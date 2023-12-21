Лига Франции о Суперлиге: «Ничто не заменит престиж и легитимность соревнований УЕФА. Мы привержены принципам спортивных заслуг»

Теги Лион Ланс Марсель Ренн ПСЖ Монако лига 1 Франция УЕФА Венсан Лабрюн Суперлига Европы Футбол

Профессиональная лига Франции выступила против Суперлиги.

«Профессиональная футбольная лига Франции подтверждает свою твердую приверженность соревнованиям УЕФА.

Принципы меритократии, которые регулируют европейский футбол, являются фундаментальными», – говорится в заявлении LFP.

«Ничто не может заменить легитимность, авторитет и престиж европейских соревнований в том виде, в каком они проводятся уже более 60 лет.

Мы твердо привержены принципам спортивных заслуг, которые должны определять организацию нашего вида спорта, будь то в рамках квалификации на европейские турниры, или более общего принципа повышения и понижения в классе.

Если футбол сегодня является величайшим видом спорта на мировом уровне, то именно потому, что он смог создать основу для простых, понятных и прозрачных соревнований.

Ничто не может противоречить этому принципу, который заключается в том, чтобы дать каждому право «мечтать» и иметь возможность подняться на вершину спортивной пирамиды», – сказал президент лиги Венсан Лабрюн.

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13 комментариев
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Чеферин видно сразу дал команду своим псам, все федерации моментально выпустили заявления против Суперлиги
+5
0
+5
Ответ xQcoW
Этот турнир единственный шанс для бчк выйти из нищеты. Надеюсь все-таки отменят турнир
первым в этой лиге поплывет реал
+2
0
+2
Просто пару стариков хотят обогатится
+3
-2
+1
Ответ Ru Gold
Просто пару стариков хотят обогатится
Чеферин не такой уж старый
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
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