Овечкин забил 125-й победный гол в регулярках НХЛ. Он идет на 2-м месте в истории по их числу, до рекорда Ягра – 10

Теги рейтинги Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин НХЛ Бретт Халл Горди Хоу Хоккей

Александр Овечкин забил 125-й победный гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в овертайме матча с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

В его активе стало 6 голов в 30 матчах в текущем сезоне. 

По количеству победных шайб в играх регулярок 38-летний россиянин занимает 2-е место в истории лиги. Больше таких голов только у Яромира Ягра (135). На 3-м месте идет Горди Хоу (121). 

В этой же номинации с учетом игр плей-офф Овечкин (135 победных голов, 125 в регулярках и 10 в Кубке Стэнли) вышел на 2-е место в истории, опередив Бретта Халла (134, 110+24). Впереди только Ягр (151, 135+16). 

Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб

11 комментариев
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Наконец-то расчехлился. Причем в несвойственной манере. Не стал сходу лупить, остановил , сделал паузу и с кистей запулил. Когда следующую ждать?)
+21
-5
+16
Ответ Gilonjon862
Напишите про Бучневича набравшего 3 очка, Капризов забил второй овертайм подряд, что уникально, но нет - 5 новость про Овечкина...
Душно
+14
-4
+10
Дух, прогуливаешь!
+5
0
+5
Ответ O8ECHKIN
Душно
Вот станут живыми легендами, будут и о них писать. Пишут о тех, за кем следят, кто является лицом данного вида спорта
+3
-1
+2
Гип Гип Ура !!!!!!
+2
-2
0
ну вот прорвало! прав был старик Гегель
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Ответ Gilonjon862
Напишите про Бучневича набравшего 3 очка, Капризов забил второй овертайм подряд, что уникально, но нет - 5 новость про Овечкина...
Так основная масса народа в хоккее не разбирается, и не знает Бучневича и Капризова. А Овечкин - узнаваемый персонаж, на нем намного больше можно заработать просмотров и комментов.
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Ответ nemishiko
Наконец-то расчехлился. Причем в несвойственной манере. Не стал сходу лупить, остановил , сделал паузу и с кистей запулил. Когда следующую ждать?)
Прям как я в аэрохоккее - сначала таблетку останавливаю, а потом резко по прямой в домик
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