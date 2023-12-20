Лыжи. Кубок России. Степанова, Ступак, Кулешова, Фалеева, Истомина, Горбунова пробегут коньковую «разделку»

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Доценко Кубок России Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Юлия Ступак (Белорукова) Лидия Горбунова (Дуркина) Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Анастасия Фалеева Вероника Степанова Анастасия Игнатьева Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Алеся Рушенцева Алена Перевозчикова Алина Пеклецова Лыжи

21 декабря на Кубке России в Кирово-Чепецке пройдет женская коньковая «разделка».

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Женщины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 11.00 по московскому времени. Прямая трансляцияздесь. 

Старт-лист 

43. Юлия Ступак

44. Анастасия Клепикова

46. Христина Мацокина

50. Алеся Рушенцева

52. Алена Перевозчикова

65. Анастасия Доценко 

68. Алиса Жамбалова

73. Ольга Царева

74. Анастасия Игнатьева

75. Алина Пеклецова

76. Ольга Якимушкина

78. Дарья Непряева

80. Екатерина Смирнова

81. Анастасия Фалеева

82. Елизавета Пантрина

83. Лидия Горбунова

84. Евгения Крупицкая

85. Мария Истомина

86. Анастасия Кулешова

87. Вероника Степанова

Полный старт-лист здесь.

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2 комментария
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Юля решила вместо классики сбегать конёк?
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Валяюсь с этой ступак) Снимется же, как пить дать! Потом на скиатлон заявится. И тоже снимется на старте. Такое позорище, господи ты боже мой. Дно дна.
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