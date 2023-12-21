Василий Уткин: «Я думал об отъезде из страны, как любой человек. Твердо решил это не делать, но я размышлял»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Политика Эгриси деньги Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин задумывался об отъезде из России.

Руководитель «Эгриси» рассказал об этом, отвечая на вопрос, были ли у него когда-нибудь мысли о закрытии своей команды.

– Какой бюджет у «Эгриси»?

– Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что когда тратишь свои деньги, не очень их считаешь. Я не веду учет, мол, еще три тысячи рублей на ремонт бутс Мише Сушилину и еще на снимок МРТ. Этого, конечно, нет. Я думаю, команда обходится в год в 15 миллионов. Считая продакшен.

– Как вы думаете, реально ли найти спонсора не букмекера?

– Мы отправили письмо счастья, ждем реакцию, будут переговоры. В этом сезоне мы наиграли больше, чем планировали, и «Фонбет» пошел нам навстречу, выделил небольшой транш в поддержку, его почти хватило.

– Были мысли закрыть проект?

– У меня есть друзья, которые занимались профессиональными командами. Глядя на них, я понимаю, что точно не разорюсь на этом и не влезу в какие-то колоссальные долги. Сейчас, спустя два месяца после окончания сезона, мы команде ничего не должны, слава богу.

Как любой человек в наше время, я думал об отъезде из страны. Я твердо решил это не делать, но я размышлял. Если бы я уехал, спрашивается, зачем? Как это возможно, мне же интересно на это смотреть. Я недолго об этом думал.

Многое зависит от того, насколько успешно идут дела нашего продакшена. Пока все нормально более-менее. Конечно, хотелось бы быстрее развиваться, но что есть, то есть, – сказал журналист и блогер Уткин.

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67 комментариев
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Как и «любой» , забавно😂 Скажем прямо, большинство понимают, что там станут никем. Единственное что есть у ряда людей- это деньги заработанные здесь. Вот за счет них и можно продержаться какое- то время.
+100
-50
+50
’’ когда тратишь свои деньги, не очень их считаешь".... Странное заявление и отношение к своим деньгам.
Про отъезд из страны. Представил Василия, покоряющего Верхний Ларс. Стало забавно.
+41
-12
+29
"Когда я не поместился в такси до аэропорта, то решил не покидать свою страну"
+31
-14
+17
Ответ Кинг Конг Жив
’’ когда тратишь свои деньги, не очень их считаешь".... Странное заявление и отношение к своим деньгам. Про отъезд из страны. Представил Василия, покоряющего Верхний Ларс. Стало забавно.
А чего уезжать то, Василия все равно не призовут, придется роту обеспечения Василия содержать
+15
-3
+12
Любой))) Вася оторван от народа
+30
-19
+11
Ответ Кинг Конг Жив
’’ когда тратишь свои деньги, не очень их считаешь".... Странное заявление и отношение к своим деньгам. Про отъезд из страны. Представил Василия, покоряющего Верхний Ларс. Стало забавно.
На велике, ага.
+9
-3
+6
Ответ Игорь Бурлаченко
Пусть едут, помашите им рукой. У нас свободная страна, каждый едет куда хочет, что вы расстроились, не понятно. Главное назад потом чтоб не возвращались.
Почему? Вернувшийся русский вам противнее приехавшего на его место коллеги с Ближнего Востока?
+7
-1
+6
Ответ Красная стрела
Как и «любой» , забавно😂 Скажем прямо, большинство понимают, что там станут никем. Единственное что есть у ряда людей- это деньги заработанные здесь. Вот за счет них и можно продержаться какое- то время.
Да в общем и там, и здесь, подавляющее число людей - никто. И неважно переехали вы или родились.
+8
-2
+6
Накладно выкупать три места в самолете
+14
-9
+5
В какой это вселенной любой человек думает об отъезде из страны?
+38
-33
+5
нет такого транспорта, способного увезти васю из рф
+6
-1
+5
Ответ Красная стрела
Как и «любой» , забавно😂 Скажем прямо, большинство понимают, что там станут никем. Единственное что есть у ряда людей- это деньги заработанные здесь. Вот за счет них и можно продержаться какое- то время.
Можно на удалёнке работать, я так год жил по разным странам.
+7
-2
+5
"Как любой человек в наше время". Как же Вася любит нести то, что ему в голову взбредёт совершенно безапелляционно.
+39
-35
+4
Думал и размышлял)) Считай, доехал до границы, но передумал)
+8
-4
+4
Ответ Красная стрела
Как и «любой» , забавно😂 Скажем прямо, большинство понимают, что там станут никем. Единственное что есть у ряда людей- это деньги заработанные здесь. Вот за счет них и можно продержаться какое- то время.
Скажем прямо, большинство понимают, что там станут никем.
***
Огромное количество уехавших айтишников ржут в голос.
+8
-4
+4
Ответ Красная стрела
Как и «любой» , забавно😂 Скажем прямо, большинство понимают, что там станут никем. Единственное что есть у ряда людей- это деньги заработанные здесь. Вот за счет них и можно продержаться какое- то время.
А «здесь», вы сударь, пуп земли если я так понимаю?
+7
-3
+4
Ответ Евгений Михайлов
Комментарий скрыт
Что бы там зарабатывать, нужно что- то уметь и уметь ЛУЧШЕ МЕСТНЫХ, а не только языком чесать. Я уже насмотрелся этих блогеров переездунов выше крыши. Продавали квартиры, что б просочиться в ту же Америку. Все говорят о том, что там можно чего- то больше, но никто не говорит о своих проф навыках и умениях. Да язык то часто со скрипом знают. Почему- то есть убеждение, что люди ничего не достигли в своей языковой среде, но вот сейчас переедут и всё в елочку. Неудачник везде неудачник. А Вася пусть идет футбольный клуб для англичан попробует сделать. Посмотрим 😂
+16
-12
+4
Что значит "как любой"? Как любой либерал типа? Или о чём он говорит? 🤔
Чёт ни разу в жизни не задумывался о том, чтобы куда-то уехать.
+26
-23
+3
Ответ Сергей Сорока
Самое смешное в том, что за 23-й год уехало как минимум не меньше людей, чем за 22-й. И вот эти люди уезжают уже куда более осознанно и после подготовки к отъезду. Но это уже не так забавно, правда?
Пусть едут, помашите им рукой. У нас свободная страна, каждый едет куда хочет, что вы расстроились, не понятно. Главное назад потом чтоб не возвращались.
+12
-9
+3
Лучше пить водку с Германом Ткаченко чем со Шмурновым... после недолгих раздумий справедливо рассудил Василий
+6
-4
+2
Ответ Dexter Morgan
В очередной раз мы наблюдаем в 21 веке, что продажные журналюги, блогеры, певцы, артисты ( в общем, так называемая творческая интеллигенция) себя считают пупом земли. Они ничего в своей жизни не построили, ничего не создали. Но при этом считают, что они важнее остальных. Вася, вот если бы ты уехал, то никто бы этого не заметил.
А кто это "мы"? Вы с кем-то ещё комментарии пишите?

Это Уткин ничего в жизни не создал?

А слова про то, что он важнее остальных, это где-то между строк, да? Просто на русском языке тут ничего подобного не написано.

Если бы Уткин уехал, то заметила бы как минимум вся команда Эгриси и и компания, которой он владеет.
+9
-7
+2
Всегда угараю, когда под такими новостями негодуют истинные патриоты с никами типа декстер или терминатор, люто ненавидящие либералов и запад)
+7
-5
+2
Видимо, нас к "человекам" нельзя отнести, ибо мыслей у большинства людей об отъезде не было
+3
-2
+1
Я правильно понял, что тот, кто об отъезде не думал, за человека Уткиным не считается?
+2
-1
+1
Ответ Красная стрела
Как и «любой» , забавно😂 Скажем прямо, большинство понимают, что там станут никем. Единственное что есть у ряда людей- это деньги заработанные здесь. Вот за счет них и можно продержаться какое- то время.
Если человек имеет опыт и скилл в своем деле, почему он станет никем в любой точке мира? По вашим убеждениям?
+2
-1
+1
В очередной раз мы наблюдаем в 21 веке, что продажные журналюги, блогеры, певцы, артисты ( в общем, так называемая творческая интеллигенция) себя считают пупом земли. Они ничего в своей жизни не построили, ничего не создали. Но при этом считают, что они важнее остальных. Вася, вот если бы ты уехал, то никто бы этого не заметил.
+19
-18
+1
Спалился Вася!
+6
-5
+1
Не думал раньше, не думаю сейчас, не буду думать потом,я не флюгер
+10
-9
+1
Ответ Поцелуй Оздоева
Скажем прямо, большинство понимают, что там станут никем. *** Огромное количество уехавших айтишников ржут в голос.
айтишники, а много кто ещё?
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
"Как любой человек в наше время, я думал об отъезде из страны." Логика из серии "я и три с половиной моих юных прыщавых приятеля за Навального, а значит - вся Россия за Навального". Борцуны с режимом типа Васьки Отвёрткина искренне считают, что если у них отношение к родине - потребительско-утилитарное, то и у всех остальных то же самое. Такое мышление - одна из ключевых причин, почему рейтинг нашей оппозиции находится на высоте блюющего карлика.
Именно! Живут в своём каком-то мирке.
+11
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