен. Суперлига частный проект, их уефа не финансирует и есть небольшая вероятность, что будет заявление типа мы аполитичны и играть будут все. Просто разводить условные спартак и киев. Как хороший пример у нас есть юфс
+9
-1
+8
Было круто, что условный Шериф, Рубин или какой-то Мяльме могли прорваться в группу ЛЧ и там дёрнуть, например, Барсу или Реал

С таким турниром подобных эмоций у маленьких клубов больше не будет априори. Им никогда не сыграть против грандов. И мечтать, что команда когда-то заберётся высоко в чемпионате, чтобы потом сделать праздник для болельщиков в виде Еврокубков, больше не приходится

Большие клубы замыкаются в себе, сильно увеличивая доход. Остальной футбол будет хиреть на задворках
+7
0
+7
Ответ Hitrowka R
потом будет много жалоб, подкупов судей, левые победы, в концовке расформируют турнир
Основатели Суперлиги - владельцы клубов участников этой самой Суперлиги. Прямо пахнет честностью будущего турнира)
П.С. ещё забыл добавить, что один из основателей Суперлиги фигурант дела о подкупе судей)
+10
-3
+7
Ответ Игорь Новиков
Осталась самая малость - найти эти 64 клуба)))))))))))
2 нашли, осталось ещё 62. Дело почти сделано)
+7
-2
+5
Ответ ML26
С чего это вдруг? Суперлига не подчиняется решениям уефа и фифа
И каким образом Реал или Барселона будут добираться в Санкт-Петербург? Стоять в очередях в Эстонии или через Дубай? Оно им надо?
+4
0
+4
Ответ Leon Petov
Саудовцы подключатся
Прямо представил, как весь мир выбирает матчи Реал - Аль-Хилаль вместо матчей топов в плей-офф ЛЧ.
+5
-1
+4
Ответ Игорь Новиков
Осталась самая малость - найти эти 64 клуба)))))))))))
59 найдут 100%)
+5
-1
+4
Шило на мыло(
+4
0
+4
ну нам то не грозит участие.
+7
-4
+3
Ответ Maksat S
Пригласят еще и Бока Хуниорс с Гремио, там и Аль Насры подтянуться. Вообщем каша
В общем
+3
0
+3
типа топ-клубы так просто плюнут на еврокубки с историей ? на лигу чемпионов ? они и так постоянно жалуются на травмы, на слишком большое число матчей, а тут ещё аж плюс 14 матчей в сезоне . очень это всё сомнительно
+6
-3
+3
Ответ Рустам Ахалавов
если топ клубы других чемпионатов согласятся,то он прибегут как миленькие
Зачем им это? У них самодостаточная лига с огромными возможностями и имиджем, которая и так лучшая в мире по уровню просмотра и доходов. Только дополнительная нагрузка да и все. Плюс это приведёт к конфликту с правительством Великобритании, потому что последним не выгодно терять доходы клубов. Уж скорее английские клубы займут места ушедших из ЛЧ грандов и будут монополизировать европейский футбол, пока Суперлига загнется без английских клубов.
+3
0
+3
какая то олимпиада
+4
-1
+3
Ответ Пономарев Дима
Основатели Суперлиги - владельцы клубов участников этой самой Суперлиги. Прямо пахнет честностью будущего турнира) П.С. ещё забыл добавить, что один из основателей Суперлиги фигурант дела о подкупе судей)
Фигурант дела о выплатах вице-президенту CTA Негрейре, который никогда не принимал решение о назначении судей. Фигурант дела, в котором никто не может предоставить доказательств, на что эти деньги в действительности влияли.
+2
0
+2
Ответ Игорь Новиков
Осталась самая малость - найти эти 64 клуба)))))))))))
Наберут клубы наподобие ФКСБ и АЕК-а, будут доминировать над ними.
+3
-1
+2
Ответ Alex Rykov
Интересно,как они эти матчи запихнут в календарь,если не договорятся с УЕФА.Да и если договорятся,то тоже интересно.
никак. сейчас на наших глазах ломают об колено всю систему, которая выстраивалась после второй мировой в футболе
кто победит, тот и будет контролировать весь футбол дальше
+2
0
+2
64 клуба: Реал, Барса, Порту и 61 участник азиатской ЛЧ
+3
-1
+2
вот лучше смотрите видео. ссылка:
https://twitter.com/centregoals/status/1737792471286128805?t=U38D7mANzg_pdMH89DKpZg&s=19
+4
-2
+2
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