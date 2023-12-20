Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Косторная и Куница представят короткие программы

Теги сборная России результаты чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Георгий Куница Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Алена Косторная Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Елизавета Осокина Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Наталья Хабибуллина Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Майя Шегай Игорь Шамшуров Владимир Следь Елизавета Кулешова Фигурное катание

21 декабря на чемпионате России спортивные пары покажут короткие программы.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Пары

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

Александра БойковаДмитрий Козловский

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Алена КосторнаяГеоргий Куница

Елизавета Кулешова – Владимир Следь

Анастасия МишинаАлександр Галлямов

Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Наталья ХабибуллинаИлья Княжук

Екатерина ЧикмареваМатвей Янченков

Майя Шегай – Игорь Шамшуров

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

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9 комментариев
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Самый интересный вид в этом году. Борьба за 3 место будут сумасшедшая. Пожелаю удачи Слюсаренко, у него прекрасные пары.
+4
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Победы Мишкам! Алене Косторной войти в пятерку!
+5
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Мишкам удачи и победы 🏆💪
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За хрусталят и Алену!!!
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За МиГов! Всем гладкого льда!
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Тройка понятна: МГ, БК, ХК, только вот они могут меняться местами
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Кисики, вперёд!
Мигам и БК желаю развернуться на максимум и показать красивую, чистую борьбу.
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