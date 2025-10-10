Джуд Беллингем: «Раньше вводил свое имя в Twitter и читал все, что пишут. Но я быстро решил: «Почему я должен позволять мнению других людей влиять на то, что я думаю о себе?»
Джуд Беллингем перестал читать про себя в соцсетях.
«Когда я был молодым игроком «Бирмингема», я вводил свое имя в Twitter и читал все, что про меня пишут. Но даже если комментарии были положительными, я быстро решил: «Почему я должен позволять мнению других людей, которые меня не знают, влиять на то, что я думаю о себе?»
Я знал, что я хороший футболист, еще до того, как прочитал об этом в Twitter. Так какой в этом смысл?
Конечно, эффект был противоположным, если я натыкался на негатив. И я снова задавал себе вопрос: «Зачем я подвергаю свое психическое здоровье такому испытанию?» – сказал полузащитник «Реала».
Как вам дерби?22459 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Laureus
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости