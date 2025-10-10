5

Сборная России впервые победила Иран. Было две ничьих и поражение

Сборная России впервые победила Иран.

В пятницу команда тренера Валерия Карпина обыграла иранцев со счетом 2:1 в Betboom товарищеском матче.

До этого Россия дважды сыграла вничью с Ираном и один раз проиграла. Последняя встреча была в марте 2023 года, она завершилась вничью 1:1.

