Овечкин забил 125-й победный гол в регулярках НХЛ. Он идет на 2-м месте в истории по их числу, до рекорда Ягра – 10

Александр Овечкин забил 125-й победный гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан « » отличился в овертайме матча с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

В его активе стало 6 голов в 30 матчах в текущем сезоне.

По количеству победных шайб в играх регулярок 38-летний россиянин занимает 2-е место в истории лиги. Больше таких голов только у (135). На 3-м месте идет (121).

В этой же номинации с учетом игр плей-офф Овечкин (135 победных голов, 125 в регулярках и 10 в Кубке Стэнли) вышел на 2-е место в истории, опередив Бретта Халла (134, 110+24). Впереди только Ягр (151, 135+16).

Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб