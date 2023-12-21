СКА выиграл все три матча у ЦСКА в сезоне КХЛ. Команда Ротенберга победила 6:2
СКА одержал третью победу над ЦСКА в сезоне КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга выиграла со счетом 6:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее клубы провели между собой две встречи в рамках этого сезона, в которых оба раза победили петербуржцы.
6 октября СКА одержал победу со счетом 3:2 в Москве, а 20 ноября выиграли со счетом 2:1 в Санкт-Петербурге.
СКА находится на четвертом месте в таблице Западной конференции (55 очков в 41 матче), ЦСКА – на шестой позиции (46 баллов в 41 игре).
15 матчей подряд без поражений в основное время