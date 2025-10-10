14

42 387 зрителей посетили игру России с Ираном – это рекорд «Волгоград-Арены»

На «Волгоград-Арене» побит рекорд посещаемости.

На этом стадионе сборные России и Ирана проводят BetBoom товарищеский матч.

На игру пришли 42 387 человек – такого никогда не было. Предыдущий рекорд был установлен еще во время ЧМ-2018, когда матч Японии с Польшей посетили 42 189 зрителей.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал сборной России
Волгоград-Арена
logoСборная Ирана по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoЧМ-2018 FIFA
рекорды
болельщики
logoСборная России по футболу
