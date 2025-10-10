11

Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Сборная России примет Иран в товарищеском матче.

Игра пройдет на «Волгоград-Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет Okko.

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
товарищеские матчи (сборные)
онлайны
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная России по футболу
