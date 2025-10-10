Валерий Карпин: «Гол Ирана – следствие фола на Осипенко, который не определили. Игра понравилась отрезками»

Валерий Карпин подвел итоги матча с Ираном (2:1).

В пятницу в Волгограде сборная России обыграл Иран в BetBoom товарищеском матче. Игру обслуживала бригада судей во главе с Николой Дабановичем из Черногории.

– Как бы вы описали первые 10 минут матча?

– Да никак, ауты и угловые. Мы начали, они дошли до наших ворот и подали там, не знаю, шесть аутов и два‑три угловых. Понравилась ли игра? Отрезками скорее. Больше, чем с Иорданией? Сегодняшняя игра, конечно, больше понравилась. И уровень сопротивления другой, не Иордания.

Второй тайм – начало не понравилось, а концовка… После того, как пропустили, еще минут 10 отходили, а потом нормально стало.

– Пропущенный гол – это следствие чего?

– Это следствие фола на Максиме Осипенко, который не определили.

– Какой план на ближайшие три дня?

– Сначала улететь из Волгограда, это первая задача, – сказал главный тренер сборной России.