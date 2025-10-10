Россия сыграет с Ираном в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Сборная России примет Иран в товарищеском матче.
Игра пройдет на «Волгоград-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет Okko.
Товарищеский матч
10 октября 17:00, Волгоград-Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Как вам дерби?21483 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
