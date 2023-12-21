ВЦИОМ: россияне назвали Костомарова спортсменом года в стране, Валиева – 2-я, Овечкин, Большунов, Трусова и Медведева вошли в рейтинг

Россияне назвали Романа Костомарова спортсменом года в стране, согласно ВЦИОМ.

О результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщает «Р-Спорт».

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Костомарова выбрали 8% респондентов. Второй стала фигуристка Камила Валиева (5%).

По 2% голосов получили хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, серебряные призеры Олимпийских игр в фигурном катании Александра Трусова и Евгения Медведева.

Отмечается, что 72% опрошенных затруднились с ответом. Еще 7% назвали другие имена.

Возвращение Костомарова, номер Медведевой под Киркорова и странный слух с фото Щербаковой: это юбилей Авербуха