Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Кулешова, Фалеева, Истомина, Горбунова пробегут коньковую «разделку»
21 декабря на Кубке России в Кирово-Чепецке пройдет женская коньковая «разделка».
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
4-й этап
Кирово-Чепецк
Женщины
10 км, свободный стиль, раздельный старт
Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
43. Юлия Ступак
44. Анастасия Клепикова
50. Алеся Рушенцева
52. Алена Перевозчикова
68. Алиса Жамбалова
73. Ольга Царева
74. Анастасия Игнатьева
75. Алина Пеклецова
76. Ольга Якимушкина
78. Дарья Непряева
83. Лидия Горбунова
85. Мария Истомина
Полный старт-лист здесь.