42 387 зрителей посетили игру России с Ираном – это рекорд «Волгоград-Арены»
На «Волгоград-Арене» побит рекорд посещаемости.
На этом стадионе сборные России и Ирана проводят BetBoom товарищеский матч.
На игру пришли 42 387 человек – такого никогда не было. Предыдущий рекорд был установлен еще во время ЧМ-2018, когда матч Японии с Польшей посетили 42 189 зрителей.
Как вам дерби?22464 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости