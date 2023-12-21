Василий Уткин: «Я думал об отъезде из страны, как любой человек. Твердо решил это не делать, но я размышлял»
Василий Уткин задумывался об отъезде из России.
Руководитель «Эгриси» рассказал об этом, отвечая на вопрос, были ли у него когда-нибудь мысли о закрытии своей команды.
– Какой бюджет у «Эгриси»?
– Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что когда тратишь свои деньги, не очень их считаешь. Я не веду учет, мол, еще три тысячи рублей на ремонт бутс Мише Сушилину и еще на снимок МРТ. Этого, конечно, нет. Я думаю, команда обходится в год в 15 миллионов. Считая продакшен.
– Как вы думаете, реально ли найти спонсора не букмекера?
– Мы отправили письмо счастья, ждем реакцию, будут переговоры. В этом сезоне мы наиграли больше, чем планировали, и «Фонбет» пошел нам навстречу, выделил небольшой транш в поддержку, его почти хватило.
– Были мысли закрыть проект?
– У меня есть друзья, которые занимались профессиональными командами. Глядя на них, я понимаю, что точно не разорюсь на этом и не влезу в какие-то колоссальные долги. Сейчас, спустя два месяца после окончания сезона, мы команде ничего не должны, слава богу.
Как любой человек в наше время, я думал об отъезде из страны. Я твердо решил это не делать, но я размышлял. Если бы я уехал, спрашивается, зачем? Как это возможно, мне же интересно на это смотреть. Я недолго об этом думал.
Многое зависит от того, насколько успешно идут дела нашего продакшена. Пока все нормально более-менее. Конечно, хотелось бы быстрее развиваться, но что есть, то есть, – сказал журналист и блогер Уткин.
Про отъезд из страны. Представил Василия, покоряющего Верхний Ларс. Стало забавно.
***
Огромное количество уехавших айтишников ржут в голос.
Чёт ни разу в жизни не задумывался о том, чтобы куда-то уехать.
Это Уткин ничего в жизни не создал?
А слова про то, что он важнее остальных, это где-то между строк, да? Просто на русском языке тут ничего подобного не написано.
Если бы Уткин уехал, то заметила бы как минимум вся команда Эгриси и и компания, которой он владеет.