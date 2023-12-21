В Суперлиге будет 64 команды, 3 дивизиона, регулярный чемпионат и плей-офф. Первый розыгрыш может пройти в сезоне-2025/26
Суперлига подробно описала предлагаемый формат проведения турнира.
Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги и признал незаконным препятствование ФИФА и УЕФА запуску проекта.
Как сообщает компания А22 Sports, которая занимается созданием Суперлиги, турнир будет открытым, отбор участников будет основываться на спортивных заслугах. Параллельно клубы будут участвовать в национальных первенствах которые по-прежнему будут составлять основу европейского футбола.
Мужской турнир будет состоять из 64 команд, женский – из 32 команд. Матчи будут проходить в середине недели.
По информации Marca, Суперлига будет включать три дивизиона – Star, Gold и Blue, – между которыми предусмотрены повышения и понижения в классе. При этом в дивизионах Star и Gold будут соревноваться по 16 клубов, а в лиге Blue, попадание в которую будет зависеть от результатов в национальных чемпионатах, – 32 клуба. Постоянных участников в турнире не будет.
Турнир будет состоять из регулярного чемпионата и плей-офф. В регулярном турнире клубы будут играть два круга в группах по 8 команд – таким образом, каждая команда сыграет в турнире как минимум 14 матчей. В плей-офф будет определяться чемпион турнира, а также команды, которые будут повышены или понижены в классе.
Сообщается, что Суперлига может быть запущена уже в сезоне-2025/26. Участники первого розыгрыша будут определены на основании индекса, в основу которого лягут результаты клубов.
Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать
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И будет счастье.
С таким турниром подобных эмоций у маленьких клубов больше не будет априори. Им никогда не сыграть против грандов. И мечтать, что команда когда-то заберётся высоко в чемпионате, чтобы потом сделать праздник для болельщиков в виде Еврокубков, больше не приходится
Большие клубы замыкаются в себе, сильно увеличивая доход. Остальной футбол будет хиреть на задворках
П.С. ещё забыл добавить, что один из основателей Суперлиги фигурант дела о подкупе судей)
кто победит, тот и будет контролировать весь футбол дальше
https://twitter.com/centregoals/status/1737792471286128805?t=U38D7mANzg_pdMH89DKpZg&s=19