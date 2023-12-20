Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Косторная и Куница представят короткие программы
21 декабря на чемпионате России спортивные пары покажут короткие программы.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024
Челябинск
Пары
Короткая программа
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Алена Косторная – Георгий Куница
Елизавета Кулешова – Владимир Следь
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Майя Шегай – Игорь Шамшуров
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске
Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?
Мигам и БК желаю развернуться на максимум и показать красивую, чистую борьбу.