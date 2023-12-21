Лига Франции о Суперлиге: «Ничто не заменит престиж и легитимность соревнований УЕФА. Мы привержены принципам спортивных заслуг»
Профессиональная лига Франции выступила против Суперлиги.
«Профессиональная футбольная лига Франции подтверждает свою твердую приверженность соревнованиям УЕФА.
Принципы меритократии, которые регулируют европейский футбол, являются фундаментальными», – говорится в заявлении LFP.
«Ничто не может заменить легитимность, авторитет и престиж европейских соревнований в том виде, в каком они проводятся уже более 60 лет.
Мы твердо привержены принципам спортивных заслуг, которые должны определять организацию нашего вида спорта, будь то в рамках квалификации на европейские турниры, или более общего принципа повышения и понижения в классе.
Если футбол сегодня является величайшим видом спорта на мировом уровне, то именно потому, что он смог создать основу для простых, понятных и прозрачных соревнований.
Ничто не может противоречить этому принципу, который заключается в том, чтобы дать каждому право «мечтать» и иметь возможность подняться на вершину спортивной пирамиды», – сказал президент лиги Венсан Лабрюн.
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