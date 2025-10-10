Джуд Беллингем: «Раньше вводил свое имя в Twitter и читал все, что пишут. Но я быстро решил: «Почему я должен позволять мнению других людей влиять на то, что я думаю о себе?»

Джуд Беллингем перестал читать про себя в соцсетях.

«Когда я был молодым игроком «Бирмингема », я вводил свое имя в Twitter и читал все, что про меня пишут. Но даже если комментарии были положительными, я быстро решил: «Почему я должен позволять мнению других людей, которые меня не знают, влиять на то, что я думаю о себе?»

Я знал, что я хороший футболист, еще до того, как прочитал об этом в Twitter. Так какой в этом смысл?

Конечно, эффект был противоположным, если я натыкался на негатив. И я снова задавал себе вопрос: «Зачем я подвергаю свое психическое здоровье такому испытанию?» – сказал полузащитник «Реала ».