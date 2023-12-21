СКА выиграл все три матча у ЦСКА в сезоне КХЛ. Команда Ротенберга победила 6:2

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА одержал третью победу над ЦСКА в сезоне КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга выиграла со счетом 6:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее клубы провели между собой две встречи в рамках этого сезона, в которых оба раза победили петербуржцы.

6 октября СКА одержал победу со счетом 3:2 в Москве, а 20 ноября выиграли со счетом 2:1 в Санкт-Петербурге.

СКА находится на четвертом месте в таблице Западной конференции (55 очков в 41 матче), ЦСКА – на шестой позиции (46 баллов в 41 игре).

9 комментариев
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Такой СКА нам нужен 👍👍
+8
-1
+7
Красавцы!
15 матчей подряд без поражений в основное время
+6
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+5
Отличная, разгромная победа! СКА красавцы! Всех с праздником хоккея!
+6
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Система работает, ура товарищи
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Ещё недавно всё было наоборот, москвачи почти всегда побеждали. Сейчас, к счастью, эта серия прервалась
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СКА кайфует от хоккея. На драйве и эмоциях выносят всех подряд. С нетерпение жду игру в Нижнем.
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а может он всё-таки действительно неплохой тренер?🤔
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вот же с.ка
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Стали у нас почти все забивать. Это здорово!
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