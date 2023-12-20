Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Кулешова, Фалеева, Истомина, Горбунова пробегут коньковую «разделку»

21 декабря на Кубке России в Кирово-Чепецке пройдет женская коньковая «разделка».

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Женщины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Старт-лист

43.

44. Анастасия Клепикова

46.

50. Алеся Рушенцева

52. Алена Перевозчикова

65.

68.

73. Ольга Царева

74. Анастасия Игнатьева

75.

76. Ольга Якимушкина

78.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Полный старт-лист здесь.