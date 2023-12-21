Лига Франции о Суперлиге: «Ничто не заменит престиж и легитимность соревнований УЕФА. Мы привержены принципам спортивных заслуг»

Профессиональная лига Франции выступила против Суперлиги.

«Профессиональная футбольная лига Франции подтверждает свою твердую приверженность соревнованиям .

Принципы меритократии, которые регулируют европейский футбол, являются фундаментальными», – говорится в заявлении LFP.

«Ничто не может заменить легитимность, авторитет и престиж европейских соревнований в том виде, в каком они проводятся уже более 60 лет.

Мы твердо привержены принципам спортивных заслуг, которые должны определять организацию нашего вида спорта, будь то в рамках квалификации на европейские турниры, или более общего принципа повышения и понижения в классе.

Если футбол сегодня является величайшим видом спорта на мировом уровне, то именно потому, что он смог создать основу для простых, понятных и прозрачных соревнований.

Ничто не может противоречить этому принципу, который заключается в том, чтобы дать каждому право «мечтать» и иметь возможность подняться на вершину спортивной пирамиды», – сказал президент лиги Венсан Лабрюн.

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