Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Косторная и Куница представят короткие программы

21 декабря на чемпионате России спортивные пары покажут короткие программы.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Пары

Короткая программа



Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

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– Валерий Колесов

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Елизавета Кулешова – Владимир Следь

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– Артем Грицаенко

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– Игорь Шамшуров

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

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