ВЦИОМ: россияне назвали Костомарова спортсменом года в стране, Валиева – 2-я, Овечкин, Большунов, Трусова и Медведева вошли в рейтинг

Теги Вашингтон Роман Костомаров Александр Овечкин НХЛ сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) женское катание Евгения Медведева Александр Большунов Александра Трусова Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Россияне назвали Романа Костомарова спортсменом года в стране, согласно ВЦИОМ.

О результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщает «Р-Спорт».

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Костомарова выбрали 8% респондентов. Второй стала фигуристка Камила Валиева (5%).

По 2% голосов получили хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, серебряные призеры Олимпийских игр в фигурном катании Александра Трусова и Евгения Медведева.

Отмечается, что 72% опрошенных затруднились с ответом. Еще 7% назвали другие имена.

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25 комментариев
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Неудивительно, что Костомаров.Какие времена, такие и герои.Лучший спортсмен самим спортом и не занимался то, в этом году.Не ну а что-по факту!
+21
-4
+17
Среди посетителей шоу Навки что ли опрос проводили.
+9
-1
+8
А Евгения Медведева с какого боку спортсмен? Выступала последний раз еще до ковида. И выбрать человека недалекого ума (Костомарова), который сам себя загнал на больничную койку - спортсменом года, это нечто. Еще одно доказательство, что все эти опросы - полное фуфло
+11
-3
+8
Он не действующий спортсмен уже давно
Этот вциом кринжовый кого вообще опрашивает постоянно, кто эти люди 🤦🏼
+14
-7
+7
по дурости полез в прорубь. одно бабло на уме
+6
0
+6
Я думаю Костомаров почти премию Дарвина выиграл, а по поводу лучшего спортсмена не уверен.
+8
-2
+6
"72% опрошенных затруднились с ответом". Показательно.
+10
-4
+6
Скорее идиот года, и это в возрасте под полтинник.
+7
-2
+5
Одна допинг принимает, другой уже давно не спортсмен.... Кринж года.
+8
-5
+3
За волю к победе (жизни), скорее
+4
-2
+2
Ну не знаю, вциом фигни не скажет 😎
+2
0
+2
Ответ Sat397
"Вы все врети! Один футбол популярен, остальное не что!"
По сравнению с другими видами спорта, он действительно самый популярный
+2
0
+2
кто в медиа - те и "лучшие", пофиг по какому поводу и давно не выступают или уже полумертвые по результатам.
+1
0
+1
Ответ Александр
а Акатьева там какое место занимает?, по версии спортс - она в шорт-листе "спортсменка года"....
Там по достижениям спортсменов отбирали, а не по имени. Или вы предлагаете туда Костомарова поставить?)
+1
0
+1
Ответ Sat397
"Вы все врети! Один футбол популярен, остальное не что!"
Футбол - командный вид спорта, где персофанок и персофанов достаточно мало. С просветлением.
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Ответ Lasto
Чр - главный старт сезона. За это и добавили. А ошибались там все, если что, никто идеально не выступил)
ошибка ошибке рознь... Валиева на чр не падала...
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Ответ Александр
а какие у неё достижения???... "выигранный" с падениями чр???.... и где она появлялась, после заваленного фгпр???....
Чр - главный старт сезона. За это и добавили. А ошибались там все, если что, никто идеально не выступил)
0
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Какие у него спортивные достижения в 2023 году
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По степени пиара называли((. Что говорит о том, что пропогандой можно в чем угодно убедить...
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Медведева -спортсмен года🤔. Это шутка?
0
0
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а Акатьева там какое место занимает?, по версии спортс - она в шорт-листе "спортсменка года"....
+1
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