СКА выиграл все три матча у ЦСКА в сезоне КХЛ. Команда Ротенберга победила 6:2

СКА одержал третью победу над ЦСКА в сезоне КХЛ.

Команда под руководством выиграла со счетом 6:2 в матче Фонбет чемпионата .

Ранее клубы провели между собой две встречи в рамках этого сезона, в которых оба раза победили петербуржцы.

6 октября одержал победу со счетом 3:2 в Москве, а 20 ноября выиграли со счетом 2:1 в Санкт-Петербурге.

СКА находится на четвертом месте в таблице Западной конференции (55 очков в 41 матче), – на шестой позиции (46 баллов в 41 игре).